Vuelve la idea de la mesa chica del FdT para acordar una estrategia electoral

Por Gimena Fuertes –

Mientras que la demanda de candidato único crece en el Frente de Todos, el presidente Alberto Fernández parece desoírla. Entretanto, volvió a aparecer la posibilidad de armar una mesa chica entre las tres patas del Frente de Todos, tras el encuentro del presidente con Sergio Massa este miércoles.

“Si tuviéramos un marco de consenso, el Presidente no estaría en contra de ir con un candidato. Lo que no vemos es consenso, y si no hay consenso el único camino posible es la PASO”, detallaron a la prensa acreditada este miércoles por la noche en Rosada desde el círculo cercano de Alberto Fernández, tras el encuentro con Massa.

Letra chica de la posible unidad

Es que el ministro insiste con la candidatura única -con la esperanza puesta en encarnarla él- mientras que el presidente insiste con las PASO, pero desde su entorno aseguran que “no es un tipo cerrado y lo que quiere es la mejor estrategia para ganar las elecciones”.

“No tengo candidato para las PASO. Lo que quiero es que se garantice el espacio y que se abra”, se le escuchó decir al jefe de Estado en los últimos días, según confiaron desde su círculo íntimo. “Alberto siempre busca preservar la unidad, es lo que más le preocupa. La unidad del espacio es central, por lo que hay que encontrar una solución (para el armado electoral). Siempre hay tiempo para llegar a un candidato de consenso y si no habrá PASO”, subrayaron altas fuentes del Ejecutivo.

Por lo pronto, este jueves se mostró con Daniel Scioli en la sede de Whirpool en Pilar para participar de la primera exportación de la planta hacia Brasil. Mientras tanto, en Escobar, el ministro Massa hizo el anuncio de mejoras en las escalas del monotributo junto al jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, y el jefe comunal de Escobar, Ariel Sujarchuk. En ese acto estaba también el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien habló desde el atril, y hasta mostró la Copa Mundial que la selección argentina ganó en Qatar.

¿Vuelven a verse Alberto y Cristina?

Respecto de la posibilidad de que el jefe de Estado se reúna con la vicepresidenta Cristina Fernández y el ministro de Economía para determinar la estrategia de la coalición, resumieron: «Todo es posible». «Si todo el esfuerzo de Alberto está puesto en preservar la unidad, cómo se va a negar a un encuentro (con sus socios políticos). Lo que pasa es que para que se concrete se necesita que todos quieran», argumentaron desde el entorno presidencial.

La posibilidad del encuentro entre los altos dirigentes de la coalición surgió como rumor luego de la reunión entre Alberto y Massa. De hecho, el ministro estuvo en el Senado el martes reunido con Cristina, y un día después con Alberto. A ambos dirigentes les dijo que lo mejor es tener una opción competitiva en una fórmula única porque de lo contrario el peronismo podría quedar segundo o tercero en las PASO y desestabilizar la economía.