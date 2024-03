Máximo: “Al CCK que le pongan “Conan” si quieren, pero que manden comida a los comedores”

De la Redacción de Contrapoder –

El diputado nacional Máximo Kirchner se refirió con ironía al anuncio del Gobierno sobre el cambio de nombre que hará en el Centro Cultural Kirchner, bautizado en honor a su padre. Dijo que la medida es parte de los “fuegos de artificio” que lanza Javier Milei para distraer del impacto de su ajuste.

“Si quiere, le puede poner Eduardo Eurnekian, pero que mande la comida a los comedores. No tengo problema, no me interesa. Que mande los insumos, que no le saquen los medicamentos a los jubilados y que le ponga, si quiere, Conan. Si le pone Conan y está contento… pero que lleguen las cosas para la gente”, dijo Kirchner en declaraciones radiales.

“Me interesa muy poco. Le ponen Conan, Eurnekián… Todos contentos. Pero que se detenga en el modo cruel de aplicar estas políticas. Su impacto peor y más profundo lo vamos a ver en el futuro”, advirtió.

Kirchner también apuntó hoy contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, de quien recordó que “defiende a torturadores y asesinos”, y se despegó de los dichos de Sergio Berni, quien había afirmado que la quería “en su equipo”.

Al ser consultado respecto a si tendría a Villaruel en su equipo, contestó en forma negativa: “¿Cómo voy a querer construir una opción con alguien que defiende a los torturadores y asesinos de tantos argentinos y entre ellos los padres de compañeros?”.

El titular del PJ bonaerense aclaró que no comparte nada con la vicepresidenta, aunque admitió que hay sectores que buscan fortalecerla para enfrentarla al presidente Javier Milei.

“Algunos sectores, por algunas características que denotan del Presidente, la levantan a ella. Pero ni fu ni fa, no pasa nada”, dijo al respecto.

En otro orden, Kirchner destacó que la multitudinaria marcha de este 24 de marzo sigue un mismo hilo conductor de resistencia al Gobierno tras la movilización y paro sindical del 24 de enero y la concentración del 8M del colectivo de mujeres y diversidades.

“En 100 días, el pueblo argentino se va expresando y manifestando su descontento con las políticas actuales”, consideró.

En tanto, el jefe camporista rechazó tajantemente el spot difundido por Casa Rosada por el 24 de marzo, en el que se reflota la “teoría de los dos demonios” y se busca trazar una equivalencia entre la violencia que ejercieron organizaciones guerrilleras con el terrorismo de Estado.

“Hay una situación de desprecio no solo por el pasado, sino también por los compañeros, por las desapariciones, las torturas, la apropiación de nenes y nenas; y en el presente por la gente, como que si no pudiera haber un grado de empatía con el dolor, el sufrimiento y la esperanza de los argentinos”, lanzó el legislador opositor.

Mientras se desarrollaba la marcha por el Día de la Memoria, el Gobierno difundió un video de 12 minutos en el que subraya la idea de la “Memoria completa” y pone en duda la cifra de 30 mil desaparecidos.

Poco después de la publicación del video, el presidente Javier Milei le replicó con un mensaje “por una memoria completa para que haya verdad y justicia”.