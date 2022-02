El ginecólogo correntino Gerardo Dahse sumó una nueva denuncia, esta vez por violación

De la Redacción de Contrapoder –

El ginecólogo correntino Gerardo Dahse sumó una nueva denuncia en su contra, esta vez por abuso sexual con acceso carnal. La denuncia fue presentada ante la Justicia provincial por la abogada Sofía Domínguez, representante legal de la víctima, quien también representa a otras denunciantes.

La presentación judicial se hizo ante el Juzgado de Instrucción N°2 de la ciudad de Corrientes, y deja sentado el abuso sexual que vivió esta mujer cuando tenía 18 años (hoy tiene más de 30), en el consultorio de Dahse, en una clínica del centro de la ciudad.

Según publica hoy el portal de la radio capitalina LT 7, la mujer contó que concurrió al consultorio para colocarse un Dispositivo Intrauterino (DIU): “pensé que me iba a poner anestesia local, pero sacó un catéter, una jeringa y me puso en el brazo. Obviamente no pasaron ni 40 segundos y me dormí. Al ratito me despierto, no podía mover el cuerpo y él estaba encima mío, violándome. Después de ver eso me vuelvo a dormir y no recuerdo cómo llegué a mi casa0”.

La representante legal, Sofía Domínguez, se constituyó como querellante en la causa. Cabe destacar que la abogada también representa a otras mujeres que también fueron víctimas de los abusos del ginecólogo.

Por medio de redes sociales, la víctima tomó conocimiento de una nota periodística en la que se denunciaban abusos sexuales por parte del ginecólogo. Esto le llamó la atención y sintió “una angustia y alivio, al poder confirmar que él había abusado sexualmente de ella aquel día en que le colocó el DIU”, señaló la joven.

A medida que pasó el tiempo y que la víctima fue aclarando sus dudas con otras consultas ginecológicas, fue confirmando que ella también había sido abusada. Su abogada, Sofía Domínguez, sostuvo que “todos estos años de impunidad e incertidumbre significaron una tortura psicológica para ella por lo que hoy decide iniciar esta causa”.

Avance de otras causas

Esta semana ordenaron la evaluación psicológica del ginecólogo Gerardo Dahse, denunciado por abuso sexual en octubre del 2021. Se trata de la primera denuncia contra el médico. Además, la justicia realizará en marzo un informe socio ambiental y un sondeo vecinal al imputado que aún se encuentra en libertad.

A pesar de los procesos legales, el ginecólogo continúa atendiendo pacientes, pese a haber sido acusado por 18 mujeres por abusos en su consultorio.

Para denunciar abusos o cualquier tipo de violencia, podés acercarte a cualquier comisaría o fiscalía. En Corrientes te podés comunicar con el Centro de atención Jurídico integral a víctimas de violencia de género 379-4530311.

Fuente LT7