Apoyos y adhesiones desde todo el mundo por el paro de mañana

Este miércoles 24 de enero se realizará el primer paro nacional en rechazo al DNU y a la ley ómnibus impulsadas por el gobierno del presidente Javier Milei. La movilización al Congreso convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) fue ganando adhesiones dentro y fuera del país.

Tanto la CGT como las dos CTA fueron recibiendo a diario numerosos respaldos de centrales sindicales de todo el mundo a las acciones que se están llevando adelante contra las políticas de ajuste de Milei: Confederación Intersindical Galega; Unión Sindical Obrera; Federación General del Trabajo de Bélgica; Unione Italiana del Lavoro; CGT de Francia; CUT de Brasil; CUT de Chile; ELA: Euskal Sindikatua e IndustriALL Global Unión; son algunas de las más de 100 organizaciones sindicales del mundo que ya enviaron sus apoyos y hacen circular sus afiches a través de las redes sociales.

Confederación Intersindical Galega

“Desde la Confederación Intersindical Galega (CIG) queremos trasladaros todo nuestro apoyo y solidaridad con el llamado a paro y movilizaciones que las organizaciones sindicales de Argentina, CGT, CTA Autónoma, CTA-T, y otras, están convocando para el próximo día 24 de enero”, indican en un comunicado.

Asimismo la CIG indica: “Lo hacemos también con todas las movilizaciones que ya se vienen desarrollando en las calles, con vuestra participación, y la de otros movimientos sociales, y que están teniendo una respuesta represiva sin precedentes, con un despliegue policial desproporcionado, detenciones arbitrarias, identificaciones y registros de participantes y transportes, amenazas. etc. En este sentido, nos alegramos de la liberación de los compañeros y compañeras detenidos”.

Unión Sindical Obrera

“Ante la grave situación que estáis viviendo en vuestro país, generada por el nuevo gobierno del Presidente Milei, desde la Unión Sindical Obrera (USO) de España, nos solidarizamos con el pueblo de Argentina, con sus trabajadores y trabajadoras, con sus centrales sindicales y, en concreto, a través de esta carta con las tres organizaciones que integran la CSI: la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-Autónoma) y la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGTRA)”, dicen.

Y afirman: “Desde USO expresamos toda nuestra solidaridad y apoyo a los trabajadores y trabajadoras de Argentina en estos difíciles momentos e instamos al Gobierno a paralizar de inmediato esta resolución y a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo argentino”.

Unione Italiana del Lavoro

“Las noticias que llegan de Argentina preocupan no sólo a l@s trabajador@s de vuestro país, sino a tod@s nosotr@s. La criminalización de la actividad sindical es un ataque contra las bases fundacionales de cualquier Estado democrático. En Italia, al igual que en Argentina, el movimiento sindical debe hacer frente al intento de restringir nuestra capacidad de representar las necesidades y exigencias de millones de trabajador@s. En esta lucha común, tengan la seguridad de que nuestra organización está dispuesta a apoyar las reivindicaciones del sindicato democrático argentino en defensa de los derechos garantizados por nuestras Constituciones y por las normas internacionales del trabajo. Os pedimos que transmitáis nuestros sentimientos de solidaridad a todos l@s companer@s de vuestras organizaciones”.

CGT de Francia

“La elección de Javier Milei como Presidente de su país el pasado mes de noviembre suscitó serias inquietudes. Su determinación de poner en tela de juicio los derechos sociales, los mecanismos de regulación del mercado, las libertades sindicales y las libertades democráticas, todo lo cual ha sido comparado con «frenos al desarrollo de Argentina», ya era aterrador. Pero la velocidad con la que Milei está pasando de las palabras a los hechos es aún más aterradora”, indican.

Y se solidarizan con “La resistencia de todo el campo progresista argentino, encabezada por vuestras tres centrales, será decisiva para el futuro del pueblo argentino, y más aún para el de los trabajadores y las trabajadoras”.

“Su lucha actual nos concierne a todos, y la dinámica política que se perfila en Argentina es desgraciadamente similar a la que se observa en un número creciente de países. La alianza violenta, racista y autoritaria de la derecha y de la extrema derecha, destinada a destruir las conquistas sociales del movimiento obrero y de los movimientos progresistas, es una tendencia importante de nuestro tiempo”.

CUT de Brasil

“A Central Única dos Trabalhadores – CUT, expressa sua total solidariedade a classe trabalhadora argentina e ao movimento sindical, duramente afetados pelas políticas neoliberais do governo Milei, que através do Decreto Nacional de Urgência – DNU desmantelou os sistemas de proteção laboral, social, saúde, desregulamentou a economia interna e externa, comprometeu a atividade da indústria nacional, e abre às portas para a privatização das empresas públicas. A CUT Brasil estará junto com as centrais sindicais argentinas CGT, CTA A- CTA T- em luta para derrotar as políticas de Milei e resgatar a dignidade e a esperança da classe trabalhadora”.

CUT de Chile

“La Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Chile expresa su solidaridad ante el pueblo argentino, sus trabajadores y trabajadoras, y sus dirigentes sindicales, frente a la arremetida arbitraria, injusta e ilegal, de una política que criminaliza el derecho a la protesta, a la reunión y a la libertad de expresión, que tantos años ha costado conquistar por parte de las organizaciones defensoras de los derechos humanos”.

ELA: Euskal Sindikatua

“En nombre de ELA, nos gustaría expresaros toda nuestra solidaridad ante los duros recortes aplicados por el nuevo Gobierno de Argentina así como por el nuevo “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” adoptado por el mismo, que supone una violación de los derechos fundamentales y de las libertades sindicales”.

IndustriALL Global Unión

“Les escribo para expresarle nuestro apoyo y solidaridad con la movilización y paro que han organizado para el 24 de enero en protesta contra el Decreto Nacional de Urgencia (DNU) del 21 de diciembre pasado y el proyecto de Ley Ómnibus recientemente ingresado al Congreso”.

“Damos apoyo a las movilizaciones y plan de acción en todo el país para poner un freno a las violaciones de los derechos constituciones y laborales a través de la imposición del DNU, que incluye la derogación o modificación de 366 leyes, que de hecho resultaría en una reforma laboral, además del intento a través del proyecto de Ley Ómnibus, que incluye más de 700 leyes, de forzar, de una vez, una reforma constitucional”.

Celebramos la decisión adoptada por la Cámara de Trabajo, ante el amparo presentado por la CGT y las dos CTA entre otros, de suspender la reforma laboral incluida en el DNU. De todas maneras, expresamos junto a Uds. una gran preocupación ya que la eventual adopción de algunas de las medidas que el gobierno de Milei está tratando de imponer resultaría en la desregulación de la mayoría de los sectores industriales y un resultante desastroso aumento del desempleo”.

Federación General del Trabajo de Bélgica

“La Federación General del Trabajo de Bélgica (FGTB) sigue con creciente inquietud los acontecimientos políticos y sociales que han seguido a las elecciones generales, ganadas por la extrema derecha ultra- liberal encabezada por Javier Milei. Argentina vive horas convulsionadas. Al brutal ajuste anunciado por el ministro de economía, donde quedó claro que el mayor costo económico lo pagarán los trabajadores, le siguió el anuncio del “protocolo de seguridad” presentado por la ministra Patricia Bullrich”.