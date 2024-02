Cristina coincidió con Guzmán en que la dolarización ya está ocurriendo

Por Eugenia Muzio –

Entre las críticas económicas que desplegó en la carta que publicó este miércoles, Cristina Fernández de Kirchner hizo una advertencia: la dolarización que agitó el presidente Javier Milei durante la campaña, que al inicio de su gobierno parece lejana, puede estar más cerca de lo pensado. Para explicar el por qué, coincidió con el análisis que hizo el exministro de Economía Martín Guzmán, enemigo íntimo de la expresidenta durante la gestión de Alberto Fernández. Milagros del líder ultraderechista.

En el documento de 33 páginas con el que rompió el silencio que guardaba desde antes del cambio de gobierno, CFK se refirió a la licuación de los pasivos del Banco Central, un proceso que el presidente de la autoridad monetaria, Santiago Bausili, inició cuando bajó la tasa de interés de plazos fijos y la llevó a niveles muy por debajo de la inflación. De esta forma, desalentó el ahorro en el instrumento más tradicional para evitar la regeneración de las Leliq en ese entonces, hoy Pases Pasivos, o sea, el respaldo de los depósitos que generan un interés, una de las causas, según el análisis libertario, del aumento de precios.

“Espera que la recesión brutal que está provocando interrumpa la inercia inflacionaria e inclusive le permita realizar una nueva devaluación previa a la cosecha sin que el pass through a precios sea equivalente en términos porcentuales; tal cual sucedió en el año 2002 cuando la caída de la convertibilidad significó una devaluación de más del 300% y la inflación sólo fue del 41% anual, dado el marco de recesión y caída del nivel de empleo que llevaría al año siguiente a una desocupación del 25%”, explicó Fernández de Kirchner.

Para dolarizar, todos los pesos en circulación y en depósitos bancarios deberían cambiarse por la divisa estadounidense. El argumento de la exmandataria es que el proceso de licuación le permitiría rescatar la totalidad “de una Base Monetaria cada vez más licuada con los dólares de la cosecha que entrarán a partir del mes de marzo”.

Sin embargo, advirtió que, si esas divisas no alcanzan o no lo consigue de esa forma, Milei “podría emitir un bono en dólares sobre los pasivos remunerados del BCRA, también cada vez más licuados, dándose así una tercera apropiación de los ahorros de los argentinos como desenlace de esta tercera crisis de deuda”.

Como un dato a resaltar, la exvicepresidenta remarcó que “no resulta ocioso señalar” que “por primera vez en la historia el BCRA entregó bonos -Bopreal- en una moneda que no emite -dólares- para la deuda en pesos con importadores”.

El mismo análisis hizo Guzmán, con quien CFK batalló en la interna del gobierno del Frente de Todos hasta el portazo del discípulo de su admirado Joseph Stiglitz. En las redes sociales y en entrevistas que brindó en los últimos meses, el exministro planteó que el bono que emitió el BCRA para resolver la deuda comercial de los importadores es “un principio de dolarización”.

“Que se dolarice la deuda en pesos del Banco Central de la República Argentina no es un alivio. Es, por el contrario, el principio de la dolarización, la peor de todas las herencias que se le podría dejar al pueblo argentino”, advirtió el extitular de la cartera económica.

La explicación que dio el economista es la siguiente:

¿Cómo se suscribe el Bopreal? Con pesos.

¿Cómo hace una empresa elegible para suscribirlo (las que tienen deuda por importaciones)? Desarmando posiciones en pesos; por ejemplo, cuentas remuneradas o plazos fijos.

El banco al que no le renuevan el plazo fijo o la cuenta remunerada se da vuelta y no renueva los pases, que son la contrapartida de las cuentas remuneradas y los plazos fijos (antes, las Leliq).

De modo que lo que termina ocurriendo es que baja el pasivo en pesos del BCRA (pases y Leliq) y sube el pasivo en dólares (Bopreal).