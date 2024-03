El Gobierno sobreactúa la pax armada entre Javier Milei y Victoria Villarruel

Por Pablo Lapuente

Si bien se habían mostrado juntos en público este lunes, a instancias del acto homenaje a las víctimas del atentado a la Embajada de Israel, el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel, montaron este martes una nueva escena política con la idea de disimular las tensiones internas. Hubo varias fotografías y mensajes cruzados a través de las redes sociales.

Es la segunda vez que Milei y Villarruel se ven después del rechazo del DNU 70/2023 en el Senado, lo que generó numerosas especulaciones sobre la relación distante entre ambos: se vieron primero en un acto institucional que homenajeaba a las víctimas del atentado de 1992, y este martes en la reunión de gabinete que se realizó en la Casa Rosada. Después, mantuvieron una reunión privada, de la que salieron dos imágenes en la que se ve al Presidente con los pulgares en alto y la vice muy sonriente.

Con el Presidente @JMilei luego de la reunión de Gabinete. Fue una reunión larga donde cada Ministro expuso la problemática de sus áreas. Y nosotros ahora haciendo el post reunión. pic.twitter.com/twe1X937qn — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) March 19, 2024

Rechazo al DNU y diferencias entre ambos

Fue el propio jefe de Estado quien reconoció “diferencias” con la titular del Senado, aunque aclaró que no estaban “peleados” y que mantenían una “excelente relación”. Lo hizo durante una entrevista en La Nación +, en la que también aseguró que no se metió a “opinar” sobre si correspondía o no incluir en el temario de sesiones del Senado el decretazo que desregula la economía, ya que “es un trabajo que le corresponde a ella”. “Habrá hecho la evaluación de costo o beneficio”, sostuvo.

Tal como adelantó Letra P, Milei tenía en mente reunirse con Villarruel para intentar ahuyentar los rumores cada vez más crecientes de una pelea política entre ambos. Finalmente, se dio este lunes y lo dieron a conocer a través de sus redes sociales.

La construcción del reencuentro entre Javier Milei y Victoria Villarruel

Tanto en la Casa Rosada como en el Senado aseguran que más allá de las lecturas políticas de los últimos días, “Milei y Villarruel no tienen problemas de fondo”, aunque sí reconocen “discrepancias” en algunas áreas. De todos modos, admiten que, muchas veces, las tensiones se dan producto de las personalidades de cada uno de los integrantes de la fórmula presidencial.

Como sea, la primera fotografía que se tomaron esta mañana fue por iniciativa de Villarruel, que le pidió al jefe de Estado posar con una selfie, mientras que la segunda imagen que difundieron de ellos dos abrazados por los pasillos de la sede de gobierno, la pidió el propio Milei y la tomó un asesor presidencial con un celular.

Con esto, en el gobierno buscaron dejar atrás de manera definitiva los rumores de peleas internas. “Había que dar un mensaje de institucionalidad, y despejar las dudas, sobre todo con los antecedentes que hay en la relación entre un presidente y su vice”, dijo un funcionario libertario.

Fuente Letra P