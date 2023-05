Máximo: “Suma fija ahora, paritaria después, y si podemos doble aguinaldo”

El diputado nacional Máximo Kirchner, consideró este sábado que las elecciones 2023 resultan “una de las paradas más bravas quizás desde la recuperación de la democracia que afronta el peronismo” y “también nuestra gente porque son días complejos y difíciles”.

Kirchner se pronunció así durante un acto en el cierre del congreso del PJ bonaerense que preside, realizado en el polideportivo Juan Domingo Perón, de la localidad de González Catán, partido de La Matanza, donde también señaló que la “complejidad nació mucho tiempo atrás, incluso antes de que el peronismo pueda volver a gobernar los destinos de la patria en 2019”.

El Congreso del PJ Nacional

Los dirigentes oficialistas de la Provincia de Buenos Aires se reunieron este sábado, tres días antes del encuentro nacional del PJ para definir las alianzas en todo el territorio: el 16 de mayo en el microestadio de Ferro, ubicado en el barrio porteño de Caballito.

“Suma fija ahora, paritaria después y doble aguinaldo si podemos”

“Hoy, con 40% de pobreza y 6% de desocupación, resulta más que obvio que hay compañeros que tienen un salario en blanco que está por debajo de la línea de pobreza. El peronismo no puede mirar para otro lado cuando estas cosas suceden”, comenzó el diputado cuando hizo mención a la situación económica en todo el país y la pérdida del poder adquisitivo.

En torno a los ingresos, el presidente del PJ apuntó contra los dirigentes sindicales y la CGT: “Entiendo cuando algunos dirigentes sindicales dicen que es mejor la paritaria que la suma fija, y tienen razón. Tienen tanta razón que fue con el Gobierno de Néstor Kirchner allá por el 2003/2004 que volvieron las paritarias a la Argentina, miren si no sabremos. El problema es que nuestra gente tiene urgencias, entonces, lo que uno le pide a los compañeros de los sindicatos y la CGT es que más allá de que todos sabemos que la paritaria es mejor que la suma fija, nuestra gente necesita una mano ahora, para poder afrontar los abusos del poder económico que vemos reflejados en los precios”.

En este sentido, Máximo ratificó el pedido de una suma fija para los trabajadores: “Suma fija ahora, paritaria después, y si podemos doble aguinaldo para los compañeros que todos los días trabajan en las fábricas, en las escuelas, en los hospitales y en los comercios.

“Necesitamos recuperar el poder adquisitivo, que significa más litros de leche en la casa, más kilos de carne a la hora de comer, poder alimentarse y comer fruta y verdura en vez de estar comiendo harina todo el día, nuestro pueblo también necesita alimentarse bien, no sólo no tener hambre. Tenemos que representar a la gente, no ver quién la tiene más larga”.

“Dar un paso al costado sin irse”

Kirchner, además, hizo referencia a su renuncia a la jefatura del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados: “Siempre fui una persona responsable, porque cuando me subo a una tarima como esta y me comprometo con argentinas y argentinos, hago lo posible para poder cumplir esa palabra, aún haciendo lo que le cuesta muchos errores a la dirigencia: dar un paso al costado pero sin irse”.

“Yo me fui de la jefatura del bloque (de diputados), pero no me fui del bloque y mucho menos del peronismo. Me quedé adentro para dar el debate, la discusión, y sigo estando adentro porque se que la mejor herramienta que tiene la Argentina es que el peronismo pueda construir una opción competitiva de cara a las elecciones que viene. Sé, con todos los defectos y las imperfecciones que tenemos, que será mucho peor para nuestra gente el Gobierno de oportunistas de derecha que le mienten a la gente diariamente”, apuntó en relación a una parte de la dirigencia y la propuesta de los candidatos opositores.

“Charlatanes de feria con versos de la libertad”

En la misma sintonía que el discurso de Cristina Fernández en La Plata, el referente del justicialismo provincial apuntó contra la figura de Javier Milei y apuntó a los jóvenes de cara a las próximas elecciones. “Si a veces nuestras pibas y pibes creen en charlatanes de feria que están todo el día dando vueltas con latiguillos y versos de la libertad y demás, es porque nosotros no estamos hablando con ellos. Tenemos que contarles qué pasó en nuestro país, ya no sólo contarles qué fue el 17 de octubre del 45”. “Hay que contarles de lo que un pueblo como el nuestro como el nuestro puede hacer cuando tiene dirigencia que realmente está dispuesta a representarla”, agregó.