El último debate será con interrupciones y movilidad

De la Redacción de Contrapoder –

La Cámara Nacional Electoral (CNE) estableció este miércoles que en el debate presidencial que se desarrollará el domingo 12 de noviembre, los candidatos a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa y de La Libertad Avanza, Javier Milei, no podrán leer apuntes ni disponer de “ayuda memoria” en sus respectivos atriles, pero sí tendrán la posibilidad de moverse cuando hagan uso de la palabra, entre otras pautas.

En el sorteo que se realizó en la sede la CNE se determinó que el primero en presentarse será Sergio Massa, y, luego, Javier Milei.

A diferencia de los debates anteriores, en que eran cinco los candidatos que exponían sus ideas, ahora será un mano a mano entre los dos hombres que se disputan la presidencia argentina a partir de diciembre.

“Estamos muy satisfechos con el resultado de los debates anteriores, que tuvieron un alto rating. Fue una oportunidad para que la ciudadanía se informe”, destacó el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía, después del sorteo, del que también participaron Juan Manuel Olmos y Santiago García Vázquez por Unión por la Patria y Karina Milei por La Libertad Avanza.

Cómo será el debate del balotaje

Al comenzar el evento cada postulante tendrá un minuto de presentación.

Luego habrá un bloque de 12 minutos en el que se abordarán seis ejes temáticos en dos bloques de tres cada uno. Cuando un candidato termine de hablar el otro podrá interrumpirlo y tomar la palabra para replicarlo. No podrán tener apuntes pero sí tomar notas.

En el último bloque los aspirantes a la Presidencia tendrán dos minutos para finalizar.

Como adelantó Página|12, la dinámica del tercer debate de este año electoral será diferente a la de los dos primeros. En primer lugar, habrá atriles, pero los candidatos se podrán mover. Expondrán el tema que les toca durante dos minutos, pero luego habrá casi ocho minutos para la confrontación y el debate. Se espera que haya más réplica y confrontación.

Los temas que debatirán Massa y Milei:

Economía

Relaciones de Argentina con el mundo

Educación y Salud

Producción y Trabajo

Seguridad

Derechos Humanos y Convivencia Democrática

Los moderadores serán los periodistas Luciana Geuna (Canal 13), Pablo Vigna (TV Pública), Érica Fontana (Telefe) y Antonio Laje (América). Solo intervendrán para recordar que el tiempo de exposición no supere los dos minutos.

No se podrá leer en el debate

Después de que Javier Milei hiciera un pedido, la Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió que los candidatos presidenciales no podrán tener papeles en sus puestos del debate, y no podrán leer ni exhibir gráficos durante las exposiciones, como sí se permitió en debates anteriores.

Como explica esta nota, la CNE consideró que un candidato presidencial debe estar en condiciones de explicar por sí mismo, sin machetes y sin exhibir cuadros o gráficos. Así, le dieron la razón al equipo de Massa y desestimaron la posición del team Milei que había pedido poder anotar y leer.