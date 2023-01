Crece la interna: Carrió afirmó que también sería candidata a presidenta

Fiel a su costumbre, Elisa Carrió volvió a profundizar la interna que existe dentro de Juntos por el Cambio. Esta vez, la líder de la Coalición Cívica aseguró que está dispuesta a ser candidata a presidenta en las elecciones de este año para “lograr la unidad” de la coalición opositora, cada vez más fragmentada.

“Sería candidata a Presidente”, dijo la exdiputada, en condicional, sobre la posibilidad de “revisar” su jubilación política con la intención de “ampliar la oferta electoral y que la gente decida quién quiere que gobierne el país”.

“Puedo llegar a ser candidata, sobre todo para salvar la conciencia de muchos que no quieren votar a determinados candidatos porque que creen en la transparencia de la República”, indicó en diálogo con FM Urbana Play, donde señaló que “Juntos por el Cambio es una pluralidad de líderes y la gente tiene derecho a poder elegir quién representa esa pluralidad”.

En caso de presentarse, anticipó, lo hará con una campaña austera, de poco presupuesto. “Voy a recorrer el país, pero no voy a tener afiches. Voy a gastar lo mínimo posible, a mí me conoce el 80 por ciento de los argentinos”, afirmó, jactándose de los años que lleva en la política.

Antes de dar una definición, sin embargo, analizará “quién puede expresar mejor la unidad de JxC”, explicó. Y enumeró, como muestra de la amplitud de candidatos que tiene el espacio opositor: “Están (la titular del PRO) Patricia (Bullirch); (el jefe de Gobierno porteño) Horacio (Rodríguez Larreta); (el gobernador de Jujuy Gerardo) Morales, y puede presentarse también (el expresidente Mauricio) Macri”.

“Y puedo estar yo. También puede hacerlo (el diputado nacional Facundo) Manes. No excluyo a nadie”, aclaró la referente de la Coalición Cívica, quien viene mostrándose cada vez más cerca del radicalismo.

Diálogo con Mauricio Macri

Aunque la principal disputa dentro del PRO, el partido con más fuerza dentro de Juntos por el Cambio, es entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, lo cierto es que Mauricio Macri sigue mostrándose en público como posible candidato y como principal líder del espacio.

En ese sentido, Carrió fue consultada sobre su relación con el expresidente y contó que mantiene un diálogo porque ella no tiene “problemas con nadie”.

“Hablo con él (Macri), pero es el líder de otro partido y está hablando con otros dirigentes”, sostuvo, en un mensaje de reclamo al exmandatario.

¿Y Gerardo Morales?

Con Gerardo Morales, en cambio, viene manteniendo reuniones en las últimas semanas para trabajar por “un proyecto de Nación que sea transformador y cambie los paradigmas de los modelos que nos llevaron a la ruina”.

“Tuvimos muchas reuniones para acordar temas institucionales (…) Estamos hablando con los equipos económicos. Tratando de ver cómo se eliminan retenciones al campo y se hacen acuerdos en materia de energía. Mañana tenemos una reunión sobre geopolítica. Me gusta que se conformen buenos equipos de Gobierno”, sostuvo la dirigente.

Y aclaró sobre las intenciones electorales del gobernador jujeño: “(Morales) va a ser candidato a Presidente. Todas las reuniones que yo tengo son para encontrar puntos de acuerdo”.

Javier Milei

Consultada sobre la figura del diputado nacional y líder libertario Javier Milei, Carrió recordó que su eventual incorporación a JxC ya fue rechazada por la Mesa Nacional del espacio.

En ese marco, buscó diferenciarse de la postura de Patricia Bullrich, quien sí se mostró dispuesta a sumarlo a la coalición. “La opinión de ella no es la de Juntos por el Cambio, mi opinión es otra. Yo la verdad que no sé quién es Milei, no sé quién es como persona, no tiene historia, no sé cuáles son sus relaciones”.

“Uno elige a personas que conoce, que sabe cómo piensan en todo, cómo viven, no sé ni cómo son sus amigos”, añadió.

Además, remarcó que no comparte el “anarcocapitalismo” del diputado. “El anarcocapitalismo significa una libertad sin ley. El deseo de vivir sin ley implica un darwinismo social y la supervivencia del más apto. Todo debe estar en el comercio. Las personas, los órganos, la vida son mercancías y eso es antihumanista”, opinó.

Pedido de juicio político a Lorenzetti

En otro tramo de la entrevista radial, Carrió anticipó que la CC respaldará en el Congreso Nacional el pedido de juicio político al juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti.

“Pediremos el juicio político de Lorenzetti, pero no por las razones que argumenta el Gobierno. Habíamos planteado que tiene un patrimonio oscuro. Vamos a pedir su acusación”, ratificó.

Sin embargo, no adherirá al pedido de remoción que existe contra los otros tres magistrados del máximo tribunal. “Cuando se inicia el juicio político se analiza juez por juez. Entonces nuestro bloque y nuestros representantes en la comisión van a analizar que no es admisible a Rosatti, a Rosenkrantz y a Maqueda, porque es una embestida de Cristina (Kirchner) contra estos jueces por imparciales”, concluyó.

