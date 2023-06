Azul claro o celeste oscuro

Por Horacio Verbitsky –

La ronda de las candidaturas y el aquelarre jujeño compitieron por el centro de atención en esta semana. Tanto que el comienzo de la carga del gasoducto pasó sin pena ni gloria, cuando es la noticia económica más importante en mucho tiempo, porque permitirá reducir la factura de las importaciones energéticas y avizorar un futuro exportador. Los anuncios oficiales sobre la fórmula se demoraron porque no estaba claro qué posición ocuparía el ministro de Economía Sergio Tomás Massa, quien terminó siendo el precandidato a la presidencia. Que un Frente Nacional y Popular contenga al componente nacional es de pura lógica. Que le entregue el comando de la alianza ya es otra cosa, y producirá cimbronazos. La hipótesis de una elección entre Massa y Horacio Rodríguez Larreta en octubre es vista desde sectores militantes como la pugna entre el azul claro y el celeste oscuro.

El gobernador riojano Ricardo Quintela reveló que en la reunión que sus colegas Gerardo Zamora y Raúl Jalil mantuvieron en la Casa Rosada el jueves, el Presidente escuchó sus reclamos de unidad y les propuso una fórmula en la que los gobernadores propusieran a Massa y Alberto Fernández al Vice. La mera oferta ya traslucía la fragilidad de la precandidatura de Daniel Scioli, quien al mismo tiempo anunciaba que sus primeros candidatos a diputados en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, serían Hugo Moyano y Nito Artaza, que están para la pantufla y el escenario. No fue la única condición de Alberto: también pidió cobijo en las listas para Derrota Dolosa (que secundará a Máximo Kirchner en la nómina bonaerense) y Santiago Cafiero. “Para eso tanto lío”, resopló un camporista enojado, y recordó que, en 2021, Kirchner había ofrecido que Cafiero encabezara la lista del entonces Frente de Todos y que ocupara su lugar como jefe del bloque. Se dice que la venganza es un plato que se sirve frío, pero sin aclarar que sólo se traga cuando el hambre aprieta y no queda mejor opción. Visto en retrospectiva, Alberto dedicó más esfuerzo a demostrar la justeza de sus viejas críticas a Cristina que en aprovechar la oportunidad histórica que ella le dio. Termina en una soledad que entristece, con su principal operador, Juan Manuel Olmos, trabajando por la candidatura de Massa.

La plana mayor del Movimiento Eguita comió con Scioli y le sorprendió la endeblez del armado del precandidato. Los eguiteros querían que el kirchnerismo les permitiera competir en trece intendencias bonaerenses. Como sólo consiguieron autorización para tres (Vicente López, San Martín y La Matanza) sondearon a Scioli y salieron espantados. Es gente muy idónea en detectar hacia dónde sopla el viento. Después de beber la medicina que Alberto le aplicó a Cristina, el ex gobernador y Vicepresidente retiró su postulación y favoreció la unidad que todos reclamaban. Del otro lado, hizo lo mismo Wado de Pedro, quien fue candidato por un día. Por Juan Manzur, no hay lágrimas. Los gobernadores están conformes con la dupla en la que Massa es acompañado por el jefe de gabinete Agustín Rossi. El silencio de Rossi en los últimos días se explica por la negociación subterránea en que estaba involucrado, con Máximo Kirchner. Alberto pidió por él, pero no lo conduce. Lo dijo el propio candidato: “Mi incorporación fue propuesta por el Presidente, pero yo soy kirchnerista”. Es un espécimen raro de kirchnerista, de los que empuñan el bastón de mariscal sin esperar que se lo ordenen, lo cual varias veces ha provocado chisporroteos. El 25 de Mayo no recibió la invitación para el palco de la Plaza de Mayo, pero asistió igual a la concentración, en la calle, mezclado con el pueblo.

Las interpretaciones se sacan chispas. Van desde la declinación de Cristina, que no pudo imponer a su candidato preferido, y la sutileza de una alternativa que, con recesión e inflación récord, cargará el peso de una derrota inevitable sobre hombros ajenos. Allí hay un tema central que aun no ha entrado en el foco de atención que merece: ¿cómo recibirán la candidatura de Massa el Fondo Monetario Internacional y el patronato local pero transnacionalizado (es decir la economista católica búlgara que huyó del comunismo y Paolo Rocca), y cómo incidirá la opción que tomen en el resultado electoral, ya que poder les sobra pero votos no tienen? Un indicador claro será si los precios siguen subiendo o comienzan a decaer.

En las rondas de encuentros con los grandes empresarios, Horacio Rodríguez Larreta sacó apreciables ventajas sobre Patricia Bullrich y Javier Milei. Pero ahora que Massa forma parte de la disputa, está por verse si prefieren el azul claro o el celeste oscuro. Y, más adelante, ¿cómo sería la relación entre los dos viejos amigos? Si Rodríguez Larreta accediera a la presidencia, ¿Massa no acudiría en su auxilio? ¿No es eso lo que han estado hablando en los encuentros que contamos hace ya varios meses? ¿En qué otro lugar encontraría ese 70% de apoyo para las políticas que pregona? ¿Qué rol cumpliría entre ellos Gerardo Morales, que acompaña a HRL en una fórmula y que co-gobernó Jujuy con el renovador Carlos Haquim? (El FR, pero no Massa en persona, condenó la represión de la última semana sin ambigüedad). Son preguntas, no certezas, pero hay indicios que no pueden ignorarse. Massa le propuso a Morales que Haquim indultara a Milagro, durante uno de los viajes de negocios del gobernador, pero la propuesta fue rechazada, porque la imposición del orden a palos es esencial para la gobernabilidad moraleña.

El FMI es más predecible, porque tiene una agenda propia y el poder de presionar para que se aplique, sin mayor preocupación por las consecuencias. No pasará mucho tiempo sin que se sepa. Los vencimientos con el Fondo se acumulan y el Banco Central no tiene los recursos para afrontarlos. El gobierno no necesita sólo estiramiento de plazos, sino dólares frescos. El argumento que se escucha aquí es que si el préstamo al gobierno anterior fue político, también debe serlo la solución. Allí, en cambio, responden que la Argentina siempre pide más, y lo que le dieron ayer es motivo para negar nuevos aportes. La exigencia de devaluación es innegociable para el auditor externo, y lo único que aun se discute es si deberá producirse antes o después de las PASO del 13 de agosto.

Una funcionaria judicial kirchnerista, que cree que es posible retener la presidencia, imagina: “Este pragmatismo nos permite conservar el ANSES, el PAMI, el IPS, los viajes de los pibes a la costa. Ajuste sí, pero producción. No vamos a hacer el Hospital de Niños en el Sheraton pero vamos a conservar el hospital del Cruce en Florencio Varela. Damos competencia en el corazón de la derecha”. Se verá.

El odio y la furia son el otro

“Jujuy es el tráiler de Argentina, 2024“, escribió el Día de la Bandera a mediodía Hernán Iglesias Illa, uno de los dadores de materia gris a Maurizio Macrì. Fue el primero. En las horas siguientes tanto los cambiantes como los patriotas adoptaron esa línea de interpretación: coincidieron en que el odio y la furia son el otro. Los combates entre partidarios y opositores a la reforma constitucional captados en San Salvador y en la puna por C5N y la TVP, nutrieron esa simétrica convicción. La nominación de quienes competirán en las primarias de agosto no puede disociarse de las batallas jujeñas, que proveen la imagen y el sonido de aquello que puede aguardarle al país a partir de diciembre, si es que la oposición consigue volver al gobierno.

En una de sus escasas coincidencias, la Vicepresidenta CFK y el Presidente Alberto Fernández señalaron la responsabilidad del gobernador Gerardo Morales por la desordenada represión a los manifestantes. Cristina transcribió en sus redes las llamadas de atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Alto Comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas. Morales los acusó a ellos con nombre, apellido e imágenes (falsas), de una agrupación kirchnerista del Gran Buenos Aires. El por entonces candidato presidencial del peronismo, Wado de Pedro, puso en evidencia que la publicación de Morales reflejaba una movilización del año pasado, en Guernica. El gobernador retiró el tuit en pasmoso silencio. Esas son las armas que se esgrimen.

La radicalización

El conflicto jujeño radicalizó las posiciones nacionales. JxC mostró un grado de homogeneidad superior a lo que se especulaba y toda su dirigencia (salvo Macrì, quien no fue invitado) coincidió en una conferencia de prensa en la que nadie se movió de lo acordado:

Respaldo inconmovible a Morales, sin la menor objeción.

Acusación al kirchnerismo (denominación en la que engloban a todo aquello que les disgusta, con una amplitud que más quisieran los aludidos).

Ratificación de la política de ajuste que aplicarían si ganaran las elecciones.

Decisión de reprimir cualquier resistencia.

Aunque el guión fuera el mismo, los intérpretes difirieron. Bullrich se vio balbuceante, pese a que la conferencia fue temprano y lo que debía decir coincidía con su visión del rincón del mundo que aspira a gobernar. Cuando le preguntaron por el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respondió que la CIDH sólo interviene cuando gobierna una dictadura, lo cual refleja un desconocimiento completo de un sistema de protección de derechos que forma parte de la Constitución reformada en 1994. Y eso que aún no sabía de la elección para integrarla de la abogada Andrea Pochak.

En cambio, Rodríguez Larreta se mostró seguro y preciso, como si creyera en lo que estaba diciendo, aunque discordara con sus rumiaciones. La Coalición Cívica Libertadora recitó su parte, como si su estrella polar no hubiera advertido apenas dos semanas antes que Maurizio Macrì pretende un ajuste que calificó de brutal, cuyas consecuencias describió en forma más elocuente que el kirchnerismo. Hubiera sido un lugar común decir que ese ajuste sólo cerraría con represión. En cambio, Carrió dijo “con delitos de lesa humanidad”, y, en un alarde de retro-futurismo, incluso imaginó juicios y condenas penales, para los dirigentes políticos que dieran las órdenes y para las fuerzas de seguridad que las ejecutaran. No le disgustaría firmar el decreto 158 que lo ordenara. Pero cuando en las calles se imponía el hit musical Macrì basura… ella parecía tan enamorada del hombre de negocios dudosos como Laura Alonso. Hoy lo fulmina, cual Jujuy Jiménez despechada, y se abraza con Rodríguez Larreta. Son los abusos de la doctrina del mal menor.

El castro-chavismo

Esta radicalización no es sólo asunto de los partidos que integran la coalición. Los medios apuntan bien alto, como los policías jujeños, sin la menor consideración por los agujeros negros en la narración moralista y los modos de la represión. La Nación publicó una columna del dirigente bonaerense de JxC Sergio Berensztein, quien atribuyó lo sucedido a “una lógica de acción colectiva con planificación, coordinación, recursos y objetivos deliberados y que forma parte de una red que opera en distintos países de América Latina para desestabilizar gobiernos democráticos, obstaculizar la implementación de políticas pro-mercado o conspirar contra el orden público y promover crisis de gobernabilidad”.

Berensztein se pregunta: “¿Hay, como afirma el exiliado boliviano Carlos Sánchez Berzaín, una red financiada por el castro-chavismo trabajando en la región para erosionar la legitimidad de líderes democráticamente elegidos y la confianza en la economía de mercado? ¿Busca acaso un sector del kirchnerismo ser parte de ese entramado?” Notable cita de autoridad. Efectivamente, Carlos Sánchez Berzaín es un exiliado. Fue ministro de Defensa durante el mandato del primer Presidente boliviano con subtítulos, Gonzalo Sánchez de Losada y huyó a Estados Unidos luego de la masacre de octubre de 2003, donde fueron asesinadas 80 personas y heridas 400. En Fort Lauderdale, Florida, un jurado lo condenó en 2018 en un juicio civil instado por familiares de las víctimas.

Lago Escondido queda en Alaska

Sólo el cierre de la inscripción de candidaturas y el embrollo de Jujuy quitaron del centro de la atención pública lo sucedido en Estados Unidos, donde se reveló que el super-millonario Paul Singer pagó una excursión de pesca del juez de la Corte Suprema de Justicia Samuel Alito, quien luego de esa dádiva votó en favor del fondo Elliot NML Capital, liderado por Paul Singer, en la disputa judicial con la Argentina. La investigación de ProPublica sostuvo: “A principios de julio de 2008, Samuel Alito posó en un remoto rincón de Alaska. El juez de la Corte Suprema de Justicia estaba de vacaciones, en una cabaña de lujo, que cobra más de mil dólares por día. Después de pescar un salmón real casi del tamaño de su pierna, Alito posó para una foto. A su izquierda había un hombre radiante: Paul Singer, un inversor multimillonario que a menudo recurrió a la Corte Suprema para que se pronunciara en su favor en disputas comerciales muy significativas. Singer era más que un compañero de pesca. Él llevó a Alito a Alaska en un jet privado. Si el juez hubiera contratado el charter por su cuenta, el costo hubiera excedido los 100.000 dólares. En los años siguientes, el fondo inversor de Singer se presentó no menos de diez veces ante la Corte Suprema, en casos donde su rol a menudo fue encubierto por los grandes medios y sus expertos judiciales. En 2014, la Corte aceptó resolver un tema clave en la larga batalla de una década entre el fondo de Singer y la Nación argentina. Alito no se excusó y votó junto con la mayoría en favor de Singer, por 7 a 1. El fondo inversor terminó percibiendo 2.400 millones de dólares”, una vez que cambió el gobierno. Otro día, el grupo voló hasta una cascada en el parque nacional Katmai, “donde los osos cazan salmones del agua con los dientes. Por la noche se sirvieron varios platos de cangrejos de Alaska o filet de Kobe. La última noche, un miembro del grupo de Alito se jactó de que el vino que bebieron costaba 1.000 dólares la botella”.

En 2007, por primera vez, la Corte Suprema rechazó una solicitud de Singer para embargar los fondos del Banco Central depositados en Estados Unidos. Al año siguiente ocurrió la excursión de pesca. Y en 2010, Singer volvió a presentarse ante el tribunal. Entre recursos de una y otra parte, la Corte trató el tema ocho veces en los seis años posteriores al viaje.

Alito no informó en su declaración de 2008 sobre la excursión de pesca, en lo que constituye una violación de la ley federal que requiere que los jueces de la Corte Suprema revelen los regalos recibidos. “Los expertos dicen que es la primera vez que identifican a un juez que falla un caso luego de recibir un costoso regalo de una de las partes. Si eran buenos amigos, ¿qué hacías fallando en ese caso? Se pregunta Charles Geyh, un profesor de derecho de la Universidad de Indiana, experto en recusaciones. Y si no eran buenos amigos, ¿qué hacías aceptando ese regalo?” Las vacaciones en Alaska fueron organizadas por Leonard Leo, el líder de la conservadora Sociedad Federalista. Leo invitó a Singer a unirse, según una persona familiarizada con el viaje, y preguntó a Singer si él y Alito podrían volar en su jet. Leo había jugado un rol importante en la audiencia de confirmación del juez. Tanto Singer como el dueño de la cabaña eran grandes donantes a los grupos políticos de Leo”. ProPublica envió un cuestionario al juez, quien respondió que no lo contestaría. En cambio, publicó un artículo de opinión en el Wall Street Journal, que lo tituló “ProPublica engaña a sus lectores”. Sostuvo que cuando las compañías de Singer se presentaron ante la Corte, Alito ignoraba la relación de Singer con los casos. Sólo hablé con Singer “en un puñado de ocasiones”, y nunca sobre los casos ante la Corte. Agregó que fue invitado a volar en el avión de Singer poco antes del viaje y que de otro modo “el asiento hubiera quedado vacante”. Dijo que aun cuando hubiera sabido de la relación de Singer con los casos, no habría debido excusarse. “En el caso en que la revisión fue concedida, Republic of Argentina v. NML Capital, Ltd, N° 12-842, el nombre del señor Singer no aparecía ni en el recurso, ni en el escrito de oposición o los escritos de fondo, por lo cual yo desconocía su conexión con ninguna de las entidades mencionadas, ni tenía buenas razones para saberlo”. Añadió que sería imposible que sus colaboradores buscaran archivos de la SEC o de otros cuerpos gubernativos para encontrar los nombres de todos los individuos con interés financiero en cada una de las causas que se presentan cada año. Según Alito, desde que asumió en la Corte hasta la reciente reforma de la ley de ética en la función pública, a principios de este año, las instrucciones para presentar el informe financiero no obligaban a declarar invitaciones a medios de transporte para acudir a un evento social. ProPublica detectó al menos seis declaraciones de jueces federales que incluían vuelos en jets privados.

En los últimos meses, esta es la tercera denuncia contra un integrante de la Corte Suprema estadounidense, cuyo programa de supresión de derechos fue inspirado y planificado por Leonard Leo y la Sociedad Federalista. Antes, se reveló que

el multimillonario Harlan Crow invitó al juez Clarence Thomas y a su esposa Ginni durante veinte años a lujosos viajes de vacaciones, que el juez nunca incluyó en sus declaraciones anuales, y

el juez de la Corte Neil Gorsuch vendió su parte de una propiedad sobre el Río Colorado, por la cual declaró haber percibido entre un cuarto y medio millón de dólares. El comprador fue Brian Duffy, presidente del estudio Greenberg Traurig, uno de los más importantes del país, que litiga habitualmente ante la Corte Suprema. Hay doce casos de clientes de Greenberg Traurig en los que Gorsuch se pronunció, ocho a favor y cuatro en contra. Uno de ellos invalidó el plan del ex Presidente Barack Obama para enfrentar el cambio climático. La propiedad estuvo en venta, sin clientes, durante doce años, y la transacción se cerró diez días después de que el Senado confirmara la designación de Gorsuch.

El Vice

Horacio Rodríguez Larreta confirmó el viernes que Gerardo Morales será su precandidato a Vicepresidente. Jujuy es el 14° distrito electoral del país, con 1,67% del padrón general. Es claro que la territorialidad no es la causa de su designación. Morales es el presidente de la UCR, que tiene una estructura territorial en todo el país, y el adelantado de una política despiadada, que exhibió desde el primer día y en la que basa su gobernabilidad.

La preferencia de Rodríguez Larreta por Morales tiene que ver con la falta de límites en la represión a la protesta en Jujuy, con la detención hace ya ocho años de Milagro Sala. Rodríguez Larreta cree que esa posición, que logró consenso en la sociedad jujeña, donde la demonización de Milagro dejó rédito electoral al gobernador, se puede proyectar al resto del país. Al anunciar a su compañero de fórmula lo presentó como un hombre de acción. Y ese es uno de los puntos cruciales del debate en curso: JxC logró unificarse en la convicción de que la dureza del ajuste y la inflexibilidad para castigar cualquier resistencia le son favorables desde el punto de vista electoral. Si esto fuera así, a la Argentina le esperan días aciagos.

Sobre el cierre de las listas anunció su desistimiento Facundo Manes. Lamentó que su partido haya aceptado disputar sólo la vicepresidencia, detrás de HRL y el bullrichonismo, y dijo que así como en el pasado inspiró a un país hacia la recuperación democrática, es el tiempo de que un nuevo radicalismo convoque a otro gran sueño: el del desarrollo y la inclusión”. Es ostensible que el rumbo es otro, uno que pone en duda la democracia misma.

Hoy habrá elecciones para elegir gobernador en Córdoba y Formosa. El intendente de la capital cordobesa, Martín Llaryora, enfrentará al ex intendente Luis Juez por la gobernación, y en Formosa, Gildo Insfrán procurará una nueva reelección, tal como lo habilita la Constitución provincial, si el electorado lo prefiere, cosa que suele olvidarse cuando se debate sobre reelecciones y republicanismo.