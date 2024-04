El peronismo cree que el tarifazo hará inviable el Pacto de Mayo con Milei

Por Gimena Fuertes –

A medida que se acerca la fecha del denominado Pacto de Mayo, una foto que se prevé cada vez más rala, los gobernadores peronistas van declarando su ausencia de antemano. Es que, tal como avizoró Cristina Fernández este sábado, el tarifazo que se va a hacer sentir en abril en los hogares y las industrias argentinas no será un buen marco para mostrarse junto al presidente Javier Milei.

La vigencia del DNU y el segundo intento de hacer votar la ley Bases son los dos núcleos de disputa en el Congreso. Por fuera, los gobernadores peronistas, con distintos posicionamientos según las situaciones particulares en sus territorios, van adelantando el faltazo al acto del 25 de Mayo en Córdoba, una escenificación a pedido del FMI, que en su última visita le reclamó a Milei que construya apoyo político para sostener el ajuste que él mismo definió este sábado en una entrevista como “el mayor de la historia”.

Esta semana el gobernador pampeano Sergio Ziliotto sostuvo que “el DNU no puede seguir” y exhortó a los diputados a seguir el camino de los senadores. “El DNU no puede seguir existiendo”, porque “cuando lleguen las facturas de gas con mil por ciento de aumento será tarde”. “Un nuevo pacto patriótico, histórico, como le quieran poner sentido de épica al 25 de Mayo, sería empezar por cumplir con la Constitución y sus leyes. Creo que a partir de ahí podríamos construir un nuevo pacto». Pero, mientras eso no ocurra, y mientras no lleguen recursos que le deben a la provincia, reiteró, «no vamos a negociar el futuro de la provincia de La Pampa, como seguramente pasará a otras provincias”.

Algo parecido expresó el riojano Ricardo Quintela, quien este viernes propuso una «gran marcha patriótica nacional» en contra de las políticas de ajuste. En relación al Pacto de Mayo adelantó que desde La Rioja no participarán debido a su carácter extorsivo: «No es una convocatoria a un pacto, es una convocatoria a la firma de una imposición del actual presidente. Nosotros no estamos de acuerdo ni con la Ley Bases, ni con el DNU, ni con este pacto que quiere imponer el presidente», expresó. Y anunció: «Nuestros legisladores no van a votar el Impuesto a las Ganancias porque lo decidimos ya oportunamente. Y más cuando se baja inclusive la base imponible a 1.200.000 pesos. Con todo gusto hagamos un impuesto a la riqueza si se quiere, pero no al salario».

Algo similar planteó este sábado el cordobés Martín Llaryora, supuesto anfitrión del Pacto de Mayo. “Me parece un error reponer Ganancias, hay que ir por los altos ingresos”.

En tanto, este sábado el catamarqueño Raúl Jalil se reunió con la vicepresidenta Victoria Villarruel, se sacó una foto y la difundió por redes. “Le damos la bienvenida a Catamarca a la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, con quien vamos a compartir una jornada de actividades que incluye la Bajada de nuestra Madre del Valle”, posteó.

Desde el sur, el santacruceño Claudio Vidal también adelantó que no participará del acto que el Ejecutivo prepara para la fecha patria y sostuvo este viernes que está “sumamente” preocupado por lo que está sucediendo en el país “donde el rico se hace más rico, en tanto, la clase media está pasando a ser clase pobre, y el pobre, indigente”. “Si este tipo de consecuencias y complicaciones es lo que va a traer la Ley Bases, la verdad es que, claramente, no voy a estar de acuerdo”, añadió. “Los funcionarios nacionales se concentran en lo que pasa en Buenos Aires. En invierno –enfatizó el patagónico- tenemos lugares donde las temperaturas rondan los 30 grados bajo cero. Esas son las cosas que el Gobierno nacional debería tener en cuenta cuando toma medidas del tipo de la quita de subsidios o la eliminación de envíos de fondos a las provincias”, caracterizó. Vidal se diferenció a su vez de los otros gobernadores patagónicos que pertenecen al PRO y que se reunieron el viernes en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y con el ministro de Interior, Guillermo Francos, para negociar el apoyo a la Ley Bases, tras el cual el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se mostró optimista con la posibilidad de apoyar el proyecto. “Más allá de que somos un grupo de gobernadores de la Patagonia que representamos los intereses de la Región, hay mandatarios que pertenecen a distintos espacios políticos y yo calculo que en cada espacio político hay una discusión interna siempre”. Por lo pronto, Vidal también puso en duda su participación en el cónclave del Pacto de Mayo o a acompañar una eventual Ley Bases.

Buenos Aires

En la provincia más poblada del país, desde donde Axel Kicillof marcó su oposición ideológica y de gestión a Milei desde el primer día de su segundo mandato, todavía no tienen definida la eventual participación en el llamado Pacto de Mayo. “Falta una eternidad”, advierten, pero anticipan su rechazo a la ley Bases y a la vigencia del DNU, que permite el aumento de todos los servicios. Este tema fue abordado el sábado por la expresidenta Cristina Fernández en el mensaje grabado que envió al cónclave de Nuevo Encuentro que se realizó en Morón: “Tal cual lo preveíamos, el cuadro se agrava cada vez más, agregándose ahora la cuestión del precio de los servicios públicos esenciales. El aumento de las tarifas, que en realidad debe implicar, ni más ni menos que discutir o rediscutir la cuestión energética y su marco regulatorio en Argentina, significarán sin lugar a duda un punto de inflexión en los tiempos que vienen”.

Cristina agregó: «Deuda externa y energía deben ser dos vectores que se entrecrucen en la construcción de una Argentina diferente, y nuestra oposición al modelo que nos plantean desde un dogmatismo e ideologismo absolutamente incomprensible, no debe ser desde el dogmatismo o desde el consignismo sino desde la comprobación empírica del fracaso de estas políticas, que no son nuevas, ni mucho menos originales».