Testigo ratifica que los Caputo realizaron pagos millonarios al líder de Revolución Federal

Por Néstor Espósito –

Una empleada de Caputo Hermanos ratificó que hubo pagos millonarios en efectivo para el líder de Revolución Federal por supuestos trabajos de carpinterías; que esa modalidad era poco habitual en la operatoria de la empresa; que Rosana Caputo era una decoradora que no tenía relación directa con la firma familiar y sólo se ocupó de las decoraciones para las que fue contratado el novel carpintero Jonathan Morel.

La declaración confirmó, además, que los últimos pagos fueron en agosto de 2022, justo antes del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. Ningún otro desembolso después de esa fecha.

Empleada de los Caputo

María Luján Palferro se encarga del pago a proveedores de Caputo Hermanos, adonde ingresó a trabajar hace más de dos años. Convocada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi a raíz de la declaración de otro empleado de la firma para explicar cómo se hicieron los desembolsos –en especial aquellos ‘cash’- a Jonathan Morel y sus satélites, reconoció: “Suelen salir algunos pagos en efectivo, pero no todos. No recuerdo puntualmente cuántos pagos en efectivo pude haber realizado. Yo emito alrededor de 200 órdenes de pago por semana, un 80 por ciento aproximado se paga por transferencia, un 15 por ciento por cheque y un cinco por ciento en efectivo, pero puede variar según la semana”.

Pero cuando el juez Martínez de Giorgi le preguntó sobre “algún otro caso o proveedor al que se le haya pagado en efectivo” la respuesta fue: “No lo recuerdo, tendría que ver las órdenes de pago». El cinco por ciento de 200 órdenes de pago equivale a diez por semana, unas 40 por mes. No son pocas; al menos no como para no recordar ni siquiera una.

“En el caso de los pagos en efectivo, se emite la orden de pago, generalmente y no en todos los casos Jimena y Flavio Caputo me dejan a mí el dinero y yo se lo entrego al proveedor al que se le acordó el pago”.

Palferro corroboró que Rosana Caputo, el nexo entre la empresa de los hermanos y Jonathan Morel, no formaba parte de la conducción de la empresa ni tenía rol activo en las decisiones. Otro testigo, Lucas Daniel Nudelman, también empleado de Caputo Hermanos y quien reporta al titular de la empresa, Flavio, declaró en la causa el 9/7/22):

“’En abril de 2022 se le dio la tarea de buscar presupuestos, que constan en un documento Excel que él mismo aportó’ para la provisión de muebles para el edificio Espacio Añelo, en Vaca Muerta. Caputo Hermanos ‘nunca amueblaba edificios’. Cuando presentó los presupuestos, Flavio Caputo le dijo –según consta en su declaración- que de eso se ocuparía su hermana Rosana. ‘Nunca había tenido contacto con ella ni había intervenido en otro proyecto de ese tipo. (…) No tiene un rol activo dentro de Caputo Hermanos ni dentro de fideicomiso Espacio Añelo, es decoradora por su cuenta y hermana de Flavio’”.

La declaración de la encargada de los pagos de Caputo Hermanos confirma esa secuencia. “Sé que Lucas Nudelman comenzó con el amoblamiento electrónico de Añelo y después siguió ella”.

“En general tratamos de centralizar el tema de las órdenes de pago Lucas Nudelman y yo, aunque en alguna ocasión se puede ocupar otra persona. En este caso puntual del equipamiento del fideicomiso Espacio Añelo lo dividí con Lucas. Él se encargó de todo el tema de la blanquería, electrodomésticos, bazar y el transporte, y yo de cargar todas las facturas que me pasó Rosana Caputo. (…) Esta fue la primera vez que recibí facturas de Rosana, la había visto en los pasillos de la empresa y era normal que concurra a la oficina porque es la hermana de Hugo y Flavio Caputo”.

Caputo Hermanos canalizó entre 14 y 17 millones de pesos a través de Rosana Caputo (quien no era parte de la empresa), buena parte de ello en efectivo (lo que era infrecuente en Caputo Hermanos), para amoblar un edificio (cosa que la empresa no solía hacer) mediante trabajos de una carpintería ignota y sin capacidad de producción a gran escala que, además, nunca había sido proveedora de la firma.

Cuando Martínez de Giorgi le preguntó a la testigo “si los proveedores contratados para amoblar la edificación conocida como Espacio Añelo eran los habitualmente utilizados por Caputo Hermanos y/o por el Fideicomiso Espacio Añelo”, la respuesta fue: «no, fueron proveedores que contactó Rosana”.

La testigo María Luján Palferro aportó documentación sobre los pagos en efectivo. Las órdenes de pago 164 y 166 (de fecha 27/07/2022) y la 122 (del 2/6/2022) que “dan cuenta del dinero que se le dio a Rosana en efectivo para el amoblamiento de Añelo. Yo emití las órdenes de pago, pro no recuerdo haberle entregado la plata a Rosana. Creo que el dinero se lo dio Flavio Caputo en la oficina porque recibió conforme y firmó esas órdenes”.

“Hubo otra orden de pago por dinero en efectivo que se entregó a Morel, de fecha 30/6/2022, a nombre de Balboa Evelyn Nataly (ex pareja de Morel, ndr) por el monto total de 2,5 millones de pesos de los cuales se pagaron un millón por transferencia y el resto en efectivo y que conforme surge de la orden, el efectivo fue retirado por Jonathan Morel de la oficina (firmando como ‘recibí conforme’) autorizado por Jimena Caputo y la orden confeccionada por la compareciente”.

Casi inmediatamente después de esos pagos Revolución Federal desarrolló algunas de sus protestas más violentas: el cacerolazo en la Quinta de Olivos cuando iba a asumir Silvina Batakis en Economía, el 3 de julio; la instalación de la guillotina en Plaza de Mayo, el 9, y los disturbios frente al Instituto Patria, el 21.

La orden de pagar en efectivo provino directamente de Jimena Caputo, según muestra un correo electrónico que acompañó a la declaración. “Adjunta un mail que le envió Jimena Caputo desde la dirección de mail xxxxx@caputohermanos.com.ar el 30/62022 a las 12.54 horas que reza ‘la factura: 1 millón por transferencia banco. Resto sale por caja'”.

Pese a la precariedad productiva y de facturación de la carpintería de Morel, Caputo Hermanos autorizó adelantos de pagos, incluso en efectivo. Dijo la testigo Palferro: “Lo que recuerdo que sucedió es que se adelantó el efectivo y Rosana después me dio las facturas para linquear esos pagos con las facturas respectivas previa aprobación de Flavio o Jimena Caputo. (…) Para algunos casos se retiraron adelantos (por parte de Rosana Caputo) y posteriormente se aportaron las facturas que justificaban esos retiros de dinero. En otros casos, al llegar las facturas se realizaron las transferencias de dinero enseguida”.

La declaración también confirmó que el dinero que fluía de Caputo Hermanos hacia Morel se cortó horas antes del atentado contra la vicepresidenta. “Recuerdo que los trabajos se entregaron en agosto de 2022 y después de esa fecha no tuve que expedir ninguna otra orden de pago”.