La frase que más repitió Biden, la herencia de Macri y los detalles

Por Jonathan Heguier

El gobierno argentino calificó como muy positiva la reunión con Joe Biden en la Casa Blanca. Significó la vuelta de un presidente peronista al Salón Oval. Hubo una frase que fue la más repetida por el mandatario norteamericano que hasta criticó a Mauricio Macri.

El encuentro a solas entre ambos duró 20 minutos. Luego hubo una declaración conjunta con la prensa de los dos países presentes. Y finalmente llegó el momento más extenso: la reunión de los presidentes con sus ministros.

Por el lado argentino estuvieron el Canciller, Santiago Cafiero, el ministro de Economía, Sergio Massa, el de Seguridad, Aníbal Fernández, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, y el Secretario General de Presidencia, Julio Vitobello. Y por EEUU, el secretario de Estado, Antony Blinken; el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan; el asesor especial para América Latina, Juan González; el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley; la titular de la Reserva Federal, Janet Yellen; el Encargado de Argentina y Cono Sur, Lorenzo Harris; y el Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols.

Los más activos de esa reunión fueron Massa, Cafiero, Blinken y Yellen. Esta última tuvo un protagonismo especial. Biden la presentó como la persona que le solucionó rápidamente la crisis de los bancos en EE.UU y agregó: “Y ella va a ser la encargada de solucionar sus problemas con los fondos multilaterales para generar un Puente de desarrollo en Argentina tan rápidamente como arregló el conflicto financiero recién”, dijo el mandatario en referencia a nuestros país.

Biden repitió varias veces una misma frase y que fue la que más rebotó en el entorno de Fernández. “Este es mi equipo u tiene instrucciones precisas para continuar con todos estos temas que estamos hablando”. Sobre esto hay una novedad: se confirmó que en dos semanas llegará a Argentina Wendy Sherman, Subsecretaria de Estado de los Estados Unidos. La número dos de Blinken, y lo hará para continuar con la agenda bilateral.

En un pasaje, Biden destacó el liderazgo de Alberto Fernández y el hecho de poder “transitar juntos este momento de incertidumbre”, revelaron testigos del encuentro. “Mi equipo ya tiene la instrucción de trabajar codo a codo con ustedes”, volvió a repetir. Luego criticó duramente a Mauricio Macri y a Donald Trump. Al final, Biden hizo un comentario sobre que está en contra de llamarlo “patio trasero” a Sudamérica, en rechazo a lo que se conoce como la tradicional postura estadounidense con respecto a la región. Y dijo a Alberto: “Ustedes recibieron una administración económica tan desastrosa como recibí yo”. Otra frase que repitió tres veces.

Por otro lado, pese a lo que se esperaba, China no fue el eje central de la conversación pero sí hubo algunos comentarios. El tema lo sacó Biden y dijo que “ellos son competidores, no enemigos”. Para el equipo argentino, no hubo una gran advertencia. “Cuando los norteamericanos te quieren decir algo en reuniones así, lo hacen. No dan vueltas. Y acá no hubo énfasis en China”, dijo una fuente del entorno de Alberto.

Sobre este tema, un ministro argentino que intervino aclaró: “Nosotros planteamos que para los países de América Latina la capacidad de financiamiento de China se contrapone con la lentitud de los organismos multilaterales y eso era un tema que Estados Unidos tenían que mirar”. Blinken dijo que están trabajando en una profunda reforma “porque pensamos lo mismo”, fue el textual.

Sobre el tema litio, se charló largo y profundo. Argentina tiene la intención, paso a paso, de ser exceptuado, como ya lo fue Japón, por una ley votada en EEUU sobre los autos eléctricos que puede perjudicar a nuestro país. Es un punto que puede traer un conflicto pero que en Argentina lo vieron como que hay intención de objéteme algún beneficio a futuro.

Como resumen, una fuente del equipo de Alberto apenas terminó la reunión suspiró aliviado: “Sobrevivimos, no tuvimos que entregar nada, ja”.

FMI

El FMI fue uno de otros de los temas centrales. La titular del Tesoro, Yanet Yellen, fue clara en la reunión entre presidentes y ministros al afirmar que estará para ayudar a Argentina ante el Fondo Monetario Internacional. Este dato es relevante teniendo en cuenta el peso que EEUU tiene en el directorio del FMI: un 16% del total.

“El Tesoro se comprometió a respaldarnos en el BID y el Banco Mundial para fortalecer reservas y cumplir con los objetivos del Fondo”, relató una fuente que integró la bilateral.

Según esta misma fuente del Gobierno, quedó habilitado el diálogo con el Tesoro para pensar a futuro el programa del FMI. Este hecho es clave teniendo en cuenta la caída de reservas producto de la sequía en el país que perjudicó las finanzas y la parte fiscal.

Hubo un tema con respecto al acuerdo que no se tocó: los sobrecargos, un ítem en el que insistió en su momento el exministro de Economía, Martín Guzmán. “No se tocó porque no está en el directorio de las próximas semanas del Fondo, había temas más trascendentes”, contó un funcionario.