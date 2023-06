Nueva derrota de JxC: Llaryora se impuso en Córdoba por tres puntos

El candidato de Hacemos Unidos por Córdoba, Martín Llaryora, ganó las elecciones tras vencer por tres puntos al representante de Juntos por el Cambio, Luis Juez. “Hoy empieza una cuenta de cero”, dijo en el discurso que dio en el búnker entrada la madrugada, en el que habló como el futuro gobernador. Sin embargo, Juez todavía no reconoció la derrota y pidió esperar al conteo final ya que restan procesar más de 103 mil votos y la diferencia es de apenas 57 mil.

Con más del 94% de las mesas escrutadas, Llaryora se imponía con el 42% de los votos ante el 39% que tenía Juez. “Hoy empieza una cuenta de cero. Por eso fue una elección tan difícil, en la cual nosotros tenemos que agradecer a aquellos que empezaron a forjar este gen cordobés, como José Manuel de la Sota y ni que hablar de alguien que ha formado el gen cordobés pero que también trabaja todos los días para hacer una Córdoba mejor y que yo espero que sea el próximo presidente de la Argentina, mi querido amigo y gobernador, Juan Schiaretti”, expresó el gobernador electo.

Los votos que acumula hasta acá Llartora son 822.057, mientras que a Juez lo acompañaron 764.406 personas. La diferencia es de 57.651 votos. Quedan por escrutar 103.547 sufragios por lo que matemáticamente no está cerrada la elección.

Llaryora mostró apertura y llamó al diálogo con los otros espacios políticos. “A partir de diciembre vamos a trabajar para todos los cordobeses, para aquellos que nos votaron y aquellos que no nos votaron porque nosotros somos una nueva manera de hacer política. Por eso le agradezco a todos los candidatos que se presentaron. De hoy en más empieza una nueva era, somos una nueva generación. Por eso, agradecemos por estos 24 años pero ahora también empieza lo mejor, empieza otra provincia, una provincia que va a hacer un gobierno y va a hacer las reformas necesarias para mejorar”, sostuvo y agregó: “Nosotros entendemos claramente que el signo de nuestro tiempo no es la grieta y no es el odio. Por eso no nos escucharon insultar y agredir en ningún momento de la campaña, sino que siempre estuvimos en la propuesta. Y hoy Córdoba tiene la seguridad de que el odio no va a entrar a nuestra provincia, nuestra provincia va a seguir siendo el diálogo, la paz y la esperanza”.

Además, cuestionó la tardanza en la carga de datos, protagonista en la jornada electoral cordobesa. “Los máximos perjudicados hoy somos todos los cordobeses y en especial aquellos que tendríamos que tener el derecho a festejar por el esfuerzo que hemos hecho en esta campaña”, declaró.

Más allá del resultado favorable, en sus redes sociales agradeció a los cordobeses por acudir a votar. “Agradezco a las autoridades de mesa y a los fiscales de todas las fuerzas políticas. Mi saludo para todos los candidatos, hoy Córdoba protagonizó una jornada democrática”, subrayó.