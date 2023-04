$300: Massa anunció el “Dólar Agro”

El ministro de Economía, Sergio Massa, presentó una serie de medidas para el sector agropecuario, entre las que se destaca un tipo de cambio de 300 pesos por dólar y durante 45 días para una serie de complejos agroindustriales, entre ellos el sojero y producciones de economías regionales. Massa precisó que el Programa de Incremento Exportador se extenderá desde el 8 de abril hasta el 24 de mayo para la cadena sojera, y entre el 8 de abril y el 7 de julio para las exportaciones de economías regionales.

“Se trata de tres medidas tendientes a fortalecer al sector agroexportador y así las reservas y nuestra moneda. Hoy nos toca enfrentar la peor sequia de la historia argentina. Por eso, hay que distinguir dos situaciones, la de los productores y los exportadores”, aseguró el ministro y adelantó que se establecerá “la automaticidad de los beneficios de la emergencia, donde se suspenden las ejecuciones”.

También, detalló que lo que se perciba con el diferencial de tipo de cambio se asistirá a las empresas y se les facilitará el acceso al mercado de crédito. “Así, parte de los recursos del dólar agro para paliar la situación del campo. La segunda medida está orientada al incremento exportador. Con la soja pudimos el año pasado fortalecer el incentivo que llegó al productor. Ahora, para soja y derivados, a partir del 8 de abril y hasta el 7 de mayo el tipo de cambio será de 300 pesos, lo que mejora el precio al productor. e incentiva las exportaciones”, señaló.

Asimismo, anunció la incorporación de las economías regionales, que cuenta con 338.000 empleos. “Buscamos la sostenibilidad y el aumento del empleo. El segundo es el factor es queremos que aumente la producción y la competitividad. Por eso, desde desde mañana y hasta el próximo viernes vamos a ir incorporando sectores”, agregó el ministro. Los requisitos serán que participen en el programa de precios, garanticen volumen y abastecimiento y mantengan el empleo. Este programa se extenderá hasta el 8 de agosto.

Por último, habrá un decreto “enfocado en quienes no juegan limpio los exportadores”. “En el sistema de liquidación tienen 180 días para ingresar las divisas. Muchos hacen el esfuerzo, mientras que otros especulan. Existen 3700 millones de dólares que no han cumplido con la liquidación de dólar. En esos casos vamos a suspender el CUIT de las empresas y directivos que evadieron su responsabilidad, porque le hacen daño a las empresas que exportan y a la Argentina. También se las va a imposibilitar acceder al mercado de cambios oficial”, aclaró Massa.

“Nos toca enfrentar la peor sequía de la historia argentina. Cuando uno mira los registros, encuentra los últimos registros en 1922 y no encuentra desde el punto de vista del impacto climático y productivo comparativos que nos puedan mostrar situaciones similares a la que estamos viviendo”, aseguró el ministro de Economía. Según detalló, hay más de 69.000 productores en la Argentina golpeados, dañados, con pérdidas en algunos casos irreparables. Lo primero que hacemos con uno de los tres decretos que ponemos en marcha es establecer la automaticidad de los beneficios de la Emergencia para todos los productores de la Argentina.

“Pretendemos que se suspendan con esta norma ejecuciones fiscales, bancarias, que se suspendan mientras dure la emergencia las percepciones de adelanto o anticipo de impuestos que cobra el Estado y que esos 69.000 productores sientan que el Estado argentino no solamente los asiste con algún aporte no reintegrable sino les facilita y viabiliza el mantenerse con acceso al mercado de crédito para encarar lo que aspiramos sea una mejor etapa a partir de mayo con las llegadas de las lluvias”, anunció.

Las medidas

La primera medida está enfocada en que parte de los recursos que va a generar la segunda medida que vamos a anunciar, estén volcados para que el campo, que puede sostener exportaciones le dé una mano al campo que perdió todo.

La segunda medida está orientada al programa de incremento exportador. A lo largo del 2022, con el complejo agroindustrial oleaginoso vinculado a la soja hemos podido fortalecer en el segundo semestre las reservas de la Argentina encontrando un mecanismo de incentivo mutuo que llegó al productor agropecuario, fortaleció la capacidad industrial del sector oleaginoso argentino, mantuvo mercados en la agenda de seguridad alimentaria global de la que Argentina participa, pero quedó ceñido a lo que representaba el sector soja y sus derivados.

El programa que para el caso del complejo soja va a empezar el lunes 8 de abril y va a terminar el 31 de mayo prevé un tipo de cambio fijo de 300 pesos que lo que hace es mejorar el precio para el productor, que hoy tiene menos volumen por la sequía, para paliar pérdidas pero además incentivar las exportaciones argentinas y fortalecer las reservas.

En el caso de las economías regionales va a funcionar desde el 8 de abril hasta el 30 de agosto. Aspiramos a que cada una de las economías amplíe las exportaciones argentinas y vamos a estar al lado ayudándolos, pero también aspiramos a que de alguna manera garanticemos precios en el mercado interno.

El tercer decreto que va a tomar estado público en las próximas horas está enfocado en aquellos que no hacen, no juegan limpio como pretendemos que jueguen estos sectores exportadores. Desgraciadamente en el sistema de liquidaciones de las exportaciones argentinas, cada uno de ustedes tiene un plazo de 180 días, y hay muchos que hacen el esfuerzo, acumulan reservas, traen lo producido por el trabajo argentino, ayudan en la programación de la política de fortalecimiento de reservas mientras que ese esfuerzo que hacen la gran mayoría de ustedes hoy acá, se ve desdibujado por hay otros que especulan y que le hacen trampa al Estado.

Esta última medida medida está enfocada a esos más de 3.700 millones de dólares de empresas argentinas exportadores que no han cumplido con la liquidación de los dólares que exportaron. En ese caso vamos a ser muy duros, vamos a activar un mecanismo de suspensión del CUIT vencidos los plazos establecidos en el decreto. Aspiramos a que aquellos que evadieron su obligación con el BCRA por 3700 millones de dólares de alguna manera se trasformen en personas no hábiles comercialmente, porque les hacen daño no solamente a las empresas argentinas y a las economías que trabajan, producen y exportan, sino también a la credibilidad y la fortaleza de la moneda argentina.

También vamos a impulsar dentro de la misma medida no solamente la baja del CUIT de cada una de esas empresas y de sus directores, sino también en paralelo la imposibilidad de acceder al mercado de cambio para todas esas empresas. Les damos 30 días para que hagan simplemente lo que la ley les manda a hacer.