La vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser

Por Gabriel Link –

Durante más de una década, José Alberto Fabricio fue fiscal provincial, claramente no por su formación o por su apego por la ética en la defensa de la ley, lo fue gracias a su cercanía con Ricardo Colombi y a la necesidad de “custodiar” las causas que acumularía su “pollo”, Eduardo “Peteco” Vischi. Primero fue fiscal de instrucción, y cuando las causas contra Vischi fueron escalando Fabricio también lo hizo, pasando a ser fiscal de Cámara.

“Casualmente” el “protector” asumió el 24 de noviembre de 2005, solo 16 días antes que Peteco.

Fueron 13 años en los que José Fabricio avergonzó a la justicia, con actuaciones sumamente poderosas contra los débiles, y “llamativamente débiles” contra los poderosos. Hoy, tras su retiro, pretende llevar sus inequidades y su anacronismo ideológico al campo de la política.

Entrevistado por Ignacio Villanueva en “Ayer y Hoy”, dijo tener mucho para “devolverle” a la comunidad. Y es lo único en lo que estamos de acuerdo, pues los “favores” judiciales que le hizo a Eduardo Vischi “pisándole” causas (La estafa a Cherogaí, la contratación de una falsa médica, las denuncias por no presentar balances en todo un período fiscal, el robo del folio real del Estadio Agustín Faraldo, etc…) no han de haber sido gratis.

Tras dejar la justicia, en junio de 2019, y creyendo que sus correligionarios lo recibirían con los brazos abiertos, Fabricio se reafilió a su partido de toda la vida, la UCR; sin embargo, como él mismo reconoce en la entrevista, ni la dirigencia provincial ni la local mostraron interés alguno por contarlo en sus filas, algo totalmente previsible, pues jamás fue un hombre “apreciado” ni reconocido por la sociedad libreña, y, tras un muy cuestionado paso por la justicia, su fama lo precede.

Contrariamente a lo que él pueda “creer merecer”, nadie quiere al ex fiscal amigo de Colombi, que se dedicó a frenar impúdicamente todas las denuncias penales contra Vischi, en una lista conformada por Vischi y Colombi. Sería un verdadero escándalo mediático que los perjudicaría en la campaña.

Lo cierto es que, despreciado por su partido, el ex fiscal decidió dar un un salto al vacío al impulsar el armado político de Juan José Gómez Centurión, un ex militar, negacionista y defensor del genocidio, que tuvo una participación gravitante en el intento por derrocar al último gobierno genuinamente radical que tuvo nuestro país, el de don Raúl Alfonsin.

¿Se entendió? Un radical despechado que se va al partido de alguien que quiso derrocar a Alfonsín.

Agregando una, como mínimo “curiosa”, interpretación sobre el movimiento carapintada, Fabricio ensaya la teoría de que la rebelión encabezada por Rico y Seineldín no fue destituyente, dice el ex fiscal que “el movimiento no fue bien entendido por la gente”, sencillamente porque “no fue explicado en la comunidad”; y argumenta que el levantamiento no fue contra el Gobierno, sino contra los mandos militares. Parece que Fabricio fue “el único” argentino que “comprendió” lo que pasaba en Campo de Mayo, Monte Caseros y el Edificio libertador entre 1987 y 1990.Y como tal nos anoticia que esos no fueron intentos de Golpes de Estado.

Habría que hacerle saber al ex fiscal que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente, no otro, y que por ende un levantamiento contra el mando de la fuerza es un levantamiento contra el presidente de la nación. Pero bueno… eso ya sería mucho lío.

Es decir, Fabricio pretendió sostener que el movimiento carapintada no fue explicado o que la sociedad no lo comprendió, más allá que es un hito de nuestra historia democrática que se estudia en los colegios y en las universidades, que produjo cientos de libros y decenas de miles de ensayos y notas periodísticas, que evidentemente él jamás leyó.

En realidad, escuchándolo hablar, no parece Fabricio alguien que haya leído algo formativo en toda su vida.

Si por un momento pensáramos que lo dicho por el ex fiscal fue honesto, podríamos afirmar que lejos de no haber sido comprendidas por la sociedad, el único argentino que no comprendió las intenciones de los carapintadas fue él.

El falaz argumento de Fabricio fue inmediatamente derrumbado por el entrevistador quien le recordó/explicó que para poder desactivar aquella asonada Alfonsín debió “entregar” las leyes de la impunidad (obediencia debida y punto final), sin las cuales el golpe hubiese seguido su curso y tal vez Alfonsín habría sido derrocado; cosa que volvió a ocurrir más adelante con Menem, quien “entregó” los indultos a los genocidas juzgados por Alfonsín.

Pero no contento con eso Fabricio siguió mostrando lo que tiene, habló de que el genocidio iniciado por Videla, Massera y Agosti “fue una guerra”, justificó aberraciones como el secuestro, la tortura, los asesinatos a sangre fría, los vuelos de la muerte y el robo de bebés, al afirmar que quienes cometían esos delitos “cumplían órdenes”; también interpretó que los grupos que buscaban recuperar la democracia tenían armas más poderosas que las fuerzas armadas y, en una demostración clara de su ignorancia de la historia limitó la insurrección a la organización peronista “Montoneros”.

Tras ver la entrevista el cronista no logra definir si Fabricio es más facho que bruto o más bruto que facho.

A sus casi 65 años Fabricio parece creer que tiene algo “nuevo” para aportar desde la política con el fin de “mejorar” nuestra “calidad de vida” (sic), aunque aparece montado sobre un ajado discurso negacionista y pro dictadura, y desempolvando un desconocido -y casi sin uso- uniforme de teniente primero, de un Ejército en el que nadie lo recuerda, pues solo se acercó a él como salida laboral y del que pronto se despidió para dedicarse a la actividad privada ¿el objetivo? que los militares lo noten y empaticen con su narrativa carapintada.

Fabricio eligió muy bien el partido por el cual se lanza, y por la coherencia que mostró le damos la bienvenida a la política, pues tanto él como Gómez Centurión son personas a las que cualquiera que milite en el campo popular adjetivaría de la misma manera, “fascista”; mientras que la ultraderecha conservadora le podría otorgar el diploma de “mesías”.

Lo bueno es que al igual que los partidos troskistas, los fascistas no logran insertarse en el electorado argentino, prueba de ello es que en 2019, entre las PASO (2,7%) y la elección general (1,5%) el partido de Gómez Centurión perdió casi la mitad de sus votos, y eso pasó en solo dos meses, el vergonzoso desempeño del ex golpista en el debate de candidatos alcanzó para autodinamitar su candidatura, eso tiene que ver con que hay gente que masca vidrio, pero no lo come.

En Paso de los Libres el partido NOS logró apenas 750 votos en 2019, y no parece José Alberto Fabricio el indicado para hacer que esos votos se multipliquen por 7 u 8 para alcanzar una banca en el Concejo Deliberante, y mucho menos por 25 o 30 para alcanzar el sillón de Di Tomasso.

El periodista desconoce si tras la salida a escena de Fabricio hay alguien que sepa algo de política, en caso de haberlo seguramente esto no es más que un intento por lograr que la UCR lo invite a participar de la alianza ECO-Cambiemos, aunque pareciera vano, pues cuesta creer que si Eduardo Vischi no lo quiso siendo radical lo quiera ahora convertido en filonazi.

Un precedente alentador es el paupérrimo resultado que obtuvo el ex juez Juan Oliva en su intento por entrar a la política, a todos nos queda claro que, desde hace años, de la justicia nadie sale con imagen positiva. “El dolor de ya no ser” pereciera lo que trae a Fabrizio a la política, “la vergüenza de haber sido” es lo que le pondría el freno.