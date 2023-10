Casi 45%: Primera encuesta tras la elección del domingo, Massa aumenta la diferencia

De la Redacción de Contrapoder –

La primera encuesta nacional realizada de cara al balotaje muestra una ventaja de más de 10 puntos para Sergio Massa contra su oponente, Javier Milei. El candidato de Unión por la Patria reúne el 44,6% de los votos, mientras el fascista de La Libertad Avanza logra el 34,2%. Aunque, según el estudio de opinión si se descuentan los que dicen que no van a ir a votar (7%) y los que votarían en blanco (6%), Massa ya superaría largamente el 50% requerido para ganar.

Si bien pasaron pocos días de la primera vuelta electoral el escenario es el esperado, pues normalmente el que salió primero automáticamente logra nuevos adherentes. A eso se suma, sin dudas, la inestabilidad que mostró Milei la noche del domingo, lunes y martes, mientras que Massa se mostró sereno y responsable en sus declaraciones. Por otro lado, la decisión de Leandro Santoro de bajarse del balotaje porteño contribuye al ambiente de tranquilidad y suma para la campaña de Massa.

Los datos son de la consultora Proyección, de Santiago Giorgetta, que el sábado pasado, a 24 horas de la primera vuelta presentó una encuesta que ponía a Massa ganando el domingo, con resultados muy parecidos al resultado final.

El trabajo de Giorgetta busca identificar a quién van los votos de Bullrich, Schiaretti y Bregman, y el resultado muestra que el 15% de los que eligieron la fórmula de Juntos por el Cambio apoyarían a Massa-Rossi; un 24% se van con Milei, aunque más de la mitad se muestra renuente. El 22% afirma que no está decidido, un 19% votaría en blanco y el 22% respondió que no irá a votar. Según estudios anteriores, para ganar, Milei necesitaría recibir el 80% de los votos de Bullrich, algo que hoy no se produce.

Un dato muy auspicioso para Massa es que el 42% de los votantes de Schiaretti responden que lo acompañarán en el balotaje. Muy pocos se van con Milei, apenas 10%; y e resto respondió que no sabe o que no irá a votar.

Del lado de la izquierda, el 60% de los que votaron a Miriam Bregman afirma que en noviembre votará por Massa.

Según Proyección, opera el “factor triunfo”, ya que Massa estaría ganando más de 8 puntos, y de esa manera amplía su ventaja a algo más de 10. Sin embargo la consultora opina que no hay que quedarse con estos datos, porque el tramo a recorrer es muy largo e incluye una campaña electoral intensa, y un nuevo debate el 12 de noviembre.