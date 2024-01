“La gente está cansada de la rosca y de pronto eligen cualquier cosa que parezca novedosa”

De la Redacción de Contrapoder –

Entre tantos rasgos que constituyen su compleja y fascinante personalidad, Carlos Indio Solari sabe como poco ser huidizo. Pero esa reticencia a la exposición y lo explícito jamás tuvo que ver con falta de postura sino todo lo contrario. Solo que su principal proclama o bandera ha sido la de defender el arte como una forma de pensar el mundo desde la libertad y no desde un dogma.

Por eso, al igual que su crípticas y elípticas letras, muchas de sus manifestaciones políticas saben manejar ciertas ambigüedades o perspectivas laterales. Las suficientes para abrir el diálogo en lugar de sentenciarlo y -a la vez- ser muy consistente a la hora de tomar posición. En el marco del último envío de Caja Negra, el popular ciclo de entrevistas conducido por Julio Leiva y emitido por Filo News, el ex líder de Patricio Rey brindó una extensa entrevista. Hecho que durante años era muy inusual pero que en los últimos tiempos se volvió (solo un poco) menos extraño. Aunque por supuesto, el compositor lo hizo a su manera: en su casa y entre penumbras, quizá para resguardarlo de la enfermedad que lo aqueja pero también para sostener esa cuota de misterio que el arte y los artistas requieren. A partir del lanzamiento de nuevas canciones de su nuevo proyecto (Mister y Los Marzupiales Extintos)y en la última noche del año pasado, se expresó sobre diversos temas. Y dejó interesantísimas declaraciones políticas donde no oculto su rechazo al nuevo gobierno y su afinidad al peronismo.

“La gente está cansada de la rosca y de pronto eligen cualquier cosa que parezca novedosa- declaró en relación al proceso que concluyó con Milei asumiendo como presidente-. Lo que pasa es que tiene muy mala memoria la gente. Pensar que este gobierno neoliberal es nuevo… yo la he vivido tres veces antes. No sé si eso puede durar mucho, porque la gente está todavía con la inercia de la casta y toda esa pavada que hubo alrededor del ingreso de toda esta gente que desembarca para robarse todo, es así. Son mucho más rápido y arriesgados que nuestros diputados y senadores que de alguna manera aplican, lo mismo que la Justicia, los caprichos de los muertos, porque en realidad las leyes, de movida, prohíben todo, no hacen otra cosa que prohibir. Y bueno, qué se puede prohibir que no esté prohibido, nada. Pero creo que en algún momento vendrá alguna vez… pero ya no sé cómo reconocer a los buenos, no sé cuáles son los buenos”.

Leiva hizo referencia a Solari como “un defensor de la juventud” y le preguntó sobre el supuesto de una juventud derechizada. “Me he refugiado-aclaró el músico-. Ser un gran defensor es estar en la marcha que te cagan a palos. Yo ya no puedo ir. La juventud…alguna apoya a la derecha. Hay chicos del colegio industrial u otra gente que también es peroncha. Está divido en dos mitades el país. Porque la diferencia de cuando gana uno o gana otro son de unos puntitos nomas”. Y añadió: “ Hay que ver como se recompone el kirchnerismo. Son gente demasiado buena para porfiar. Con estos otros…no tenemos gente que tiene el resto del peronismo. Cuando digo esto, soy del centro izquierda siempre. No tenemos un Moreno, uno de esos que ponía el revólver arriba de la mesa para empezar a charlar”. Y completó sin rodeos: “ “Yo, sinceramente no creo que haya alguien con mayor capacidad que Cristina Kirchner para diseñar un modelo. Se equivoca cuando invita a los radicales a participar, siempre nos cagan”.

Entre autodefiniciones y trazados sociales, Solari volvió a tomar postura y la vez ser muy crítico pero más honesta que cínicamente: “ Yo soy un artista peronista. Los artistas peronistas damos lo que tenemos para dar, la gloria que tenemos para ofrecer y no mucho más que eso. Porque a mí me aburre la política. No me gusta porque en los términos que está…de la manera que se resuelven las cosas, es algo que me hace reir de miedo. Cuando veo las propuestas que tienen todos…están atrasados en la historia. Es como que tu alma te va persiguiendo y vos te esmeras para escapar de ella. El mundo todo es un quilombo hoy…”

“Participo en política a través de la política del éxtasis. No tiene nada que ver con la política partidaria. Yo soy peronista, pero un peronista de la nueva izquierda, del 61, que era amor y paz, era un hippie. Eso es lo que soy, un hippie viejo que se la creyó y que sigue con eso”, dijo no sin humor. Y remató: “Todavía no encuentro una ideología. Bueno, ya no las busco. Ni ideales tampoco. Busco virtudes. Mis canciones están hablando de virtudes”.

Eterno defensor del rock como un elemento contracultural y de potencial revolucionario, hizo referencia a la actualidad de la música y el mismo género que él ejecuta. “Yo creo que deberemos aceptar que hay algún género que vuelva a reencauzar un pensamiento, porque la música es un gran difusor de ideas, y de ideas lo suficientemente ambiguas para que uno no se transforme en un tirano de uno mismo y de los demás. Yo creo que la música hay que usarla para eso, yo he tenido bandas de combate, no he tenido bandas de entretenimiento. No me parece tener entretenida a la gente mientras le están metiendo la mano en el bolsillo. Prefiero estar diciendo algo, cosas que he dicho en su momento, y ahora también, todas estas canciones que estoy haciendo últimas tienen que ver con todo esto que ahora está pasando”.

En otros pasajes de una recomendable entrevista, también se refirió a Juan Román Riquelme-devenido en referente político innegable del fútbol argentino- y hasta contó que de niño estuvo en brazos de la mismísima Eva Perón a quién dijo considerarla como “la imagen de la alegría del pueblo”.

Fuente Contexto