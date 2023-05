Frustrado por los resultados patagónicos, Milei decidió no apoyar más candidatos en las provincias

De la Redacción de Contrapoder –

Acuciado por la falta de figuras convocantes en el interior del país, el partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, emitió este miércoles un comunicado en el que indicó que el “objetivo son las próximas elecciones presidenciales 2023”, anticipando que los partidos que acompañen esa candidatura presidencial no podrán contar ni con el sello partidario en las boletas, y que tampoco recibirán asistencia económica para la campaña.

“Nuestro esfuerzos y recursos en términos de fiscalización y comunicación estarán destinados a ese fin”, sostiene el comunicado La Libertad Avanza y advierte que “aquellos partidos políticos que nos acompañan decidirán participar o no de las elecciones provinciales según sus necesidades jurídicas o territoriales, utilizando sus propios símbolos e imágenes partidarios”, señala el comunicado.

Hasta el momento, el candidato presidencial ultraliberal estableció dos alianzas resonantes para competir a nivel provincial que dan por tierra su tan mentado discurso contra “la casta” política. En La Rioja, donde las elecciones se disputarán este domingo 7 de mayo, el ultraliberal respalda a Martín Menem, sobrino del expresidente e hijo del exsenador nacional Eduardo Menem. “Si mi tío viviera, votaría a Milei”, aseguró el legislador riojano y candidato.

En Tucumán, donde las elecciones se realizarán este 14 de mayo, Milei respalda al candidato a gobernador Ricardo Bussi, hijo del fallecido genocida y ex gobernador Antonio Bussi. Con quien dio muestras de su feroz negacionismo en los actos de campaña en los que acompañó a Bussi, diciendo cosas como: “¿Me podés mostrar la lista de los 30 mil desaparecidos?”.

De esta manera, lo que marca el comunicado es libertad de acción para el armado electoral de Milei -a cargo de Carlos Kikuchi- para no avanzar con candidaturas en provincias donde La Libertad Avanza no consiga nombres que le sumen votos en esos distritos. Muestra de este problema fueron las primeras elecciones a gobernador del año, que ocurrieron en Río Negro y Neuquén el pasado 16 de abril, y donde los candidatos que se referenciaban en él no alcanzaron los objetivos buscados.

En las provincias patagónicas, Milei respaldo la candidatura de Ariel Rivero (Primero Río Negro), quien quedó en cuarto lugar con el 9,2% de los votos, por debajo incluso de la diputada del peronismo Silvia Renee Horne, quien desafió el acuerdo de gran parte del Frente de Todos con el electo gobernador Alberto Weretilneck.

En Neuquén, el sello del ultraliberal acompañó la candidatura de Carlos Eguía (Cumplir), quien obtuvo un resultado similar a su par rionegrino. Con 8,3% de los votos, Eguía quedó en cuarto lugar por debajo del candidato del Frente de Todos, Ramón Rioseco; en las elecciones que ganó el Rolando Figueroa, un disidente del histórico Movimiento Popular Neuquino que consiguió respaldos desde el PRO hasta el Movimiento Evita.

En lo que queda por delante, La Libertad Avanza ya descartó disputar con candidatos propios las elecciones de Córdoba (25 de junio) y Santa Fe (16 de julio PASO y generales el 10 de septiembre). En la provincia mediterránea, Rodolfo Eiben será el candidato a gobernador por el Frente Liberal Demócrata Desarrollista, fusión del Partido Demócrata y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), sin el apoyo público de Milei. En Santa Fe, el partido ultraliberal tampoco llevará candidatos provinciales, aunque un nombre de esas tierras podría llegar a encabezar la lista de diputados nacionales, la economista Romina Diez.

Milei se juega de esta manera a sumar votos en las elecciones presidenciales acudiendo al corte de boleta o, simplemente, al voto en blanco en el resto de las categorías. Un calendario electoral que cuenta con 17 provincias con elecciones desdobladas podría validar su estrategia, pero permanece la incógnita de qué sucederá en Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, distritos importantes para la elección nacional que irán a las urnas el mismo día que las elecciones nacionales.

En la CABA, el candidato de La Libertad Avanza será el legislador Ramiro Marra, ya recordado por sus proyectos de ley para expulsar estudiantes que tomen escuelas o para prohibir las protestas en la 9 de julio. En tanto, en Buenos Aires, Milei terminó por perder su alianza con José Espert, quien está por saltar a Juntos por el Cambio, y solo sostiene como pieza bonaerense a Carolina Píparo. Entre las alianzas partidarias que puede conseguir está la del antiguo sello de Francisco De Narváez, Unión Celeste y Blanco, que en las últimas elecciones presidenciales había participado del armado de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey.