Tailhade: “Si Garavano decía la verdad, salía de acá en patrullero”

De la Redacción de Contrapoder –

En el marco del Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las causales previstas en el Art. 53 de la Constitución Nacional, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que preside Carolina Gaillard, se volvió a reunir este martes para cerrar la investigación sobre el fallo del 2×1, en donde se investigan presuntos acuerdos entre el gobierno de Mauricio Macri y los jueces de la Corte para beneficiar a represores y genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. Uno de los testigos citados para el encuentro fue el ex ministro de Justicia, Germán Garavano, quien se llevó todas las miradas dada la responsabilidad que le cabía al momento de acordar el fallo, que incluyó una negociación para que la ex ministra del máximo tribunal, Eleha Higton de Nolasco, pudiera o no seguir en actividad tras cumplir 75 años.

Minutos más tarde, el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade analizó la declaración del testigo ante diferentes medios de prensa, en diálogo con el medio rosarino Conclusión el legislador explicó: “Esta jornada es muy importante porque, en principio, fue el cierre de las pruebas de la investigación de lo que denominamos 2×1. Y en ese marco recibimos la declaración de Garavano, que fue el ministro de Justicia cuando se produjo el fallo, en un contexto donde denunciamos que hubo una negociación política”.

Tailhade, uno de los que protagonizó el interrogatorio cruzó fuertemente al ex ministro, a quien acusó de “fingir demencia y no acordarse de nada”. “Creo que nos está mintiendo porque dice que no habló con nadie del tema de la Corte ni de Highton de Nolasco, que estaba a punto de dejar de ser una jueza. No lo discutió ni con el presidente ni con sus dos principales asesores jurídicos, José María Torello, hoy senador nacional, y Fabián Rodríguez Simón, ‘Pepín’, hoy prófugo, que estaban atrás de este tema. No lo habló ni siquiera con su segundo, Santiago Otamendi, y dice que toda la posición del Ministerio de Justicia en el caso Highton de Nolasco la delegó en un abogado del Ministerio que se llama Horacio Diez que no tenía ninguna responsabilidad, no era funcionario público ni político, sino que era un funcionario de carrera. Es difícil creer lo que está diciendo Garavano”, apuntó Tailhade.

Y agregó: “Garavano le quiere echar la culpa a un abogado de la línea del Ministerio, sobre cuya cabeza estaba la posibilidad de responder si una jueza de la Corte se iba o no, es inverosímil. Nosotros estamos cumpliendo el objetivo, que quede en evidencia que esto no se puede sostener. No hablo de mala fe, es una declaración convenientemente armada, preparada para no decir nada, porque si dice la verdad salen con un patrullero todos estos”.