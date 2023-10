Melconian ensayó una extraña defensa que hasta cuestionó Mirtha Legrand

De la Redacción de Contrapoder –

Luego de que Patricia Bullrich ensayara una respuesta improvisada, responsabilizando a la Inteligencia Artificial, el propio Carlos Melconian intentó hacer frente a las acusaciones tras la filtración de una serie de audios que lo muestran en extrañas actitudes hacia sus empleadas (desde presunto acoso hasta la supuesta oferta de cargos a cambio de sexo). El economista dijo que era mentira aunque sus palabras marearon aún más: “No es el contenido, es una fábula”. La reacción llegó desde la propia entrevistadora, Mirtha Legrand, quien pidió: “pero defendeeete Carlos”, arengó la experimentada diva a su amigo.

Melconian eligió calificarlo como “una pegatina, un moco, una edición tremenda”, sin confirmar si era él quien hablaba por teléfono, algo que no concuerda con la explicación de Bullrich, quien trató de ser categórica al decir que era “inteligencia artificial”. “Aunque fuese yo, ¿qué dice esto? nada”, dijo Melconian la en una entrevista televisiva con Canal 13.

Y dejó entrever que se trata de una “movida política” en su contra:”Las dos veces que me tocó participar en política vino el sacudón. No me había pasado nada en el último tiempo hasta que Bullrich dice: ‘Va a ser mi ministro de Economía’”, sostuvo.

Cabe destacar que la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, que participaba del mismo programa de televisión, apoyó los dichos de Melconian y consideró que “las campañas sucias hoy en la Argentina han tomado un nivel de dimensión terrible”. Raro fue que la grabación es de la época en la que Mauricio Macri manejaba, vía Gustavo Arribas, la Agencia Federal de Inteligencia, y que la Justicia comprobó el espionaje contra opositores y propios dirigentes de Cambiemos

Cambia, todo cambia

Si bien Bullrich sostiene la defensa férrea de la inocencia de quien sería su ministro de Economía, en caso de resultar electa presidenta, se puede ver un cambio en sus declaraciones. Pasó de asegurar que los audios son falsos y creados con Inteligencia Artificial a hablar de “campañas sucias”.

“Los audios de Melconian eson fake”, había afirmado la candidata en un primer momento, apenas se dio la filtración de la conversaciones. “Con este tema que te hacen voces con inteligencia artificial, te recortan videos, te meten audios que nadie sabe de dónde salen…”, enfatizó la exministra de Seguridad de Cambiemos.

Sin embargo, esto había generado la primera contradicción al interior del PRO, puesto que algunos referentes de ese espacio ya habían admitido – en off the record – que los audios eran reales y que eran de cuando Melconian era presidente del Banco Nación.

Pero, a su vez, no aceptaron que sean fruto de escuchas durante el gobierno de Macri, despegando a la ya sospechada AFI de toda responsabilidad, y señalaron que son conversaciones privadas entre privados.

Los audios de la “polémica” fueron difundidos la semana pasada por el conductor Tomas Méndez en el canal Extra. Allí se escucharon conversaciones que van de Melconian hablando del cuerpo de empleadas suyas, hasta conversaciones que supuestamente dan lugar al intercambio de cargos por sexo. Incluso se habla de “domar” mujeres.