Kicillof: “La tarea de la militancia es salir a romper la proscripción de Cristina”

Por: Jorgelina Naveiro

En medio de una mateada que compartió con vecinos y militantes en Villa Gesell, el gobernador Axel Kicillof aseguró este miércoles que la tarea de la militancia peronista es “salir a romper la proscripción” de la vicepresidenta Cristina Kirchner tras la condena en la causa Vialidad. “¿Qué democracia puede haber si la principal dirigente del país está proscripta por un juicio trucho?”, se preguntó.

El gobernador se sumó así a la campaña impulsada por La Cámpora, organizaciones enroladas en “La Patria es el otro”, sindalistas y legisladores del Frente de Todos que buscan romper con la proscripción para que la ex presidenta pueda presentarse en este turno electoral y organizan una marcha masiva en su apoyo para el próximo 24 de marzo, día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Kicillof habló de la situación judicial de Cristina Kirchner y desarmó los argumentos que esgrimen desde la oposición casi en el final de un extenso discurso que dio por una hora en Costanera, entre 111 y 112, del balneario de Villa Gesell, donde retomó los encuentros cara a cara con vecinos y la militancia local que viene realizando en el marco de la gira de verano por la Costa Atlántica. “Ellos desde su mirada dicen que no está prohibida, salió un fallo, una sentencia que la inhabilita a la principal dirigente del peronismo a ocupar cargos públicos y eso nos suena conocido porque ya le pasó a (Juan Domingo) Perón. Si te inhabilitan para ocupar cargos públicos, estás proscripto”, subrayó.

En este punto, consideró que la ex presidenta tampoco tendrá justicia si apela ante los jueces de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que fueron denunciados por realizar visitas a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos durante la gestión de Mauricio Macri. “Puede apelar a Hornos y Borinsky, los que jugaban al tenis con Macri, eso puede apelar. La privaron de justicia a Cristina y nos lo discuten y lo niegan porque tiraron la piedra y esconden la mano”, remarcó. Y disparó: “Eso es inadmisible, no es democrático, no es legal. ¿Qué democracia puede haber si la principal dirigente está proscripta por un juicio trucho?”.

Kicillof llamó entonces a romper con esa proscripción y apuntó que esa es la tarea de la militancia del conjunto del Frente de Todos. “Lo que tenemos como tarea es romper la proscripción contra Cristina. No pueden ser tan descarados y desfachatados y mentirosos, tan sucios”, señaló y se sumó a la convocatoria para el 24 de marzo en que, remarcó, “se van a cumplir 40 años de democracia”.

En el final, y tras repasar los principales logros de su gestión, Kicillof dijo que “la otra tarea” del peronismo es recordar cómo gobernó Cambiemos en la Nación y en la Provincia. “Rompieron todo”, sintetizó. “¿Y qué vienen a hacer? Lo mismo y más rápido”.

“Nuestra sociedad necesita recordar, reflexionar y esa es nuestra tarea. Hay que mostrar lo que hicimos y que esconden, y lo que hicieron ellos y que también lo esconden”, dijo el mandatario en referencia al rol de los medios hegemónicos. Y, en modo campaña, aseguró que el FdT va a “seguir garantizando derechos: más trabajo, más salarios, más escuelas, más rutas, más hospitales”.