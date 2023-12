Los negocios de Milei

Por Ari Lijalad –

El gobierno de Javier Milei augura buenos negocios para los empresarios que tienen vínculo privilegiado con el novel presidente. Las primeras horas de gestión confirmaron lo endeble de la estructura política de Milei, que ni siquiera alcanza para designar los cargos básicos para el funcionamiento del Estado. Pero eso no es óbice para los planes de negocios, sino todo lo contrario. Es terreno fértil para los hombres de negocios habituados a colocar alfiles en despachos estatales clave y a aprovechar las ventanas de oportunidad en el desconcierto general. Lo que se ajusta por un lado se libera por otro.

Eduardo Eurnekian y Eduardo Elsztain pican en punta para sacarle jugo a la situación. En el caso de “El armenio”, como lo llaman, Milei trabajó (¿trabaja?) para él. “Tengo 3.700 empleados en mi empresa y uno salió fallado”, soltó cuando le recordaron el tema en medio de la campaña. Eurnekian se ocupó de rodear bien al “fallado”: de su escudería salen Guillermo Francos, ministro del Interior; Nicolás Posse, jefe de Gabinete; y Guillermo Ferraro, ministro de Infraestructura. Un tridente de incidencia directa en los negocios de su ex (¿ex?) empleador, en especial en el aeroportuario que maneja desde la Corporación Améŕica.

En el caso de Elsztain el vaso comunicante con Milei es más espiritual, aunque eso no relega los negocios. Elztain hace años que se incorporó a las filas de la Jabad Lubavitch, sector ultraconsevador de la comunidad judía. Lo hizo a través del rabino Tzvi Grünblatt, discípulo del Rebe de Lubavitch, que en 1978 lo designó como su representante en Argentina. Elztain suele visitar la tumba del Rebe cuando viaja a Estados Unidos; lo mismo hizo Milei pocos días antes de asumir, apoyado por el propio rabino Grünblatt que ofició a su vez de nexo con varios empresarios, entre ellos el mandamás de IRSA, el Banco Hipotecario y Cresud. La casa de Milei durante la campaña y en sus primeros días como Presidente fue un hotel de Elztain.

Los Eduardos no son los únicos. El magnate Elon Musk sumó a X, ex Twitter, a la campaña por Milei, y ambos intercambiaron mensajes públicos que tienen como trasfondo negocios vinculados a las telecomunicaciones y el litio. Milei lo considera un modelo de empresario selfmade, pero nada más lejos que eso. Musk no estaría donde está sin el aporte del gobierno de Estados Unidos.

Todos los hombres de “El armenio”

Eurnekian gestiona 53 aeropuertos. La mayoría son en Argentina, pero opera en Italia, Brasil, Uruguay, Ecuador y Armenia, donde opera el aeropuerto internacional Zvartnots de Ereván. En la magra convocatoria internacional a la asunción de Milei, a la que apenas asistieron 8 presidentes y ningún país del G20 ni del BRICS envió una delegación importante, si asistió Vahagn Khachaturyan, presidente de Armenia. La prensa armenia consignó que Milei le dijo a Khachaturyan:”Estuve en Armenia y estoy familiarizado con Armenia”. El vínculo es Eurnekian, que está justo en negociaciones para expandir la capacidad de ese aeropuerto en la tierra de sus ancestros.

“El armenio” tiene su negocio diversificado en rubros que incluyen Aeropuertos, Energía (CGC y COAM), Servicios (Converse Bank, ShopGallery y Conamer), Agroindustria (Unitecbio, Karas, Bodega del fin del mundo), Real State (Tango CJSC y Corporación Améŕica Real State), Infraestructura y obra pública (Helport), Minería (Mexplort) y Tecnología (Unitec y Unitecblue).

Controla todo desde la Corporación América, cuna de Milei y de buena parte de su primer círculo de funcionarios, en especial el ministro del Interior Francos y el jefe de Gabinete Posse. Si bien no tenía oficina en la Corporación, otro hombre de la escudería armenia es el ministro de Infraestructura Ferraro. Entre los tres tendrán un enorme poder de incidencia en los estados contables de Eurnekian. Y, entre los tres, todo indica que sumarán casos de conflicto de interés al intervenir en los negocios de su ex (¿ex?) patrón.

Unitec, empresa de Eurnekian, tiene adjudicada una licitación por 45 millones de dólares hacer los nuevos DNI y Pasaporte. Tras las PASO Milei reclamó que se frenaran esa y otras adjudicaciones. Eso generó un chispazo con “El Armenio” pero pronto limaron asperezas. La señal la dio el propio Milei: un dia de lluvia apareció cubierto por enorme paraguas negro con el logo de la Corporación América. Simbología a pleno. ¿La frenará ahora que es Presidente?

En la letra chica de la Ley de Ministerios que firmó Milei quedó explícita la influencia de los hombres de “El armenio”. Todo el área de Turismo quedó bajo la órbita de de Francos, ministro del Interior. El texto dice que Francos va a entender en “lo relativo a la promoción y desarrollo en el país de la actividad turística interna y del turismo internacional receptivo”, “intervenir, en el ámbito de su competencia, en las cuestiones relacionadas con las inversiones en materia turística” y “entender, en forma conjunta con el MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, en la elaboración, ejecución y coordinación de la política nacional de navegación aerocomercial, exclusivamente relacionada al área de turismo”. Francos y Ferraro a cargo de la política que influirá en los negocios de Eurnekian.

A esto se le suma que en la reestructuración del Estado crearon una “Subsecretaría de Desregulación” bajo la órbita de Francos. Se explica solo.

El corazón del negocio aeroportuario de Eurnekian son las concesiones de los aeropuertos. Las obtuvo en 1998, una de las últimas privatizaciones del gobierno de Carlos Menem. En la licitación pugnó con el grupo Macri, por entonces aún manejado por el pater familia Franco. Eurnekian le ganó la pulseada y se quedó con el negocio por 30 años que vencían en 2028. Siempre astuto, con el impacto que tuvo la pandemia en el parate de los vuelos logró una renegociación por 10 años más que estaba prevista en el contrato originario. Hoy, según sus balances, ya está a niveles del 96% de pasajerons internacionales que había pre pandemia.

La Corporación América informa que por sus aeropuertos, controlados por Aeropuertos Argentina 2000, pasa más del 90% del tráfico aéreo del país (tiene 21 de 23 provincias), más de 43 millones de pasajeros. El ingreso más jugoso es la tasa aeroportuaria, que hoy está en 57 dólares para los vuelos internacionales y 1.100 pesos para los nacionales. Obviamente el dinero se hace con los internacionales, que generan dólares en una empresa que paga en pesos. En el último reporte de resultados dice que por sus operaciones en Argentina ganó 88,7 millones de dólares entre enero y septiembre de 2023. Representa casi la mitad de lo que ganó entre todos los aeropuertos que tienen por el mundo.

La gran incógnita es cuanto presionará Eurnekian por el aumento de esa tasa, que algunos dicen que quiere llevar a 100 dólares, casi el doble. El mismo decreto que enumera las funciones del ministro del Interior Francos dice que va a “participar en las acciones referidas a la percepción, depósito y fiscalización del impuesto sobre pasajes aéreos al exterior en vuelos regulares y no regulares de pasajeros”. Francos tenía la oficina al lado de Eurnekian, es de su extrema confianza.

El único limitante de maniobras es que Corporación América Airports cotiza desde 2018 en la Bolsa de Nueva York, donde la poderosa Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) ejercer fuertes controles sobre sus papeles. Y una ganancia rápida por un aumento de tasa extraordinario puede convertirse a futuro en un dolor de cabeza si un nuevo gobierno se la rebaja. Hay que ver hasta donde Eurnekian piensa a corto o a largo plazo. Lo cierto es que tiene al ministro del Interior Francos a cargo de decisiones clave para su negocio.

El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), que es la autoridad aeroportuaria que finalmente establece las tasas, dependía del ministerio de Transporte. Según el organigrama de Milei los temas de Transporte pasan a Infraestructura, comandada por Ferraro. Es otro hombre de extrema cercanía a Eurnekian. Y el mismo decreto dice que Ferraro y Francos tienen que trabajar juntos en el tema. El jefe de gabinete Posse, que completa el tridente, solo tendrá que coordinarlos.

Milei aún no designó nuevas autoridades del ORSNA. El ojo de Eurnekian está puesto ahí, así como en los otros 2 grandes negocios que pasan por el aeropuerto. Por un lado la empresa Intercargo, controlada por el Estado y que da servicio de rampa en 19 aeropuertos del país. Por el otro Aerolíneas Argentinas, saneada y en funcionamiento.

Habrá que ver si Milei cumple con sus lineamientos sobre la obra pública. Eso impacta directo en Helport, empresa de Eurnekian dedicada al rubro. Según su brochure hizo más de 800 kilómetros de rutas y repavimentó más de 900 kilómetros, donde destaca el tramo Río Agua Clara-Rio Las Cuevas de la Ruta Nacional 40 en Catamarca. Obviamente no es una ruta que tenga repago por el peaje, solo se puede hacer con fondos públicos. Helport de Eurnekian también realizó el dragado del Río Salado en provincia de Buenos Aires, partes de la Central Nuclear Embalse, varios tramos del Gasoducto Noroeste Argentino y un buen número de obras en los aeropuertos que gestiona el mismo Eurnekian, que hace un arte de contratarse a sí mismo.

Todopoderoso

En su primer discurso como presidente Milei repitió una cita que toma de Macabeos 3.19, que dice que “la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas del cielo”. Más allá de la interpretación que hace el novel mandatario y de la autopercepción de que tiene una tarea mesiánica avalada por algun ente celestial, recuerda a una anécdota de Eduardo Elsztain.

En su libro “Los patrones de la Argentina K” (que siguieron siendo patrones en la Argentina M y en la AF y lo serán en la JM), los periodistas Esteban Rafele y Pablo Fernández Blanco cuentan que en medio del conflicto por la resolución 125, que establecía retenciones móviles para 4 granos de exportación, Elsztain logró una entrevista con CFK. Desde su firma Cresud el empresario era productor agropecuario y durante esos meses tensos no se plegó a los paros lanzados por la Mesa de Enlace, pero la reunión era por un negocio inmobiliario. Rafele y Fernández Blanco cuentan que al sentarse Elsztain le dijo a CFK: “Cristina, me veo en la obligación de hablarte de esto. Elztain sacó una libreta y leyó un pasaje de la Torá, el texto de los cinco primeros libros del Antoguo Testamento que los cristiano llaman Pentateuco. Quería hacerle entender que Dios protege a los campesinos y que un gobernante que se pelee con ellos se enfrentará al Todopoderoso”. Cristina, según el relato, ni le contestó.

El paralelismo en las citas de Milei y Elsztain, donde ambos ven en “las fuerzas del cielo” o el “Todo poderoso” un poder frente a la política mundana, tiene un sentido. Elsztain es una pieza importante de la Jabad Lubavitch, el sector de la comunidad judía al que Milei más se acercó. El rabino Grünblatt es el nexo de ambos con este poderoso sector.

El vínculo entre Elsztain y Milei no es menor. De hecho el empresario aportó su hotel Libertador como bunker de Milei. Más que un préstamo es una inversión. Elsztain está más que contento con el nuevo gobierno: fiel cultor del perfil bajo, se dejó ver en el Congreso en día de la asunción del nuevo presidente, dejó palabras de alegría ante la prensa y estuvo en los festejos de Januca en los que participó Milei el primero día de su gobierno.

El paquete de medidas anunciado por el ministro de Economía Caputo beneficia directo a Elsztain. La devaluación del 118% que llevó el cambio oficial a 800 pesos y el aumento de las retenciones a todos menos al sector agropecuario es un claro gesto hacia los negocios de Cresud.

El conglomerado de empresas que comanda Elsztain tiene como piedra basal a IRSA, la desarrolladora inmobiliaria que controla shoppings, edificios de oficinas y residenciales y otras inversiones y que cotiza en la bolsa de Nueva York. El otro activo importante es el Banco Hipotecario, que durante el kirchnerismo fue un puntal clave para el otorgamiento de créditos Procrear. En el mismo rubro tiene el BACS, que se dedica al mercado de capitales y es controlado por el Hipotecario (62.28%) e IRSA (37,72%). En el rubro contrucción Elsztain cuenta con GCDI, continuadora de TGLT, que antes había absorbido a Caputo, la empresa del hermano de la vida de Mauricio Macri. Invirtió también en La Rural y en una app para compras en sus shoppings.

Los Eduardos

Eurnekian y Elsztain tienen algunos negocios cruzados. En 2022 se asociaron desde Mexplort y Austral Gold para un desarrollo minero en El Jagüelito, San Juan. GCDI, empresa vinculada a IRSA, intervino en la remodelación de Ezeiza y en trabajos en Aeroparque, aeropuertos que gestiona Eurnekian. También en la remodelación de la cancha de River. El vicepresidente de River es Matías Patanian, hombre fuerte de la Corporación América, muy cercano a Milei, al que pasó a visitar en su primeros días en la presidencia.

Compiten en algunos tramos del Real State, como se conoce a las inversiones inmobiliarias. Se disputaron un terreno en frente a Puerto Madero, uno de los más codiciados de la ciudad. Se lo quedó el tercero en discordia, Argencons de Luis Camps, por 26 millones de dólares.

“Tenemos que hablar”

Hace unos días Federico Sturzenegger publicó un artículo en Perfil titulado “El enfoque Elon Musk de la regulación”. Dice que Musk se quejaba de “las múltiples regulaciones y requisitos que pesaban sobre la industria espacial”, de las “especificaciones y testeos, entre otros, que inflaban los costos de producción de manera innecesaria”, que “al final, Musk mandó a la mierda todo eso”, “abriendo la posibilidad de la exploración espacial a costos que eran una fracción de los de la NASA”. Agrega que “nuestra legislación está perversamente saturada de este tipo de restricciones, las mismas que volvían loco a Elon Musk y que tuvo que ignorar para poder construir una industria aeroespacial exitosa”.

Sturzenegger trabaja para Milei en un proyecto para desregular toda la economía. Como dijo en su artículo, “es esencial revisar todo este lastre y adoptar el enfoque Elon Musk en materia de regulación”.

Pero lo cierto es que la historia de Musk no es la que cuenta. En su libro “El Estado emprendedor”, la economista Mariana Mazzucato desarma el relato del empresario exitoso por exclusivo mérito propio y usa justamente el caso de Musk. “La historia de la innovación energética financiada por el Estado se repite en la actualidad, no solo con la energía renovable, sino también con las empresas «verdes» -explica Mazzucatto-. Tesla Motors, SolarCity y SpaceX, todas ellas dirigidas por el emprendedor Elon Musk, están surfeando una nueva ola de tecnología del Estado. En conjunto, estas empresas de alta tecnología se han beneficiado de 4.900 millones de dólares de apoyo gubernamental local, estatal y federal, en forma de subvenciones, exenciones fiscales, inversiones en construcción de fábricas y prestamos subvencionados. El Estado también forja la demanda —crea el mercado— de sus productos al conceder desgravaciones fiscales y reembolsos para los consumidores de paneles solares y vehículos eléctricos, y al firmar contratos por valor de 5.500 millones de dólares con SpaceX y de 5.500 millones de dólares con la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) y las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos”.

Párrafo siguiente, Mazzucato detalla dos cosas que pasan inadvertidas: “La primera es que Tesla Motors también se ha beneficiado de un enorme préstamo garantizado con financiación pública por valor de 465 millones de dólares. La segunda es que Tesla, SolarCity y SpaceX han recibido inversiones directas en tecnologías revolucionarias por parte del Departamento de Energía de Estados Unidos en el caso de las tecnologías de las baterías y los paneles solares, y por parte de la NASA en el caso de las tecnologías de misiles. Tecnologías que SpaceX está utilizando en sus acuerdos comerciales con la Estación Espacial Internacional. Esto no debería ser una sorpresa: el Estado estuvo detrás del desarrollo de muchas tecnologías clave que más adelante fueron integradas por el sector privado en innovaciones revolucionarias. Por supuesto, estas empresas están contribuyendo a empujar la frontera de la innovación al llevar más allá las tecnologías financiadas por el Estado y están contribuyendo de forma crucial a la transición hacia una economía más sostenible desde el punto de vista medioambiental. Pero todo lo que escuchamos en los medios de comunicación es el mito parcial del emprendedor solitario”.

El propio Donald Trump escribió: “Cuando Elon Musk vino a la Casa Blanca pidiéndome ayuda en varios de sus muchos proyectos subsidiados, fueran carros eléctricos que no llegan muy lejos, autos sin conductores que chocan o cohetes que no van a ningún lado, con subsidios sin los cuales él no tendría valor, y diciéndome cuán fanático de Trump y republicano era, yo podría haberle dicho ‘arrodillate y suplica’, y lo hubiese hecho”. Lo puso en su cuenta de Twitter, que Musk le censuró.

Musk se quejó del Estado regulador pero no del Estado que le prestó dinero, que le facilitó tecnología, que le “creó un mercado”. El planteo de Mazzucato no es que el empresario no tiene mérito alguno, sino que es injusto e irreal que sea el único responsable de su éxito. Y que el Estado merece compartir los resultados de ese éxito compartido que, en el caso de Musk, es más que patente. El Estado le dio beneficios, le aportó tecnología, le “creó un mercado”, pero Musk vocifera que el Estado es simplemente alguien que le pone palos en la rueda. El mismo discurso que Milei.

Milei tiene gran admiración por Musk. El empresario lo mima en X compartiendo sus planteos y el novel presidente le dijo “Tenemos que hablar, Elon”. ¿De qué? De dos negocios que le interesan a Musk: telecomunicaciones y litio. En el caso de las telecomunicaciones Musk tiene una empresa de internet satelital llamada Starlink. Ya está registrada en Argentina y la canciller Diana Mondino adelantó que estaban trabajando para su desembarco.

Pero es en torno al litio donde estará el principal negocio. La tecnología que usa Musk utiliza litio como fuente de energía. La Argentina tiene una de las principales reservas del mundo y una ley de Minería heredada del menemismo que habilita su extracción a bajo costo y casi sin pago de regalías, limitadas al 3% de lo que declaren las empresas en boca de mina. El gobierno anterior buscó modificar la ley para impulsar la industrialización de litio en el país, algo que generaría puestos de trabajo y exportaciones con valor agregado. Nunca se trató, por lo que se podrá exportar el mineral base y que el desarrollo industrial se haga en otro país.

¿Se aprovechará Musk del Estado a través de Milei para luego decir, otra vez, que todo lo logra solo? Todo parece indicar que sí.