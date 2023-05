Tensión en la CGT: Tras el acto, recrudeció la interna

Por Jonathan Heguier –

El acto por el Día del Trabajador de la CGT hizo recrudecer y desnudar aún más las fuertes internas que se viven en el sindicalismo argentino, a meses de las elecciones y en las horas definitivas para la designación de los candidatos a Presidente en el peronismo.

Una de las ausencias más significativas fue la de Pablo Moyano. El cosecretario general de la central obrera no estuvo en el club Defensores de Belgrano en el evento del martes que reunió a miles de gremialistas. “Camioneros estuvo presente, como siempre. Y además fue Hugo Moyano, que estuvo arriba del escenario”, explicaron desde ese gremio a El Destape. Asimismo, confirmaron el malestar del líder de Camioneros y explicaron que su ausencia fue “por problemas personales”. Por otro lado, la relación de Hugo con Pablo no estaría pasando su mejor momento. Los otros ausentes de peso fueron Omar Plaini (canillitas) Abel Furlán (UOM) y Mario Manrique (SMATA). “Nos pareció que estar o no allí no hacía a la cuestión de fondo”, explicó Plaini.

El moyanismo cruzó a Los Gordos liderados por el otro cosecretario de la CGT, Héctor Daer. “Ellos siempre nos acusan a nosotros pero Pablo no se mete. Además los que se juntaron con Larreta son ellos”, contó una fuente de Camioneros a El Destape. Y dio en una de las teclas del ruido interno.

Primero el líder del sindicato de UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación), Andrés Rodríguez, y después Manrique contaron dos versiones que coinciden entre sí. Por un lado, el “Centauro” adelantó que se reunieron con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Pero la CGT no se juntó completa. Solo una parte. Los Gordos. “Pablo no se reunió ni se va a reunir con Larreta”, respondieron en Camioneros.

Por el otro lado, Manrique relató una situación llamativa: Larreta le propuso a la CGT comprar el edificio de Azopardo, sede histórica de la central obrera. El alcalde quiere hacer allí un museo de los trabajadores. “Cuando Andrés Rodríguez plantea que van a vender el edificio de la CGT porque ya arreglaron con Larreta, que van a poner otro edificio y nadie dice nada, nos damos cuenta de que para ellos esto es un sello que les sirve para la política”, dijo Manrique en declaraciones radiales.

“Están entregando la historia de la CGT. No se puede vender la historia del movimiento obrero. Ahí estuvo el cuerpo de Evita. Ni siquiera se puede poner en consideración. Tenemos un movimiento obrero que perdió hasta la identidad. Por eso no participe del acto”, siguió el secretario general de SMATA. Y desde el entorno de Moyano también salieron a reforzar la lucha por el edificio y recordaron que la sede fue declarada Monumento Histórico Nacional mediante el decreto 1233 del año 2007 bajo la presidencia de Néstor Kirchner. “Van a tener que cambiar la ley entonces”, se opusieron.

La decisión de hacer un acto cerrado en Defensores de Belgrano también fue uno de los detonantes. Manrique expresó: “No estoy de acuerdo en la forma en que se trata el tema y los compañeros decidieron hacer un acto a puertas cerradas y la historia de la CGT marca otra cosa. Los actos de la CGT se hacen en la calle”, afirmó a El Destape Radio.

¿Se rompe el triunvirato?

Una cuestión que se puso arriba de la mesa en las últimas horas fue la unidad de la CGT y la continuidad del triunvirato de la central obrera como conducción que lideran Daer, Carlos Acuña y Moyano. Desde el sector de Camioneros fueron tajantes: “Nosotros siempre vamos a estar a favor de la unidad, aunque duela”. Reconocieron que la relación es mala pero no ponen en riesgo la unidad.

“Los Gordos hacen la de ellos. Cada uno tiene su espacio acá, ellos no nos quieren, nosotros tampoco a ellos. No hay ni saludos de Feliz Navidad ni Año Nuevo”, graficaron a este portal desde el moyanismo para contar cómo es hoy la relación entre los sectores de la CGT.

Manrique, también parte de este grupo, se refirió al tema: “No estoy arrepentido de la unidad, pero lamento que no se haya llegado a la unidad de concepción. Cuando, por ejemplo, se discute el Salario Mínimo Vital y Móvil, lo primero que ven es qué necesita el Estado cuando tenemos que ver qué necesitan los trabajadores”.

Otro de los integrantes de ese espacio sindical como Omar Plaini reclamó: “La CGT debe definir su metodología de funcionamiento, más allá de las tensiones, las diferencias internas, no logramos establecer una mesa chica, porque de pronto se hacen mesas chicas de reuniones con funcionarios y se reitera siempre la falta de una de las partes, como Pablo Moyano”.

Dentro de este grupo ya se habían quejado el año pasado de una reunión privada entre Alberto Fernández y el sector de Daer y Carlos Acuña en la quinta de Olivos que generó fuertes chispazos. Ahora crece el malestar por el último encuentro con el ministro de Economía, Sergio Massa. También estuvo ausente Moyano. Y lo mismo con Larreta.

“La CGT ha dejado de ser un sector de poder para transformarse en un factor de presión y eso no es bueno, porque no estamos en la mesa de las grandes discusiones. Puede venir un ministro, otro ministro, el Presidente, pero para venir a comer medialunas y tomar café y después no estar en la mesa de las grandes decisiones. No cambia absolutamente nada”, se quejó Plaini.

Por su parte, el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), Julio Piumato, apuntó contra “los que no trabajan por la unidad de los trabajadores”, aunque aclaró que “son los menos” dentro del movimiento obrero. “La CGT está unida. No es fácil sintetizar las apetencias de los dirigentes sindicales. Los trabajadores reclaman un movimiento obrero unido”, sostuvo el secretario de Derechos Humanos de la central obrera.

Sobre las ausencias en el acto en Defensores, Piumato lanzó contra Pablo Moyano: “Si hay dirigentes que ponen su planteos personales por sobre el interés del conjunto, tienen que dar explicaciones. El movimiento obrero alcanzó la unidad trabajosamente y con dedicación y mantenerla es un objetivo, porque los mejores momentos de los trabajadores fueron cuando estuvieron unidos”.

Las candidaturas presidenciales también se meten en la discusión interna. Los Gordos pidieron públicamente por Massa. “Sería un gran candidato” y “es mi candidato”, son algunas de las frases del “Centauro” Rodríguez y Carlos Acuña. En el moyanismo dicen que “nosotros aún no tenemos candidato, apoyamos todo lo que sea peronismo”. Y después hay sindicalistas como Manrique que piden por Cristina.

Otro que también reclamó por la candidatura de CFK fue Carlos Ortega, secretario general del Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Secasfpi). “Ella representa los intereses de la mayoría y podrá encauzar ese protagonismo de las y los trabajadores”, sostuvo. Y dijo que cree que puede ser la “garante” para que los trabajadores vuelvan a tener el lugar que merecen como “destinatarios de las políticas públicas”.