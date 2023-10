El genocida Jorge “Tigre” Acosta entusiasmado con Milei: “Se aproxima la hora de la verdad”

De la Redacción de Contrapoder –

El represor Jorge Eduardo “Tigre” Acosta, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, difundió una carta en la que manifestó entusiasmo por un triunfo de La Libertad Avanza, de cara a la definición de la elección presidencial en el balotaje del 19 de noviembre.

El militar responsabilizado por haber dirigido el grupo de tareas que operó en la Escuela de Mecánica de la Armada cumple condena en la Unidad 34 de Campo de Mayo. La Justicia lo declaró culpable de crímenes como secuestros, torturas, abusos sexuales, robo de bebés, homicidios y desapariciones.

Desde ahí escribió el texto que se publicó en el sitio web Prisionero en Argentina dos días después de las elecciones generales que definieron a Sergio Massa y Javier Milei como candidatos a la segunda vuelta.

En su escrito, Acosta aclara que se expresa públicamente “con la intención de no interferir con el proceso electoral pero convencido de que “se aproxima la hora del conocimiento de la verdad, pero no la que se dice que es la verdad que surgió de juicios manejados por ‘la patria socialista'”, escribió el ex capitán de fragata.

Acuerdo con las declaraciones de Milei sobre la dictadura

A lo largo del texto, Acosta remite a la época de la última dictadura y los años anteriores como una “Guerra Civil Revolucionaria Terrorista Trotskista en los años 70”. En ese sentido, señala: “No he sido víctima ni reconozco que persona alguna me considere víctima por ello”.

En los últimos doce años, el excapitán de fragata recibió dos condenas a prisión perpetua por crímenes en la ESMA; una a 24 años por los delitos sexuales contra mujeres detenidas; y una a 30 años de prisión por su participación en el plan sistemático de robo de niños.

Más allá de su responsabilidad, la revisión que el genocida hizo de la década en la que irrumpió el gobierno de facto fue similar a la expresada por el candidato presidencial de LLA, Javier Milei, en el último debate de candidatos.

En ese marco, donde debía exponer sobre Derechos Humanos y convivencia democrática, el líder libertario aseguró que “durante los 70 hubo guerra y allí las fuerzas del Estado cometieron excesos”.

La mención a un contacto de Victoria Villarruel

Por otra parte, Acosta se refirió a la polémica en torno a Patricia Bullrich tras la acusación falsa que Milei había hecho contra ella al asegurar que la excandidata puso una bomba en un jardín de infantes.

En este sentido, el represor condenado incluyó en su texto una serie de artículos periodísticos para respaldar la denuncia de Milei, y sugirió revisar la obra de Jorge Héctor di Pasquale, oficial de inteligencia del Ejército condenado por crímenes vinculados al terrorismo de Estado en Neuquén y en La Plata.

Además de el autor del libro Un aporte a la verdad, donde niega la cifra de 30.000 detenidos desaparecidos, Di Pasquale es uno de los presos por delitos de lesa humanidad a quienes la candidata a vicepresidenta de LLA, Victoria Villarruel, visitó en la cárcel.