El Papa se mostró abierto a revisar el celibato de los sacerdotes. Este año podría visitar Argentina

De la Redacción de Contrapoder –

El papa Francisco aseguró que se baraja la idea de “revisar” la disciplina del celibato, ya que “en la Iglesia Católica hay sacerdotes casados” y que la eventual revisión de la norma no supondría que más gente se sume al sacerdocio. Así lo dijo al cumplirse 10 años desde que está al frente del Vaticano.

El Sumo Pontífice explicó que “el celibato en la iglesia occidental es una prescripción temporal, no sé si se resuelve de un modo o de otro, pero es provisoria en este sentido” y que “no es eterno como la ordenación sacerdotal, que es para siempre, te guste o no te guste. Que dejes o no dejes es otro tema, pero es para siempre”.

Si bien el Papa considero que “no” cree que revisar la norma pueda hacer que más gente se sume al sacerdocio, sí sostuvo que “no hay ninguna contradicción para que un sacerdote se pueda casar”. Así, en un marco en el que aseveró que “en cambio el celibato es una disciplina”, respondió que “sí, sí” podría revisarse.

Durante una entrevista, Francisco indicó que “todos los de la iglesia oriental están casados, o los que quieren. Ahí hacen una opción, antes de la ordenación la opción por casarse o por ser célibes” y señaló que “todo el rito oriental es casado. Todo. Acá en la Curia tenemos uno, hoy mismo me lo crucé, que tiene su señora, su hijo”.

“A veces el celibato te puede llevar al machismo”, afirmó contundente. De todos modos, el primer Papa argentino sí admitió la posibilidad de alguna apertura “en las localidades más remotas”, entre las que incluyó a “las islas del Pacífico”.

El pedido para la revisión del celibato es encabezado por la Iglesia alemana, que en su Asamblea Sinodal de esta semana votó casi por unanimidad del texto de acción “El celibato de los sacerdotes – confirmación y apertura”, incluidos 44 de los 60 obispos que participaron del denominado Sínodo de la institución germana.

El Papa y sus intenciones de visitar Argentina

Al cumplirse una década de su consagración como sumo pontífice, el papa Francisco manifestó su “voluntad” de visitar Argentina y afirmó que, entre otros factores, ese viaje depende de la “coyuntura sociopolítica” del país y que su presencia “no sea usada ni para un lado ni para el otro”.

“Yo estoy abierto a que se dé la oportunidad”, aseguró el papa argentino Jorge Bergoglio en una entrevista publicada este viernes por Infobae, con motivo de los 10 años de pontificado que se cumplen el próximo lunes 13.

Al ser consultado sobre su deseo de venir al país destacó: “Yo quiero ir a la Argentina. La voluntad está”, y añadió que esa posibilidad depende de varios factores.

“Primero la voluntad que yo vaya. Creo que eso está. Segundo, la coyuntura sociopolítica. A veces la visita de un Papa puede ser usada, en todos los lugares. Que no sea usada ni para un lado ni para otro”, aclaró.

“Después de la elección ciertamente sí podría pasar. Por eso en tiempo electoral no se hacen viajes en los países, para evitar que la presencia sea usada por el partido gobernante para una reelección o algo por el estilo. Yo quiero ir a Argentina”, ratificó el Papa.

El sumo pontífice tuvo durante el verano “intercambios” tensos con el presidente Alberto Fernández, primero por la inflación y, luego, por la justicia social.

El primer mandatario sostuvo que la justicia social es la “bandera” y el “propósito” de su gestión de Gobierno, al responder en sus redes sociales a una publicación del papa Francisco.