Milei se peleó con una cuenta fake de Axel: ¿Con quién discute el Presidente?

De la Redacción de Contrapoder –

Casi como botón de muestra de la situación actual del diálogo entre el gobierno nacional y la Provincia de Buenos Aires, con un fondo de recesión, caída de actividad y distribución inequitativa de los fondos coparticipables, el Presidente Javier Milei contestó a una cuenta fake de Axel Kicillof y le recriminó su paso por el Ministerio de Economía de la Nación, durante la última presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Sucede que un perfil falso que usa el nombre del gobernador, que en su descripción aclara que es una cuenta fake, interpeló al Presidente y el mandatario nacional decidió retrucarlo con la vehemencia que lo caracteriza. “Su cariño a la parte mala de la biblioteca, esa que no es parte de la solución sino del problema”, espetó el Presidente al tuit en el que el falso Kicillof había lanzado una chicana sobre la formación de ambos en el campo de los estudios sobre economía.

Estimado Gobernador Kicillof, creí que no era necesario recordarle que Usted fue parte de la cartera de economía de un gobierno que inició el ciclo de estancamiento del PIB y caída en términos per-cápita pese a contar con términos de intercambio fabulosos.

A su vez, tampoco… https://t.co/QHO94dzbWq — Javier Milei (@JMilei) January 15, 2024

En su tuit, posteó el Presidente lo que sigue, que se transcribe sin enmendar errores y exceso de mayúsculas: “Estimado Gobernador Kicillof, creí que no era necesario recordarle que Usted fue parte de la cartera de economía de un gobierno que inició el ciclo de estancamiento del PIB y caída en términos per-cápita pese a contar con términos de intercambio fabulosos. A su vez, tampoco debemos olvidar su pésima gestión en el acuerdo con El Club de París y la coronación de su mala praxis en materia financiera con su catastrófico accionar en el caso de YPF. Tampoco, los argentinos de bien nos vamos a olvidar de su accionar liberticida durante la pandemia. Por ende, sus diversos títulos no han ayudado a que los argentinos puedan vivir mejor, sino todo lo contrario. Es más, me parece que exageró en el cariño a la parte mala de la biblioteca, esa que no es parte de la solución del problema”. Después viene el saludo con las iniciales, JM, y la consigna de siempre, obviamente en maýusculas: “VIVA LA LIBERTAD CARAJO”.

El posteo replicaba lo dicho por un supuesto Kicillof. Se trata de la cuenta @Kicilloveok. Con solo entrar se lee “Gobernador de la Provincia de Buenos Aires – fake”, o sea falsa. Y tiene solo 5.630 seguidores, notablemente menos que la cuenta original @kicillofok: 1.427.772. Quien escribió en la cuenta trucha había puesto: “Presidente Milei, yo también tengo más años de estudio económico que usted. Licenciatura y Doctorado en Economía, Investigador Adjunto CONICET, Investigador Titular Instituto de Investigaciones Económicas de la UBA, dos veces Gobernador de la PBA. Y no me apañó ningún empresario”.

“No sabemos de quién es la cuenta fake, pero vemos que fue creada en 2022 y no nos extrañaría que la hayan inventado a propósito para confundir y hacernos daño”, dijo un colaborador de Kicillof que pidió reserva de su identidad.

La situación, que se suma a los reiterados yerros del mandatario nacional en el campo de la discusión a través de las redes, fue rápidamente descubierta por los usuarios que lo pusieron alerta respecto del nuevo papelón en un terreno en el que, en teoría, se mueve con total naturalidad.

La mejor solución que encontró Milei fue retuitear su respuesta y avisarle Kicillof que estaba discutiendo con una cuenta fake que usaba su nombre. Todo en el abierto mundo de las redes sociales. “Se lo remito para que esté al tanto Gobernador”, escribió el Presidente, ahora sí, arrobando correctamente al mandatario provincial.

.@Kicillofok se lo remito para que esté al tanto Gobernador. https://t.co/FFEwZfPDQy — Javier Milei (@JMilei) January 15, 2024

En la cuenta de X del gobernador, Milei estuvo ausente durante todo el día. Kicillof retuiteó a Cristian Girard, su jefe de recaudación fiscal, que lanzó un sistema para facilitar el acceso a las escrituras. También a la jefa de Asesores Cristina Alvarez Rodríguez, con su anuncio sobre operativos de documentación en Bahía Blanca como parte de la ayuda por el temporal. Otros temas fueron la vacunación Covid, el transporte gratuito para residentes en el Delta del 15 de enero al 14 de febrero y las escuelas abiertas de verano.

Desde que ganó por primera vez la gobernación, en 2019, la exhibición de títulos universitarios o carrera docente no forma parte de la publicidad política del gobernador. A lo sumo aprovecha su experiencia académica para comentar, como lo hizo en Zárate en 2023, que la Escuela Austríaca de economía a la que adscribe Milei es marginal incluso dentro del pensamiento ultraliberal, o que en general las carreras de Economía de la mayoría de las universidades se basan en manuales inspirados en el neoliberalismo. “No es bueno estudiar por manuales, ni siquiera si uno está de acuerdo con uno, porque siempre lo mejor es leer los textos originales de los economistas y discutirlos”, suele recomendar Kicillof.

Para hallar algo sobre Milei en X hay que remontarse a los tiempos de campaña electoral y posteriores a la asunción:

*”Javier Milei propone dinamitar obras y cortar derechos con una motosierra. Nosotros queremos construir un futuro mejor, con más y mejor Estado, con más derechos”.

*”El modelo que nos quieren vender Bullrich y Milei tiene como protagonistas a los mismos que privatizaron YPF. Son los mismos actores con el mismo libreto: el achicamiento del Estado, sin producción nacional y sin soberanía económica”.

*”La derecha tiene dos candidatos para un solo proyecto: quitar derechos. Ni Patricia Bullrich ni Javier Milei van a resolver un solo problema. Necesitamos a Sergio Massa de Presidente”.

*”A 7 de cada 10 argentinos nos preocupa Milei y lo que propone para el país”.

*”Milei considera que la justicia social es una aberración, cuando todos sabemos que en este país hay algunos pocos que concentran la riqueza. La sociedad demanda y necesita políticas firmes y decididas para reparar injusticias y construir bienestar. No se trata de quitar derechos, se trata de generar oportunidades e igualdad”.

*”Milei sigue obsesionado con arrasar cualquier derecho y convertir a la sociedad en un mercado donde todo tiene precio, donde todo se vende y compra. Quiere barrera con la solidaridad, meternos en una jungla regida por la ley del más fuerte. Nada puede salir bien de esos planteos”.

*”La sociedad argentina eligió un nuevo presidente, Javier Milei, cuyas ideas y propuestas no compartimos. pero en democracia el pueblo es el que manda. Por eso, corresponde respetar la esperanza de los millones de arentinos que lo eligieron a la espera de un tiempo mejor”.

*”El gobierno nacional comenzó a aplicar un plan económico que incluyó una devaluación del 118 por ciento –la más grande de la historia– sin medidas compensatorias para los trabajadores y los sectores medios. A partir de ello, se desencadenó de inmediato una aceleración del proceso inflacionario. Una devaluación no es solamente un ajuste, sino que implica una descomunal transferencia de ingresos desde los sectores trabajadores que tienen su salarios en pesos hacia los sectores empresariales concentrados y dolarizados”.

Fuente Página/12