Cristina cruzó a Milei: “Admita que firmó, cobró y lo pescaron”

De la Redacción de Contrapoder –

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner le respondió a Javier Milei, luego de que el presidente la atacara y la responsabilizara por el aumento de sueldo que él mismo autorizó para sí y el resto de los funcionarios del Poder Ejecutivo.

“Ay Presidente… usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48% a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos… y de las argentinas también. Admita que firmó, cobró y lo pescaron”, expresó Cristina en su cuenta de X.

Ay Presidente… usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48% a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos… y de las argentinas también. Admita que firmó, cobró y lo… pic.twitter.com/hLLb1v4aqb — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 9, 2024



CFK le recordó a Milei que en enero de este año firmó el Decreto 90/2024 en el que establecía que los funcionarios del Poder Ejecutivo no cobraría el aumento dispuesto para los trabajadores estatales del 16 por ciento. En ese momento, el ministro de Economía, Luis Caputo, se ufanó de la decisión.

Pero el pasado 28 de febrero, Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, firmaron el Decreto 2026/24 en el que daban marcha atrás y se incluían a sí mismos en el aumento.

Aún así, el Presidente adujo este sábado que “le acaban de informar que producto de un decreto firmado por la expresidenta Cristina Kirchner” hubo un “aumento automático a la planta política de este gobierno”, desentendiéndose de los decretos que firmó.

“Quiero pensar que usted lee lo que firma, no? En el de enero no incluyó expresamente a las autoridades, y en el de febrero se incluyó usted y sus funcionarios. Como verá el decreto que yo firmé hace 14 años no tiene nada que ver. Saludos cordiales a usted y a su gabinete”, finalizó Cristina con las capturas de los decretos.