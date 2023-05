El Congreso apostaba a ser un paso más en el impulso a la candidatura de Cristina

Por Gimena Fuertes –

El desconcierto se apropió del final del Congreso del PJ cuando a la salida del microestadio de Ferro los y las dirigentas empezaron a leer la carta de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que ya comenzaba a viralizarse por las redes. Hasta ese momento, habían estado cantando a los gritos “Cristina presidenta”. Fue un baldazo de agua fría, por lo menos para todos los que ese día habían entrado con el entusiasmo intacto. Por lo pronto, el acto del 25 de mayo en la 9 de Julio quedó en cuestión.

Si bien la instancia de reunión de congresales es una formalidad, la dirigencia de todo el país había llegado a Buenos Aires con la esperanza de que algo más se cocinara este martes soleado en el estadio de Ferro. A medida que iban llegando, contaban que venían para seguir construyendo el camino para la candidatura de Cristina.

El encargado de abrir el Congreso fue su presidente, el gobernador Gildo Insfrán, a quien la dirigencia presente aplaudió con ganas. Es que el mandatario formoseño ahora enfrenta una embestida en la Corte Suprema contra la posibilidad de reelegir en su cargo, habilitada en la Constitución provincial. En el escenario lo rodeaban Axel Kicillof, Fernanda Raverta, Eduardo “Wado” de Pedro, y los gobernadores reelegidos Ricardo Quintela de La Rioja y Sergio Ziliotto de La Pampa.

Por lo pronto se mantiene la reunión en el Smata de este miércoles para organizar la movilización del 25 de mayo a la 9 de Julio, aunque ya no será bajo la consigna “Cristina presidenta”. Ante las dudas que ya había sobre la decisión de la vicepresidenta, algunos dirigentes habían planteado levantar la movilización o hacerla en un estadio o en Plaza de Mayo. Por lo pronto, este miércoles la mesa kirchnerista de Ensenada se volverá a reunir y habrá nuevas definiciones.

En tanto, algunos dirigentes cercanos a la vicepresidenta salieron a pronunciarse. La senadora Juliana Di Tullio posteó una foto de un abrazo entre ambas y dijo: “Lealtad, gratitud, amor y lucha. Más cerca tuyo que nunca”. Por su parte, la presidenta de la cámara de Diputados, Cecilia Moreau posteó: “La carta de Cristina es un llamado a la reflexión colectiva, nos debe interpelar a todos y a cada uno de los que nos sentimos parte del campo popular y del sistema democrático”.

A su vez, el jefe de Gabinete Agustín Rossi sostuvo que Cristina “decide no ser candidata pero no se aleja del liderazgo del movimiento” y reiteró su intención de ser precandidato a presidente. “Ya nos lo venía diciendo en el acto de La Plata y lo dijo ahora. Ahora hay que entenderlo, Cristina decide no ser candidata pero no se aleja del liderazgo del movimiento”, afirmó Rossi.

Sobre la elección de un candidato dentro del Frente de Todos (FdT), el exministro de Defensa remarcó que es importante dirimirlo dentro de las primarias. “Cada uno que quiera presentarse podrá hacerlo, donde tendrá que haber un procedimiento sin golpes bajos ni descalificaciones“, indicó Rossi.

Lo que aprobó el Congreso

El Congreso Nacional del Partido Justicialista (PJ), por su parte, aprobó esta tarde por unanimidad los cinco puntos previstos en el orden del día. Entre ellos se destacaron la elección de autoridades del Congreso y la designación de los responsables del partido para conformar alianzas de cara a las elecciones del 2023.

Con la presencia de 498 representantes de todas las provincias y bajo la presidencia del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, el Congreso sesionó en el microestadio Héctor Etchart del Club Ferrocarril Oeste en la Ciudad de Buenos Aires, donde se ratificó el camino de la unidad de cara al proceso electoral de este año, al tiempo que se designó a Insfrán como el dirigente autorizado para dialogar en pos de concretar alianzas.

A la vez los congresales aprobaron por unanimidad, los congresales aprobaron la designación de las siguientes autoridades que acompañarán a Insfrán en la presidencia:

Vicepresidenta Primera, Fernanda Raverta; Vicepresidente Segundo, Mario Alberto Leito; Vicepresidenta Tercera, Estela Mary Neder; Vicepresidente Cuarto, Ricardo Alberto Pignanelli; Secretario Rama Gremial, Andrés Esteban Rodríguez; Secretaria Rama Femenina, Cecilia Guerrero García; Secretaria Rama Juventud, Micaela Olivetto; Secretaria, Hilda Clelia Aguirre de Soria; Secretario, Cristian Alberto Morales Rodríguez; Secretaria, Marisa del Carmen Oliva; Secretario, Abel Francisco Furlán.

En el encuentro estuvieron encabezando Wado de Pedro, ministro del Interior; Agustín Rossi, jefe de Gabinete; Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires; Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz; Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja; Raul Jalil, gobernador de Catamarca; Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa; Fernanda Raverta, Directora de ANSES; Mario Leito, diputado nacional por Tucumán; Estela Mary Neder, diputada nacional por Santiago del Estero; y Héctor Daer, secretario general de la CGT.

En tanto secundaron en el escenario: José Neder, Victoria Tolosa Paz, Fernando Espinoza, Gustavo Menéndez, Verónica Magario, Alejandra Rodenas, Abel Furlán, Cristina Álvarez Rodríguez, el canciller Santiago Cafiero, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, Santiago Maggiotti, la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, su par de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, de Justicia, Martin Soria, y María Teresa García, Andrés Larroque, Lucía Corpacci, el ministro de Defensa, Jorge Taiana; además de Andrés Rodríguez y José Luis Lingeri.