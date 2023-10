Representan al espacio de Schiaretti pero votarán a Sergio Massa

Ante la imposibilidad de llegar al ballotaje, prefieren “apoyar” al candidato a la presidencia por Unión por la Patria, Sergio Massa. Se trata de la candidata a senadora Andrea Mercado Luna, y el candidato a diputado nacional, Sebastián Parisi, de “Hacemos por nuestro país”, que lleva a Juan Schiaretti como candidato a la presidencia.

La información se conoció a través del oficialismo, y quien se mostró sorprendido es el candidato a senador que encabeza la lista, Alberto Paredes Urquiza.

“Me sorprende la noticia”, expresó el ex intendente de la Capital riojana en Radio La Red, y reconoció que existen compañeros que habían expresado el interés de acompañar a otros candidatos del justicialismo. “Hemos comprometido la palabra. Schiaretti es el mejor candidato, es el que mejor preparado está para ser presidente, y es el que tiene la mejor propuesta. Somos fieles al compromiso que hemos asumido”, expresó. Recordó que el Gobernador por Córdoba representa “un justicialismo no kirchnerista, distinto, republicano, con una mirada federal. Para mí no es desperdiciar el voto en un candidato que es el mejor preparado”, expresó Paredes Urquiza.

“Nosotros pertenecemos al espacio de Schiaretti, un peronista del interior de Córdoba y consideramos, un grupo de compañeros, que era necesario tener una conversación en cuanto a lo que vamos a apoyar el domingo, para lo que le conviene a la provincia, para lo que le conviene a los riojanos, que son las políticas públicas que nosotros queremos acompañar al gobernador”, dijo Mercado Luna que aparece en la foto junto al gobernador Ricardo Quintela.

“Schiaretti plantea el campo, plantea la situación de la salud, la situación de la lejanía al puerto, la situación del costo de vida que tenemos los riojanos y el costo de vida que tienen los productores riojanos, y por eso nos sentamos con el gobernador para decirles que nosotros estamos dispuestos a acompañar esas políticas, y bueno, por la única forma que lo podemos hacer el 22 de octubre es votando por más peronismo o por el espacio, digamos, que nos representa”, dijo la ex funcionaria del gobierno municipal de Paredes Urquiza.

Parisi, candidato a una banca en la Cámara Baja aseguró que “el mejor candidato es Schiaretti”. “Lamentablemente no nos han acompañado los números en las PASO, obviamente hemos sacado un porcentaje para venir a pelear las elecciones y creemos que debemos construir de ahora en más un nuevo espacio, reafirmar, acompañar al Gobernador como siempre lo dijimos desde el día uno”, expresó.

