Las preguntas políticas de los empresarios a Alberto Fernández en Nueva York

Por Natalí Risso –

“Alberto: ¿Vas a ser candidato?”. La pregunta no la hizo ningún periodista argentino (en esta ocasión). Fue uno de los 38 inversores, empresarios y banqueros del Council of Americas que cenaron el lunes con el presidente Alberto Fernández y su presidenta y CEO, Susan Seagal. La convocatoria era para hablar del panorama económico y las oportunidades de inversión en el país, pero los empresarios fueron incisivos con las preguntas políticas en un año signado por el calendario electoral que definirá el rumbo del país para los próximos cuatro años. Defendió a su gestión pero también al peronismo, que fue fuertemente cuestionado por parte del establishment estadounidense.

Mientras cortaba un pedazo del lomo a punto con ensalada de hojas verdes y queso de cabra, uno de los pasos del menú que ofreció la organización estadounidense fundada por David Rockefeller, el Presidente volvió a contestar que el candidato son las PASO: “Lo importante es conservar el proyecto político para que no vuelva el liberalismo”. Los empresarios retrucaron preguntándole por los problemas internos de la coalición. El Presidente insistió: “No hay problemas, la discusión de las candidaturas se va a resolver en las PASO”. En la comitiva presidencial dicen que ninguno de los empresarios preguntó por una posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner.

El Presidente llegó bajo la lluvia neoyorkina al 680 Park Avenue, sede de la organización, junto a la primera dama, Fabiola Yañez, el canciller Santiago Cafiero y el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello. También estuvieron presentes la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, que ayer celebró su cumpleaños número 66 años con un brindis post cena en el lobby del Park Hyatt hotel donde se aloja la comitiva presidencial.

Del lado empresario ofició de anfitriona Susan Seagal, que comenzó dando un discurso en el que felicitó a Argentina por la gestión durante la pandemia y el plan de vacunación que llevó adelante el país. Asistieron 38 inversores, banqueros y empresarios de distintas áreas: automotriz, energía, laboratorios y alimenticias. La lista de participantes del sector privado se encuentra guardada bajo secreto estricto.

Alberto comenzó hablando sobre el costo económico de la pandemia, la guerra y la sequía en Argentina. A medida que avanzaba la cena y la confianza, el directivo de la JP Morgan tensó el momento: “Cada vez que gobernó el peronismo, la economía fue un desastre”, replicaron las palabras quienes estuvieron en la reunión. Fernández elevó su tono de voz para responderle con números: es que los años de mayor crecimiento y desendeudamiento en Argentina coinciden con los gobiernos peronistas en el poder. “Por el contrario, retrocedió cada vez que se aplicaron recetas neoliberales, durante la dictadura militar de 1976 y los gobiernos de Carlos Menem y Mauricio Macri. Las fuentes que manejan ustedes son consultores que lucran con el análisis erróneo que hacen de la situación Argentina”, remató el Presidente.

Para no bajar la tensión, los empresarios siguieron incisivos. Al hablar acerca de las próximas elecciones presidenciales, preguntaron por qué no era posible que oficialismo y oposición acuerden diez puntos básicos con medidas de gobierno para el futuro: “Porque no es posible en ningún lugar del mundo. No lo hicieron Joseph Biden y Donald Trump, ni Emmanuel Macron con su fuerza opositora”, retrucó el presidente, “las nuevas oposiciones del mundo son muy ultra”.

Ya bajando de tono en el camino al postre de frutos rojos, uno de los empresarios del sector energético dijo estar “expectante” por la construcción del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, que aumentará la capacidad de transporte para el centro de consumo más importante del país, la provincia de Buenos Aires. Desde el sector minero hay terreno virgen a ser explotado en Argentina, donde puede haber cobre y oro como tiene Chile, dado que comparten la misma cordillera.

De esta manera culminó la segunda escala de la gira presidencial, que termina este miércoles en Washington donde mantendrá una reunión bilateral con su par estadounidense, Joseph Biden. Será a las 15.30 en el Salón Oval de la Casa Blanca. Tras el encuentro a solas, participarán por parte de la delegación argentina el canciller Santiago Cafiero, el ministro de Economía Sergio Massa, el de seguridad Aníbal Fernández (ministro de Seguridad), la portavoz presidencial Gabriela Cerruti el secretario general de presidencia Julio Vitobello, el embajador argentino Jorge Arguello, la jefa de Gabinete de Cancillería Luciana Tito y Leonardo Madcur, jefe de Gabinete de Economía.

Del otro lado se ubicarán Biden, Jack Sullivan (consejero principal de Seguridad Nacional), Antony Blinken (secretario de Estado), Juan González (consejero de Seguridad Nacional para América Latina), Christopher Dood (asesor presidencial para América Latina) y Marc Stanley (embajador de Estados Unidos en Argentina). La incognita es si finalmente se sumarán Janet Yellen, secretaria del Tesoro, y Karine Jean-Pierre, secretaria de Prensa de la Casa Blanca.