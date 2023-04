Bullrich tensiona el “quórum automático” de Larreta en la Legislatura

Por Lucas Bo –

La decisión de Horacio Rodríguez Larreta de realizar el mismo día la elección de autoridades nacionales y porteñas, aunque esta última a través de la Boleta Única Electrónica, generó consecuencias que dejaron al PRO en su momento más crítico. Sin romper el bloque en la Legislatura porteña, Patricia Bullrich decidió que los legisladores que forman parte de su armado político se abstengan de participar de las sesiones por lo que tenisona el “quórum automático” del jefe de Gobierno para aprobar las leyes de su interés. Negocian para que se sumen al bloqueo la legisladora de Ricardo López Murphy y el legislador Darío Nieto, dirigente que responde a Mauricio Macri y hoy trabaja en la campaña de María Eugenia Vidal. Pese a rechazar la decisión de Larreta, Cristian Ritondo no aportará sus tres diputados.

Son tres los legisladores de Bullrich que ya comunicaron que no estarán en las sesiones por lo que, hasta ahora, Vamos Juntos pasará de 32 a 29 legisladores presentes (se necesitan 31 para poder sesionar). Se trata de Juan Pablo Arenaza, jefe de campaña de la precandidata a Presidenta, y las diputadas Maria Luisa González Estevarena y Carolina Estebarena.

La evaluación que hacen en el bullrichismo del anuncio de Larreta es que “no tenía otro camino” ya que “su ecuación cerraba sin interna”, pero “de repente le apareció una contrincante competitiva”. Esta decisión no es la única mala noticia para el jefe de Gobierno ya que Arenaza ya trabaja en un proyecto que escalará la tensión por ser un tema susceptible para la gestión larretista: presentará un pedido de informe para conocer cuánto y cómo se gasta presupuesto porteño destinado a publicidad.

Hubo gestiones de parte del espacio de Bullrich para que Ritondo y López Murphy acompañen esta estrategia. Desde el entorno del precandidato a gobernador bonaerense confirmaron que los legisladores Daniel Del sol, Paula Michielotto y Mercedes de las Casas “seguirán aportando al quórum”, mientras que de parte del economista liberal analiza se podría sumar la legisladora Marina Kienast. También podría sumarse Nieto, ex secretario privado de Macri que en febrero se sumó a la campaña presidencial de Vidal, por lo que tendrá que haber mayor negociación en el oficialismo ante cada discusión.

Ante esta jugada, en el larretismo muestran cierta suspicacia. Desde el interbloque aseguran que ya han intentado en otras oportunidades separarse del resto del bloque. “Si finalmente ocurre, tendrán que explicar ante los votantes por qué rompen Juntos por el Cambio”, desafiaron. Un legislador oficialista confió a este medio que el trabajo de las comisiones no se paralizará por esta desición y que lo que persiguen los legisladores de Bullrich es ser consultados antes de que cada proyecto sea debatido y tener así más peso en la negociación.

Hasta acá los proyectos del Ejecutivo porteño se aprobaban sin mayores dificultades, dentro del marco de acuerdos de los bloques aliados al PRO. Además del partido amarillo, dentro de Vamos Juntos también están Confianza Pública de Graciela Ocaña y la Coalición Cívica de Elisa Carrió. En las votaciones se le sumaban la UCR/Evolución de Martín Lousteau, Republicanos Unidos de López Murphy y el Partido Socialista de Roy Cortina. Negociaciones mediante, las leyes salían con un quórum ajustado. La decisión de Bullrich obligará a Larreta a encontrar mayor consenso.

En el equipo de Bullrich hay enojo por la decisión de Larreta y lo acusan de “trabajar individualmente” por no someter a debate dentro del partido la decisión de desdoblar las elecciones y utilizar mecanismo de votación distintos. “Si ellos toman decisiones unilaterales, nosotros tomamos decisiones unilaterales”, justificaron cerca de la ex ministra de Seguridad al explicar este bloqueo que no implica, por ahora, un quiebre formal del bloque. “Se acabó el cuentito de que somos un equipo”, advirtieron desde el búnker de Bullrich.

La escalada de la tensión no quedará ahí. Según supo este medio, los bullrichistas conducidos por Arenaza preparan un pedido de informes para conocer los gastos del gobierno de la Ciudad en publicidad. Una iniciativa que podría encontrar apoyo de la bancada del Frente de Todos ya que en un proyecto con el mismo espíritu el legislador Juan Manuel Valdés preguntó en noviembre pasado “cuál es el porcentaje asignado a la campaña ‘La Transformación No Para’ del total de la partida de Publicidad y Propaganda en 2022”.

Una vez que se conoció la resolución de Larreta de realizar elecciones concurrentes, oficializada hoy en el Boletín Oficial de la Ciudad, Bullrich fue una de las que expresó su descontento y lo hizo con una chicana. Publicó un video del 2022 en el que el Jefe de Gobierno había afirmado que cambiar las reglas “es hacer trampa”. La ex ministra consideró que implementar la BUE implica mayor gasto y exclamó: “La coherencia y la convicción son los valores que defendemos”.

Después de ese tuit, no se expresó de vuelta públicamente y solo se volvió a referir al tema en el Zoom del martes por la mañana en el que Mauricio Macri lanzó sus reproches contra Rodríguez Larreta, quien no estuvo presente. Bullrich expresó que fue “una vergüenza” cómo se manejó Rodríguez Larreta y lo acusó de “mentiroso”. En el equipo de la ex ministra aseguran que esa reunión se iba a realizar el domingo, pero el larretismo pidió que postergar y señalaron a Eduardo Machiavelli, dirigente de confianza de Larreta, de prometer que no iba a haber ningún anuncio el lunes respecto al formato de la elección sino el miércoles. El lunes todos se sorprendieron con el video. “Si tomás una decisión decila, sostenela y no seas mentiroso”, reprochó Bullrich.

La agenda de Bullrich continuó con actividades en la provincia de Buenos Aires, donde reconoció que le propuso al exarquero José Luis Chilavert ser su candidato a intendente en La Matanza. “A mí me encantaría, pero ahora está trabajando en Paraguay”, dijo. Este miércoles estará en La Rural para participar de un evento que albergará a otros precandidatos como Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, Miguel Ángel Pichetto, Juan Schiaretti y Javier Milei.

Luego irá a Tucumán, acompañada de López Murphy, en lo que será la primera actividad pública que tendrán juntos luego de que ambos acordaron trabajar juntos de cara a las elecciones. También estará en el hotel Shao Shao de Bariloche acompañada de Luciano Laspina, su economista de cabezera, para hablar ante importantes empresarios convocados por el presidente de IRSA, Eduardo Elsztain . Bullrich continuará así con sus aspiraciones y sus dirigentes aseguran que “no se pidió” un apoyo de Macri en estos días para compensar en la interna contra Larreta.