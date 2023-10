Kreplak a Milei sobre la donación de órganos: “No se puede mentir con un tema tan sensible”

De la Redacción de Contrapoder –

El ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak sostuvo hoy que el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, “no sabe absolutamente nada de cómo funciona” el sistema” de donación de órganos y “no está preparado para gobernar”, y remarcó que “no se puede mentir con un tema tan sensible”.

“Nuevamente Milei vuelve a hablar de la donación de órganos, quedando en evidencia que no sabe absolutamente nada de cómo funciona el sistema y que no está preparado para gobernar; creyendo que todo es una suma matemática y lo resuelve el mercado”, sostuvo Kreplak sobre la postura de Milei, quien en el debate de ayer dijo que no apoya la venta de órganos pero sí señaló la presunta “corrupción” en ese sistema.

En el debate público y obligatorio que se realizó en la Facultad de Derecho de la UBA, el candidato libertario había señalado que “hay 7 mil personas esperando un trasplante y 300 mil potenciales donantes, y hay algo que no funciona en el medio y genera un montón de corrupción”.

Sin embargo, Kreplak consignó que “en nuestro país fallecen 300.000 personas al año, pero no todas estas en condiciones de donar”, y que “sólo lo están quienes fallecen en una terapia intensiva, y esto se da en 4 de cada 1000”.

“Que nadie venga a romper un sistema riguroso y transparente”, enfatizó el funcionario.

Agregó que “del total de los trasplantes que se hacen en todo el sistema de salud, el 90% se procura en hospitales públicos, demostrando una vez más que el sector privado no resuelve el problema”.

“Las acusaciones falaces sobre la salud atenta a la confiabilidad y cuesta vidas”, aseveró.

Para Kreplak, “no se puede mentir sobre un tema tan sensible y que ponga en duda la transparencia y el funcionamiento de dos instituciones tan importantes, prestigiosas y con tanta historia como lo son el Incucai y el Cucaiba. Es una irresponsabilidad total y una vergüenza que pretenda gobernar”, concluyó.