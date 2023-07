La estrategia de Massa para conseguir el voto peronista del interior

Por Melisa Molina –

El precandidato a presidente de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa, comenzó un raid por las provincias a 18 días de las PASO. Una vez que pudo sacar del centro de la agenda el acuerdo con el FMI, y en una semana en la que ya no se pueden hacer anuncios de gestión, este martes estuvo en Santiago del Estero y entre jueves y sábado visitará: el jueves San Juan; el viernes La Rioja y el sábado Tucumán. La idea del ministro/candidato es buscar el voto del interior y movilizar y activar la estructura del peronismo en las provincias, de la mano de los gobernadores.

Massa hará su recorrida por las provincias junto con el precandidato a vicepresidente, Agustín Rossi. Hasta el momento ambos habían recorrido provincias, pero por separado. El jueves por la noche los recibirá Sergio Uñac, en San Juan, donde participarán de recorridas el viernes temprano; el viernes por la tarde Ricardo Quintela lo hará en La Rioja y esa misma noche se volverán a subir al avión para viajar a Tucumán, donde encabezarán un acto el sábado por la mañana con la dupla Juan Manzur y Osvaldo Jaldo. Desde que empezó la campaña el ministro ya estuvo en Entre Ríos, Misiones y Catamarca. En su entorno aseguran que Massa tiene “buena llegada” en las provincias del centro y norte del país y confían que allí harán una buena performance.

El papel de los gobernadores y la “estructura”

“Los gobernadores están cómodos con Massa. Era lo que habían pedido”, expresó en diálogo con este diario un hombre que está trabajando en la campaña oficialista, haciendo referencia al cierre de listas, cuando Gerardo Zamora, de Santiago del Estero y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, se reunieron con el presidente Alberto Fernández para pedirle una candidatura “de unidad”. Eso se sumó a las dos cartas que desde la Liga de Gobernadores habían publicado con anterioridad en las que pedían por lo mismo.

En Unión por la Patria creen que las recorridas que esta semana hará Massa por el norte del país son fundamentales para poder sostener los pisos que se alcanzaron en las provincias en las que se ganó, e intentar subir los pisos en las que no. En Tucumán y Formosa, por ejemplo, el peronismo obtuvo buenos resultados, pero en UP destacan que es muy importante que en esas provincias en las que ya se votó, la estructura del peronismo “no se relaje”, y milite fuerte de acá a lo que queda hasta las PASO para consolidar el voto propio, fomentar la participación y llegar al piso de 30. “Hay que buscar el voto de abajo para arriba”, subrayan.

La pelea por encarnar “el futuro”

En Santa Fe, en tanto, el peronismo perdió, pero aclaran que, más allá de que el último gobernador fue Omar Perotti, el justicialismo no gobernaba la provincia desde hace 40 años. “Si perdemos Chaco sí es un dato”, remarcan y agregan que tanto allí, como en Córdoba y Santa Fe deben levantar los pisos y subir, al menos, entre cinco y diez puntos en las generales. “Sergio está en condiciones de hacer eso”, confían. Una provincia con una elección a “final abierto”, según evalúan en el comando de campaña, es Chubut. Allí se votará este domingo.

El martes por la tarde, Massa estuvo en Santiago del Estero junto con Zamora. Allí, el precandidato a presidente participó de varias actividades proselitistas en el marco de los festejos por el aniversario 470° de la fundación de la ciudad capital de Santiago del Estero. También estuvieron el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.

El discurso de Massa estuvo centrado en marcar las grandes diferencias que separan al peronismo de la oposición y en mostrarse como “el futuro”, frente “al pasado”, que representa Juntos por el Cambio: “frente a los que pregonan el odio, la violencia y la descalificación como forma de hacer política, nosotros tenemos la obligación de tender nuestra mano a los argentinos y convocarlos a no volver atrás, convocarlos a soñar y sobre todo a recuperar la esperanza de que el futuro está en nuestras manos y depende de nuestro trabajo y decisiones”, indicó.

Sergio Massa vs “el pasado”

Además, el ministro encabezó un plenario del Frente Cívico en la capital de Santiago del Estero. “Atrás, está la discriminación, está la idea de que el interior no tiene derechos hacia adelante está lo que representa UxP, que es el federalismo, la inversión, las becas a estudiantes y la conectividad”, dijo y prometió que “nuestra responsabilidad es la de mejorar los niveles de inversión para que haya mucho más trabajo. “Atrás está la idea de plantear que todo es Buenos Aires, generando que nuestro interior esté castigado en tarifas eléctricas, o en servicios de transporte”, dijo y finalizó: “los quiero invitar a seguir soñando y no volver al pasado porque lo que está atrás y quiere volver, solo divide a los argentinos y nuestra responsabilidad es para adelante”.

A la vuelta de su visita por las provincias del norte, el sábado, existe la posibilidad de que el ministro/candidato haga una recorrida por La Matanza, uno de los bastiones históricos del peronismo. Cuando falten menos de diez días para la PASO y el clima esté más centrado en el debate electoral, Massa se meterá más de lleno en la campaña y es posible que haya más actos proselitistas, algo que por el momento no se vio. Eso no fue casual, sino parte de una estrategia del equipo de comunicación que trabaja en la campaña, que recomienda al oficialismo llevar adelante una agenda principalmente marcada por la gestión y no por los actos partidarios.