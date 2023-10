El “gurú” de Milei propone “cortar relaciones diplomáticas con el Vaticano”

De la Redacción de Contrapoder –

El candidato presidencial del espacio fascista La libertad Avanza, Javier Milei, cerró este miércoles su campaña en el Estadio Movistar Arena del barrio porteño de Villa Crespo, donde afirmó que las elecciones el domingo son las “más importantes” de la historia” y que es posible “ganar en primera vuelta”.

En la previa del acto, el economista Alberto Benegas Lynch, uno de los principales asesores de Milei, advirtió que es necesario romper las relaciones diplomáticas con el Vaticano. “Lo que voy a decir a continuación no compromete la posición de Javier Milei, asumo plenamente la responsabilidad de lo que voy a decir”, alertó el economista previo a sus declaraciones contra el Vaticano.

“Por consideración a mi religión católica, por respeto a esa religión, creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca: esto es suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano, mientras en la cabeza del Vaticano prime el espíritu totalitario”, apuntó.

Durante la campaña Milei atacó reiteradamente la figura de Bergoglio; calíficandolo como “el representante del Maligno en la Tierra”. Semanas atrás, el candidato fascista sostuvo en un reportaje que le realizó el periodista estadounidense Tucker Carlson, que el Santo Padre argentino “juega políticamente, tiene una fuerte injerencia política y ha demostrado, además, una gran afinidad con dictadores como Castro o Maduro. Es decir, está dado de dictaduras sangrientas”.

Alberto Benegas Lynch (h) es hijo de su homónimo e introductor de la llamada “Escuela Austríaca” en la Argentina, fallecido en 1999; también es el padre de Alberto Benegas Lynch (n), más conocido como “Bertie”, primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos de La Libertad Avanza.

Benegas Lynch defiende permanentemente a Milei de las críticas respecto a “las relaciones institucionales que anunció va a tener con países administrados por gobiernos de asesinos”, refirió el desatino de crear ministerios “orwellianos” como el de la Felicidad “que estableció ese personaje en Venezuela”, en referencia al presidente Nicolás Maduro, lo que le ganó un estallido de entusiasmo y la exhibición de banderas venezolanas.

También sugirió un fuerte recorte al presupuesto de la cancillería. “Creo que en algún momento hay que analizar el futuro de las embajadas, que estaba bien para la época de las carretas y no de las teleconferencias. Con la cantidad de mansiones, con la cantidad de pasaportes diplomáticos”, señaló.

Insiste con que la cuestión de fondo no es el déficit fiscal, sino el gasto público. “Cuba no tiene déficit fiscal, Stalin durante algunos períodos no lo tuvo”, señaló. Pero aunque aclaró que no subestima la influencia del déficit sobre la inflación, subrayó que la cuestión del fondo es el gasto del Estado y por eso -agregó- “me parece tan adecuada la metáfora de Javier Milei de la motosierra”.