Barra amenaza: “Si hay crisis económica, no habrá Constitución vigente”

De la Redacción de Contrapoder –

El proyecto de la ley ómnibus comenzará a ser debatida en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados con la presencia de ministros y funcionarios de la primera plana del Gobierno, quienes defenderán la iniciativa que aplica severas reformas de desregulación económica y reforma del Estado.

En el marco del período de sesiones extraordinarias, el presidente de la comisión de Legislación General (cabecera del debate), Gabriel Bornoroni, convocó a una reunión conjunta con Presupuesto y Hacienda (que preside José Luis Espert) y Asuntos Constitucionales (que encabeza Nicolás Mayoraz) para este martes a las 14 en la Sala 2 del edificio anexo C.

En ese contexto, el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, se refirió a la posible venta de YPF, que se propone declarar dentro de la ley ómnibus como una de las 41 empresas del Estado “sujetas a privatización”.

“La declaración de ‘sujeto a privatización’ es una habilitación, no es una orden, no es una obligación, no es un mandato para cumplir”, expresó el exjuez de la Corte Suprema y se refirió al fallo judicial en contra de Argentina por la expropiación de YPF: “Hay que conjugar la defensa que estamos haciendo en un pleito que no está terminado y que va a llevar algún tiempo, con la posibilidad de alguien que quiera adquirirlo, si es que el Estado lo pone en venta”.

El Procurador del Tesoro advirtió que “si hay crisis económica, no habrá Constitución vigente”, en defensa del pedido de aprobación de las reformas impulsadas por Javier Milei en la ley ómnibus.

En el marco de plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, el ex juez de la Corte Suprema citó a Juan Bautista Alberdi para justificar la “verdadera reforma del Estado” que busca el gobierno libertario. “Nuestro país está en una situación grave. Es culpa de la estructura, que se quiso desarmar hace unos años y no se pudo”, agregó.