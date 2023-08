Massa busca corregir el impacto de la devaluación “impuesta por el FMI”

De la Redacción de Contrapoder –

El ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó este martes que la exigencia del Fondo Monetario Internacional de pedirle a la Argentina una devaluación de su moneda “tiene un impacto en la inflación” y que el Gobierno aspira a corregir esa situación con medidas que se van a anunciar en los próximos días.

En una rueda de prensa en Washington, tras mantener una reunión en la sede del BID, Massa consideró que tras el efecto inflacionario esperado para agosto por la devaluación dispuesta “por imposición del Fondo”, el equipo económico espera que la evolución de los precios “en septiembre y octubre vuelva a niveles razonables”.

Respecto a la imposición del organismo internacional el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, agregó que Sergio Massa “impidió que se hiciera la megadevaluación que pedía el Fondo Monetario Internacional”.

“Al FMI no lo trajimos nosotros, lo aclaro. El FMI te presta pero te exige y lo que exige el FMI no es bueno, pide devaluar todo el tiempo, devaluar tanto como se mueven los precios y eso genera más inflación”, explicó el gobernador en declaraciones a Télam Audiovisual tras encabezar el acto de inauguración del nuevo edificio de talleres de la Escuela Secundaria de Educación Técnica N°6 de Wilde, en el municipio de Avellaneda.

Expresó que si bien no quiere comparar países ni experiencias, se trata de “planes de ajuste permanente”.

“El ministro impidió que se hiciera la megadevaluación que pedía el Fondo, lo que no me sorprende, siempre piden eso. Obligaron a una devaluación y el dólar paralelo se movió junto al oficial, entonces la brecha sigue. No pegan una”, aseguró.