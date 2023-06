Macri espiaba a los familiares mientras se reunía con Borinsky, un juez que definirá su procesamiento

Por Ari Lijalad –

Los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan fueron espiados por el gobierno de Mauricio Macri entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018. No hay discusión sobre eso: los propios jueces designados por Macri lo reconocieron y, peor, lo justificaron. En esas fechas Macri recibió al menos 3 veces al juez Mariano Borinsky en la Quinta de Olivos. Tampoco hay discusión sobre eso: están los documentos oficiales de las visitas y la confirmación por parte de Macri y de Borinsky. Ahora el juez Borinsky intervendrá en la única causa donde Macri fue procesado por espionaje ilegal: el caso de las tareas de inteligencia sobre familiares del ARA San Juan. ¿Cómo se llama la obra?

Es evidente que mientras se reunían en Olivos ni Macri ni Borinsky imaginaban siquiera que el entonces presidente pudiera ser procesado. Autopercepción de impunidad. No se sabe qué hablaron, qué acordaron, pero es obvio que los encuentros no eran simplemente para jugar al paddle y tal como reveló El Destape las juntadas coincidían con causas clave donde Macri tenía especial interés ya que la principal apuntada era Cristina Fernández de Kirchner. Lo cierto es que ahora Borinsky intervendrá en la revisión de la condena a Cristina y en la revisión del procesamiento de Macri. Y eso revela la efectividad de la estrategia PRO de copar la Cámara Federal de Casación Penal para asegurarse una retaguardia judicial servil.

Que los encuentros de Macri con Borinsky en Olivos tengan coincidencia temporal con el espionaje a los familiares del ARA San Juan confirma el temor que tienen las víctimas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) cambiemita con que este juez tenga incidencia en la situación del ex presidente. Hasta ahora Borinsky fue recusado por la abogada Valeria Carreras, que representa a varias de las familias espiadas, pero su situación no se resolvió. Como contraataque, el ex jefe de los espías Gustavo Arribas presentó un escrito para que Ángela Ledesma, una de las pocas juezas que no controlan en la Cámara de Casación, no intervenga en el planteo para apartar a Borinsky. Elige a tus propios jueces.

Un dato más: Borinsky intervendrá en el caso por el espionaje a los familiares del ARA San Juan porque Macri y Arribas lograron apartar al juez Alejandro Slokar. ¿El motivo que invocaron? Dudas sobre su imparcialidad por su pertenencia a la Asociación Civil Justicia Legítima y porque ya lo habían apartado del caso D’Alessio gracias a una operación de Elisa Carrió. Sin mencionar que Borinsky pertenece a la Asociación Civil de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, misma figura jurídica que la otra, ¿qué decir de su imparcialidad respecto a Macri ya que se reunieron al menos 16 veces en la quinta de Olivos y 3 de ellas mientras se espiaba a los familiares del ARA San Juan, objeto de esta causa?

Macri fue procesado en diciembre de 2021 por el juez Martín Bava. Lo acusó de 6 hechos de espionaje ilegal sobre los familiares del ARA San Juan. Cuando el caso se mudó a Comodoro Py los camaristas federales Mariano Llorens (designado por Macri y también visitante de Olivos), Leopoldo Bruglia (designado a dedo por Macri) y Pablo Bertuzzi (designado a dedo por Macri) sobreseyeron a Macri. ¿Dijeron que el espionaje no existió? No. Escribieron: “Consideramos que existe suficiencia probatoria para afirmar que las actividades desplegadas tuvieron como único objetivo la seguridad presidencial y/o la seguridad interior, y por esa razón se encuentran justificadas”. Justificaron el espionaje en democracia.

En el caso de Llorens también visitó a Macri en la Quinta de Olivos y pasó por la Casa Rosada en la era Cambiemos, puntualmente al despacho de Asesores. Allí atendían entre otros José Torello y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, dos miembros de la Mesa Judicial macrista.

Los jueces de Macri justificaron el espionaje en democracia para cuidar la “seguridad presidencial”, pero la realidad los contradice. En el procesamiento de Macri consta que “se reunió por primera vez con las y los familiares de los tripulantes del ARA San Juan el 20 de noviembre del 2017, a cinco días de la desaparición del submarino. Sin embargo,de dicha reunión no se halló ningún documento de inteligencia realizado por la Agencia Federal de Inteligencia, como si se hizo en reiteradas oportunidades”. Si los familiares del ARA San Juan podían ser una amenaza para la “seguridad presidencial”, ¿por qué Macri los recibió? Si no lo eran, ¿por qué los espió?

Cronología

¿Macri espiaba a los familiares del ARA San Juan mientras se reunía con Borinsky, que ahora resolverá su situación? Si.

El 1 de diciembre de 2017 Macri recibió a Borinsky por novena vez en la quinta de Olivos. Según los informes de la AFI hubo “seguimiento a dos movilizaciones llevadas adelante en la ciudad los días 3 y 12” de diciembre de 2017. El juez Bava agregó: “Corresponde señalar que en estas fechas el Presidente de la Nación no se encontraba en la ciudad, de manera que el relevamiento no guardó relación con la seguridad presidencial”. A las 48 horas del encuentro Macri-Borinsky los familiares del ARA San Juan fueron víctimas de tareas de inteligencia por parte de la AFI. Hay informes de la AFI sobre los familiares del ARA San Juan fechados el 3, el 15 y el 28 de diciembre de 2017.

Sobre el informe de inteligencia del 28 de diciembre de 2017, el juez Bava detalló que “si bien el informe completo consta de cuarenta y siete (47) páginas, dentro de las cuales se relevan distintas manifestaciones o reclamos que van desde conflictos gremiales, movilizaciones sociales, protestas contra la reforma laboral, marcha del orgullo llevada adelante por el colectivo LGBTIQ, hasta manifestaciones en apoyo de Cristina Fernández de Kirchner, todo lo cual refleja una clara continuidad con el modus operandi del proyecto AMBA (las bases de la AFI en provincia de Buenos Aires); en lo que a esta investigación interesa, se ve como para ese entonces los agentes de la Delegación se encontraban siguiendo muy de cerca los incipientes reclamos de los familiares de los tripulantes del ARA San Juan”.

Durante 2018 Macri se juntó al menos 2 veces con Borinsky en Olivos. Los familiares del ARA San Juan fueron espiados todo ese año. El 15 de enero la hermana de un tripulante del submarino estaba en la Base Naval de Mar del Plata para participar de una misa por los dos meses de la desaparición del ARA San Juan. El juez Bava confirmó que “fue seguida por personal de la Agencia Federal de Inteligencia, fotografiada junto a las demás personas que se encontraban allí, generándose un informe y la incorporación tanto de las fotos como del informe al registro de los archivos de inteligencia de la AFI”. La AFI también “informó y fotografió” sobre un acto en el Consejo Deliberante de Mar del Plata por el mismo motivo. ¿Cuál era el peligro para la seguridad presidencial y/o seguridad interior de una misa y un acto en un consejo deliberante? Ahora deberá resolverlo Borinsky, que se ve que no era peligroso para la seguridad presidencial sino todo lo contrario.

El 3 de febrero “personal de la AFI efectuó un informe en relación con los familiares del ARA San Juan que reclamaban la búsqueda del submarino (…) Dicho informe se incorporó al registro de los archivos de inteligencia de la AFI. Del mismo surge que a raíz de seguimientos efectuados se determinaron cuáles eran los reclamos que los familiares presentarían en la reunión a celebrarse en Casa de Gobierno el 6 de febrero de 2018 con el imputado”. Por esos días la AFI “confeccionó un informe en el que se señaló que familiares de tripulantes del submarino intentarían entregar una carta en la Residencia del Complejo de Chapadmalal al imputado”. Dos madres llevaron la carta. ¿Cómo podían poner en riesgo la seguridad presidencial?

El 15 de febrero hay otro informe de la AFI sobre una protesta de familiares del ARA San Juan. El 2 de abril una madre y una hermana de tripulantes del ARA San Juan fueron “seguidas y fotografiadas en el Golf Club de Mar del Plata por personal de la AFI de Mar del Plata, ello en oportunidad en que el imputado se encontraba en el predio mencionado jugando golf, y en circunstancias en que aquellas intentaban entrevistar y entregarle una carta al encartado”. ¿Dos mujeres ponían en riesgo la seguridad presidencial, como dijeron los jueces Llorens, Bruglia y Bertuzzi al sobreseer a Macri?

El 28 de junio la AFI también elaboró un informe sobre una convocatoria a un banderazo en apoyo a las madres de los tripulantes del submarino ARA San Juan. El 13 de julio hay más informes de la AFI sobre lo mismo. El 19 de octubre los espías ampliaron un informe previo sobre la visita de Macri a Mar del Plata y alertaban sobre la presencia de familiares del ARA San Juan en las inmediaciones de la Base Naval en esa ciudad.

En medio de toda esta persecución a los familiares del ARA San Juan Macri recibió por décima vez a Borinsky en la Quinta de Olivos. Fue el 2 de agosto. Una semana después Borinsky rechazó los planteos de CFK, Oscar Parrilli y Luis D’Elia en la reabierta causa por la denuncia del fiscal Alberto Nisman. El 12 de septiembre, Macri se reunió por onceava vez con Borinsky en la Quinta de Olivos.

El 15 de noviembre fue el primer aniversario de la desaparición del ARA San Juan. Se hizo un acto en la puerta de la Base Naval de Mar del Plata. Varios familiares de los tripulantes “fueron seguidos, fotografiados y sus actividades informadas ilegalmente por personal de la AFI de Mar del Plata, ello mientras se encontraban manifestando con pancartas y banderas en dicho lugar. Personal de la AFI de Mar del Plata, procedió a confeccionar y elevar un informe con lo actuado”. Un dato más: la sede de la AFI en Mar del Plata desde donde se espió a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan y el Buque Rigel destruyó documentos sobre estas tareas ilegales.

“El último documento de los que se tiene constancia sobre el espionaje a familiares de los tripulantes de las embarcaciones citadas está fechado el 14 de diciembre del 2018”, escribió el juez Bava cuando terminó la enumeración de todos los casos.

De nuevo, hay que recordar que todos estos hechos fueron reconocidos por los jueces que sobreseyeron a Macri. Los justificaron. Llorens, Bruglia y Bertuzzi dijeron que “los informes que conforman los hechos de reproche, se evidencian claramente como actividades tendientes a preservar las instituciones constitucionales -entre las que se encuentra la figura presidencial y/o la seguridad interior-“.

Todo esto es lo que de ahora debe revisar Borinsky respecto a Macri. Mientras sucedía se reunían en la quinta de Olivos. Figura que jugaban al paddle o al tenis. Es obvio que no se limitaban a eso.