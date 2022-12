Macri elogió a Qatar e hizo gala de su ignorancia política y su homofobia

De la Redacción de Contrapoder –

El expresidente Mauricio Macri volvió de Qatar tras presenciar el Mundial de Fútbol 2022 y elogió al país organizador del torneo, denunciado por distintos organismos internaciones por sus leyes que violan los derechos humanos. El exmandatario argentino, sin embargo, aseguró que allí los homosexuales “viven con absoluta tranquilidad”, y dijo que la sociedad qatarí “está evolucionando muchísimo”.

“Hay altísima homosexualidad en Qatar, y ellos viven ahí, yo he estado con varios, y me han dicho que no tienen ningún problema. No se hace ostentación, no se hace un tema, pero ellos viven con absoluta tranquilidad, nadie tiene ningún problema, nadie tiene ningún conflicto”, afirmó Macri durante una entrevista televisiva en el canal TN.

“Hay muchas cosas escritas, históricas, que no las han cambiado, pero que no rigen más. Esa es la realidad, que no rigen más. Que técnicamente no las modifican… hay una regla, por ahí me equivoco, que me dijeron que sigue vigente, que un padre tiene derecho a matar a su hija si la encuentra perdiendo su virginidad. Pero no rige más, son cosas que existen de la historia y ellos están evolucionando muchísimo”, continuó su explicación.

Tras la elección de Qatar como sede mundialista, se multiplicaron las acusaciones contra el estado árabe y su monarquía absoluta. Prácticas abusivas hacia la población migrante trabajadora, restricciones a la libertad de expresión, una legislación que discrimina a las mujeres y penas de prisión al colectivo LGBTQ fueron algunos de los tópicos sobre los que advirtieron desde Amnistía Internacional y otros organismos.

En Qatar no se reconoce el derecho de las personas a ser inscriptas en su DNI acorde con su identidad de género, mientras que la homosexualidad, que en su código penal está definida como “sodomia”, está absolutamente prohibida. La ley qatarí establece penas de entre 1 y 3 años para “esos actos”, incluso para quien “instigue o seduzca a un hombre a cometer sodomia”.

El artículo 290 dice que “quien haga gestos, se atreva a decir o cantar cosas inmorales o hacer actos obscenos en espacios públicos o abiertos será castigado con hasta 6 años de prisión y una multa de hasta 3.000 riyals” (moneda local: cada dólar estadounidense son 3,64 de riyals). Queda a cargo de un tribunal definir qué actos se enmarcan en esa legislación.

Macri asegura que estas normativas “son antiguas” y no se adecúan a la realidad. Pero meses antes del comienzo del Mundial 2022, el director del comité organizador de la Copa, Nasser Al-Khater, salió a aclarar que su país recibiría a los aficionados de la comunidad LGTBI+ y que permitiría su asistencia a los partidos, aunque les exigió que no haya “demostraciones públicas de afecto” porque “están mal vistas y esto se aplica a todos”.

Además, previo al inicio de la competición, uno de los embajadores del Mundial, el exfutbolista qataría Khalid Salman, calificó la homosexualidad de “daño mental” durante una entrevista que sus asistentes procedieron rápidamente a finalizar.

En una charla con la Segunda Cadena de la Televisión Pública Alemana (ZDF), Salman fue de mal en peor. “Durante el Mundial pasarán muchas cosas en el país. Por ejemplo, hablemos de los homosexuales. Todo el mundo aceptará que vengan. Pero ellos tendrán que aceptar nuestras reglas”, inició el exvolante de 60 años, futbolista del Al Sadd de su país y la selección qatarí durante las décadas del ’80 y ’90.

Salman dijo que él tenía problemas cuando niños veían homosexuales porque -dijo- la homosexualidad es algo “haram” (prohibido por la religión en árabe) y los niños pueden aprender algo que no es bueno.

“La homosexualidad es un daño mental”, agregó y al instante la entrevista fue interrumpida por el portavoz del comité organizador.