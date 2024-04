El kirchnerismo suma a un sector de la UCR y al socialismo a una jornada contra el DNU de Milei

Por Mauricio Cantando –

El bloque de diputados de Unión por la Patria, referenciado en el kirchnerismo, realizará este martes a las 14 un encuentro con constitucionalistas que rechazan el DNU 70/23, la principal herramienta del Gobierno para desregular la economía. Habrá presencia del socialismo santafesino y de sectores díscolos de la UCR, una escena completa de la oposición a Javier Milei.

Es el objetivo del jefe de UP, Germán Martínez. Participarán referentes del constitucionalismo como Andrés Gil Domínguez, Eduardo Barcesat, la cordobesa Laura Clérico y el exlegislador Jorge Yoma. También estará Rafael Bielsa, quien, además de ser jurista y excanciller, fue compañero de trabajo de Milei en Corporación América. Será su primera aparición pública como opositor a su gobierno.

Martínez confirmó este lunes en sus redes el evento, que forma parte de su estrategia para juntar los votos que permitan derogar el DNU, que fue rechazado en el Senado el 14 de marzo. Si el trámite se repitiera en Diputados, quedaría derogado.

Como explicó Letra P, en el kirchnerismo especulan con un fracaso en la negociación con el Gobierno que permita que aparezca la decena de votos que faltan para llegar a una mayoría. Están en la mira los partidos provinciales.

Se busca a la UCR

El evento de este martes se realizará en el Anexo C y el equipo organizador lo lidera la diputada de Unión por la Patria Carolina Gaillard. También colaboran con la logística de la jornada la kirchnerista Vanesa Siley, el socialista santafesino Esteban Paulón, Romina del Plá y Myriam Bregman, de la izquierda, socias del kirchnerismo desde la asunción de Milei.

Este lunes, fueron convocados referentes de la UCR que se expresaron en contra del DNU, como Facundo Manes, quien no estará en Buenos Aires.

Por cuestiones de agenda, no confirmó su asistencia Pablo Juliano, principal socio de Manes en Diputados. Ambos votaron en contra en general de la ley ómnibus en febrero.

Sí estará el radical formoseño Fernando Carbajal, quien en marzo se sumó a la dupla liderada por el neurólogo y participó de la fallida sesión para modificar la fórmula de movilidad jubilatoria, convocada por el grupo de la Coalición Cívica.

Otros radicales que se sentaron en sus bancas ese día fueron Marcela Coli y Pedro Galimberti. En el evento de este martes podría participar el radical correntino Manuel Aguirre, quien está enfrentado al gobernador Gustavo Valdés. En diciembre, Aguirre promovió a Manes como jefe de bloque.

Teléfono a Lousteau

La apuesta del kirchnerismo y Paulón es sumar a radicales que militan en Evolución, el sector de Martín Lousteau, quien en el Senado se apartó de su bloque y votó en contra del DNU. Invitaron a Carla Carrizo, quien por ahora no confirmó su presencia.

También tiene el evento en su agenda Danya Tavela. Los llamados continuarán este lunes con la expectativa de tener una foto que refleje la oposición a Milei en la Cámara baja, donde se definirá si se sostiene el decretazo que le otorga al gobierno una gran cantidad de facultades, como intervenir organismos públicos.

Como explicó Letra P, Unión por la Patria no tiene previsto convocar a una sesión para tratar el DNU mientras no haya una mayoría para votarlo en contra.

Aun con ayuda de los sectores díscolos de la UCR, restaría poco más de una decena de votos para voltear el decretazo y la jornada de este martes tendrá como objetivo atraer a los indecisos.

Los dialoguistas cómplices

Luego del rechazo del Senado, Milei intentó sin éxito reunir una mayoría en Diputados para aprobar el DNU y de ese modo garantizar su vigencia.

No fue posible, porque el PRO, Hacemos Coalición Federal y la UCR prefirieron mantenerlo congelado y pedirle al Presidente reemplazar algunos capítulos por leyes espejo.

Hay proyectos presentados sobre los capítulos de reforma laboral, la restricción a las huelgas, la privatización de los clubes de fútbol y la regulación de internet, entre otras medidas. Los textos no siempre son calcados al DNU.

Esa postura de los dialoguistas le permite a UP amenazar con llegar a una mayoría y voltear el DNU, que sigue vigente mientras eso no ocurra. No hay plazos para expedirse. La rosca puede seguir por tiempo indeterminado.

Fuente Letra P