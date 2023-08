Alejandro Werner: “Argentina no está en posición de dolarizar, y el dólar no es la moneda optima”

De la Redacción de Contrapoder –

El ex director del Fondo Monetario Internacional para el hemisferio occidental, Alejandro Werner, alertó sobre la propuesta del candidato presidencial Javier Milei de implementar una dolarización en el país. “El dólar no es la moneda óptima para la Argentina. El país no está en posición de dolarizar y es necesario implementar un plan de estabilización, en el cual el ancla no puede ser el tipo de cambio”, dijo Werner, quien encabezó el equipo que aprobó el megacrédito de 57 mil millones de dólares en favor del gobierno de Mauricio Macri, de los cuales el Fondo llegó a enviar 44 mil millones.

“Pensemos en cómo empezar a acumular dólares, tener acceso a los mercados financieros, y cuando la Argentina esté en una situación fiscal más sólida y con menos inflación y mucha más capacidad de predecir lo que viene en el futuro, sí pensar si la Argentina quiere atar institucionalmente esos beneficios a través de una dolarización o tratar de seguir luchando por recuperar su moneda”, agregó el ex FMI.

“Lo cierto es que en el corto plazo la Argentina no tiene las condiciones para dolarizar. No tiene dólares. Pensar que la Argentina puede endeudarse por USD 30.000 millones para rescatar su masa monetaria es una ilusión. No puede tomar USD 3.000 millones de deuda, mucho menos USD 30.000 millones”, comentó.

Para graficar cuál es el costo que pagan los países que adoptan el dólar estadounidense cuando sus ciclos económicos son bien distintos a los de los EEUU, Werner resumió en costos para la actividad económica.

“Es un costo en actividad económica, terminas teniendo un ciclo económico más volátil que se refleja en más volatilidad en el mercado laboral, menor profundidad financiera, menor crecimiento de largo plazo. Unidades monetarias como la Unión Europea buscaron generar condiciones previas que aliviaran los ciclos antes de adoptar el euro. Por ejemplo, la movilidad laboral: si hay desempleo en Grecia porque la apreciación del euro deprime la actividad en ese país, que la gente pueda migrar a Alemania y así aliviar la desocupación”, dijo.

“Si tu me dijeras que Estados Unidos y Argentina negociarán movilidad laboral, y que cuando Argentina caiga en una recesión sin poder devaluar, los argentinos podrían viajar libremente para buscar trabajo sería una cosa. Si tuvieras, además, políticas comunes en términos de regulación y en varios aspectos, yo te diría adóptalo ya mismo. Pero, en resumen, el dólar no parece ser la moneda más conveniente para el país”, explicó Werner este martes al diario digital Infobae.