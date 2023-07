Cristina, Eurnekian y las boludeces que se dicen

Por Alfredo Zaiat –

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Eduardo Eurnekian, una de las personas más ricas del país según el ranking de millonarios Forbes, tuvieron un atractivo contrapunto. No sólo por las formas utilizadas por cada uno y por la discusión circunstancial, sino porque exhibe como pocas veces en el debate público uno de los principales nudos que explican el estancamiento secular y de las varias crisis que arrastra el país.

CFK afirmó en el acto de inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner: “A este empresario lo conozco y aprecio, porque es un gran empresario, pero yo no sé qué les pasa a los empresarios cuando se juntan en esos seminarios, hacen concursos para ver quién dice la boludez más grande“, para presentar y luego replicar la condena de Eurnekian a la clase política.

A esta altura, con varias décadas de inestabilidad en los frentes económico, político, financiero, social y laboral, ninguno de los actores relevantes de la realidad doméstica debería desprenderse de la cuotaparte de responsabilidad de lo que ha pasado en el país.

Sin embargo, casi todos los miembros destacados del mundo empresarial están convencidos de que no hay motivo para considerar que ellos puedan tener algo que ver con el atraso relativo de la economía argentina. Por el contrario, se consideran víctimas del deterioro general, piensan que aportan más de lo que reciben, algunos hasta se sienten perseguidos y no pocos evalúan que no son lo suficientemente valorados por la sociedad.

En este caso es Eduardo Eurnekian y los miembros de la Cámara Argentina de Comercio que salieron a respaldarlo, aunque también expresan lo mismo con pequeños matices Gustavo Grobocopatel, Marcos Galperin, Paolo Rocca, Héctor Magnetto, entre otros.

Se trata de una admirable autoponderación y capacidad de negación, distorsión de la realidad alimentada por una legión de aduladores que, en algunos casos, son tan serviles hasta provocar vergüenza ajena.

Como se mencionó en estas páginas hace unas semanas, una cosa es saber ganar muchísimo dinero, lograr estatus social y éxito empresarial, y otra muy diferente tener capacidades analíticas y reflexivas acerca de cómo funciona la macroeconómica, qué implican los inmensos desafíos políticos para el desarrollo con inclusión social y poder identificar cuáles son las tendencias económicas mundiales.

Qué boludez dijo Eduardo Eurnekian según Cristina

En el Encuentro Anual para el Desarrollo del Comercio y los Servicios, que organizó la Cámara Argentina de Comercio, Eduardo Eurnekian expresó el mensaje crítico a los políticos que provocó la réplica de Cristina Fernández de Kirchner. No hubo otros políticos que salieran a cuestionarlo pese a que fueron descalificados, ni tampoco hubo una corriente intensa de debate mediático, ya sea por miedo a perder el favor de los grandes empresarios o, simplemente, por pereza.

Dijo que “la dirigencia política ha tomado durante muchos años las decisiones equivocadas que nos han llevado a las circunstancias en las que hoy nos encontramos. Nuestros políticos han demostrado que su objetivo es la permanencia crónica en los cargos, no el de encontrar soluciones a los problemas a los que nos han conducido, y a generar oportunidades para hacer crecer nuestro potencial”.

Para agregar: “Son consecuencia de esos errores los malos resultados económicos, la pobreza, la baja calidad de vida, la inseguridad, la mala calidad educativa. También es consecuencia de esos desaciertos, que tantas organizaciones no gubernamentales ocupan cotidianamente lugares públicos con sus protestas y reclamos. Ahora tenemos que exigirle a esa clase política la corrección, las reformas y el acierto para un cambio que es urgente”.

Al hacer una generalización sin ninguna distinción, la definición “clase política” se puede cambiar por la de “casta política”. Es lo mismo que no se ha cansado de repetir en sus discursos el libertario Javier Milei. Eurnekian ha sido promotor de Milei en el espacio político. Empleado de la Corporación América, su economista de cabecera dominó el espacio mediático desde sus canales de difusión (radio y televisión).

La Cámara Argentina de Comercio emitió un comunicado reafirmando los dichos de Eurnekian y, luego de expresar los lugares comunes conservadores respecto la situación económica, sentenció lo siguiente:

* “Son aquellos que, a través del voto expresado en las urnas, resultan honrados con las más altas posiciones gubernamentales quienes tienen total injerencia en el devenir de nuestro país y, consecuentemente, a quienes les cabe la absoluta responsabilidad en nuestro presente y porvenir”.

* “A lo largo de las últimas décadas, la dirigencia política que ha conducido los destinos del país, lamentablemente, ha tenido más errores que aciertos“.

* “La Entidad aboga por que las naturales y bienvenidas diferencias de opinión que caracterizan a toda sociedad democrática se manifiesten sin recurrir a descalificativos o improperios innecesarios”.

Estas definiciones serían parte del “concurso de decir boludeces”, de acuerdo a la evaluación de Cristina, calificativo que parece que no les agradó a los directivos de la Cámara Argentina de Comercio.

El éxito empresarial de la familia Eurnekian

El posicionamiento libertario de Eurnekian no invalida el éxito empresarial de él y de su familia. Inmigrantes armenios, los Eurnekian comenzaron a crecer en el sector textil hasta convertirse en proveedora de la marca deportiva Puma.

Murat, el hermano mayor de Eduardo, fue vicepresidente de la Unión Industrial y secretario de Industria del gobierno de Raúl Alfonsín.

La empresa textil quebró en 1981 por la política aperturista de la dictadura militar con el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, proceso político-económico que contó con amplio apoyo del mundo empresarial.

Al año siguiente, Eduardo compró Cablevisión con un crédito del Banco Nacional de Desarrollo (el estatal Banade), actividad que creció en forma exponencial hasta que vendió su participación en dos momentos (1994 y 1997) por un monto total de 670 millones de dólares.

También desembarcó en medios de comunicación al comprar el diario El Cronista, radios y el canal de televisión América (antes Canal 2). Vendió estos activos.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) presentó la investigación “Los ricos de Argentina. Un estudio de los entramados empresariales de las principales familias millonarias del país”. En base a los estados contables disponibles de Corporación América Airports, Compañía General de Combustibles y Aeropuertos Argentina 2000, en conjunto y de manera complementaria con fuentes periodísticas, elaboraron el capítulo Eurnekian.

Eduardo Eurnekian, líder de la Corporación América y uno de los principales promotores de Javier Milei, quien fue el economista del grupo. Imagen: NA.

La estructura Mamushka de empresas en guaridas fiscales

El estudio muy detallado de CEPA del Grupo Eurnekian lo presenta con 61 compañías identificadas y organizadas en un entramado particularmente complejo.

Menciona que la primera característica relevante es que, al igual que la familia Rocca, este conglomerado económico se inicia con una fundación ubicada en el Principado de Liechtenstein denominada Southern Cone Fundation, que tiene participación en una inversora radicada en Islas Vírgenes Británicas, Liska Investment Corporation.

A través de esta inversora, la familia Eurnekian tiene participación en dos sociedades de responsabilidad limitada ubicadas en Luxemburgo: ACI Investment SARL y Corporación América Internacional SARL LUX. Estas a su vez son controlantes de otra empresa en Luxemburgo, ACI Holding SARL.

Los economistas del CEPA explican que la denominación “SARL” refiere al tipo de sociedad: société à responsabilité limitée, en francés, producto de su radicación en Luxemburgo. Las sociedades SARL permiten que la responsabilidad de sus miembros (socios) se limite a sus contribuciones a la empresa y, además, una SARL puede tener un mínimo de un miembro que tenga control total.

La mayoría de las empresas de Luxemburgo son SARL, rápidas de establecer: se reducen los trámites administrativos para la gestión del negocio y además garantizan privacidad.

El único documento presentado para registrar una SARL es un memorando de asociación que no contiene los nombres de los socios (accionistas). Tampoco se requieren reuniones generales anuales (solo en caso de las SARL con más de 60 socios). Los estatutos sociales especifican las reglas para la convocatoria y realización de reuniones. En definitiva, el modelo de las SARL facilita la constitución rápida de sociedades, con requisitos mínimos y posibilidad de anonimato de sus socios.

Firmas, fundación, beneficiarios y diversificación económica

La empresa luxemburguesa ACI Holding SARL controla el capital accionario de ACI Airports SARL, con sede en Luxemburgo, que a su vez es controlante de Corporación América Airports, también con sede en ese país. Este entramado societario facilita la opacidad fiscal y financiera del conglomerado empresario.

Corporación América es el núcleo de la participación en el negocio aeroportuario de la familia Eurnekian, administrando distintos aeropuertos con una estructura transnacionalizada.

El propósito de la fundación que oficia de cabeza del grupo económico (Southern Cone Fundation) es administrar sus activos a través de decisiones adoptadas por su directorio independiente.

Conforme la información que se posee, el CEPA indica que los potenciales beneficiarios de dicha fundación son miembros de la familia Eurnekian e instituciones religiosas, de caridad y educativas designadas por la junta directiva de la fundación. El consejo de administración de la fundación está integrado actualmente por seis personas y las decisiones se toman por mayoría de votos.

En términos de diversificación económica, la familia Eurnekian desarrolla su negocio en tres sectores centrales, pero no únicos. El primero y más relevante para Corporación América se relaciona con la actividad aeroportuaria. También tuvo participación en la actividad financiera, al vender el banco digital Wilobank a Ualá. A través de una sociedad en Estados Unidos (Advanced Global Investment) posee una empresa equivalente a Wilobank en Armenia llamada Converse Bank. En tercer lugar, participa en la actividad de hidrocarburos con Compañía General de Combustible, que en esta semana anunció un estrecho vínculo financiero con la multinacional Dow Chemical, con posibilidad de convertirse en futura accionista (emisión de Obligación Negociables convertibles en acciones por 200 millones de dólares).

La base de las ganancias: el manejo de aeropuertos

En la actualidad Compañía General de Combustibles encara, en asociación con YPF, una campaña de exploración en la formación no convencional de Palermo Aike, en el sur de la provincia de Santa Cruz, territorio político de los Kirchner, que tiene un potencial de hidrocarburos estimado en un tercio del que posee Vaca Muerta, en la cuenca neuquina.

Eurnekian también desarrolla actividades agrícolas: suma más de 100.000 hectáreas en varias provincias e incluye unas 20.000 hectáreas bajo riego. Se dedica a la ganadería, al cultivo de cereales y oleaginosas, además de la vitivinicultura. También es productor de biodiesel con Unirte Bio.

En el segmento tecnológico tiene la empresa Unitec Blue, productora de chips, que se desarrolla en las instalaciones de lo que fue la textil familiar Usal, en Chascomús.

La posibilidad de contar con un monopolio natural en el rubro aeroportuario por el término de 30 años con vencimiento en el 2028 (plazo extendido hasta el 2038 por el gobierno de Alberto Fernández en 2020) en un periodo de fuerte crecimiento de la aviación comercial, le generó abultadas ganancias que le permitieron no sólo proyectarse en el negocio aeroportuario internacional, sino también diversificar sus actividades a un gran número de sectores: gas y petróleo, construcción, agroinsumos, biotecnología, bodegas y viñedos, correos postales.

Qué significa el concepto Densidad nacional

La controversia entre CFK y Eurnekian permite rescatar el concepto “Densidad nacional” de Aldo Ferrer, idea nodal para evaluar el caso argentino por encima de la vulgaridad de cargar las culpas exclusivamente sobre los políticos.

La idea de Ferrer apunta a que los países que se desarrollaron fue porque desplegaron “densidad nacional”, que consiste en la integración de la sociedad, la presencia de liderazgos con estrategias de acumulación de poder fundado en el dominio y la movilización de los recursos disponibles dentro del espacio nacional, y el fomento de la estabilidad institucional y política de largo plazo.

En los países considerados exitosos los liderazgos promovieron relaciones no subordinadas de sus países con el resto del mundo.

El ejercicio del poder estuvo respaldado en la aceptación de las reglas del juego por todos los actores sociales y políticos involucrados. En estos países predominó en la sociedad un sentido de pertenencia y destino compartido.

El Estado fue el instrumento esencial para poner en práctica las ideas del desarrollo nacional y la vinculación soberana con el contexto externo.

Crecimiento de la mano del Estado y de los políticos

La extensa descripción del recorrido empresarial de la familia Eurnekian sirve para contextualizar la desproporcionada crítica a los políticos como únicos responsables de las crisis argentinas. A la vez, para observar la escasa densidad nacional, en la cual están involucrados los empresarios más importantes del país aunque ellos no tomen nota.

Eurnekian tuvo la oportunidad de crecer con créditos de la banca estatal (Banade), operar en un sector con regulación estatal (medios de comunicación), expandir el conglomerado con la privatización de empresas públicas (aeropuertos), participar en una actividad (aeropuertos) y desarrollar firmas de servicios vinculadas a esa operación bajo regulación estatal. Incluso en el negocio energético en Santa Cruz está asociado con YPF estatal.

En cada una de las bases de su negocio ha intervenido la clase política que Eduardo Eurnekian señala como culpable del deterioro general del país.

¿Los grandes empresarios, siendo él uno de los más importantes, no tienen entonces ninguna responsabilidad por las crisis teniendo en cuenta cómo han podido concretar sus exitosos negocios?