Lavagna también anunció su apoyo a Sergio Massa

De la Redacción de Contrapoder –

El exministro de Economía Roberto Lavagna llamó a votar por el candidato a presidente Sergio Massa en el balotaje de este domingo. Ponderó las ideas de construir un gobierno de “unidad nacional” y “cerrar la grieta”, propuestas del postulante de Unión por la Patria.

A través de la red social Twitter, el excandidato a presidente anunció: “Es esencial para construir un futuro normal como el que deseamos. Por eso pienso que es bueno explicitar la opción de voto entre las únicas dos que la ley habilita. En mi caso, aunque no sea novedad, siguiendo la línea de Consenso Federal, votaré por Sergio Massa”.

Los argumentos de Lavagna

“Como ciudadano he creído y creo que nuestra sociedad necesita, urgente, trabajar en los consensos y buscar gobiernos de unidad nacional para un conjunto de temas claves. Es esencial cerrar la grieta extremista de izquierda y de derecha y juntarse en un centro progresista que atraiga e incorpore a parte de quienes se dejaron ganar por la idea de concebir a la política como conflicto permanente”, explicó Lavagna. Luego, hizo un punteo de los valores que deberá promover Massa en su eventual presidencia:

*Gobernar no es sentarse en un sillón y blandir la lapicera como si fuera un instrumento cortante.

*Gobernar no es creer que todo empieza de 0 como si la sociedad fuera masilla a la que uno le da la forma que quiere las veces que se le ocurre.

*Gobernar no es tampoco creerse puro, limpio e iluminado por un saber indiscutible.

*Gobernar es ser prudentemente decidido. Cuidadoso de la compleja y frágil trama social preexistente.

*Gobernar es cambiar aquello que no funciona, que no cumple con las aspiraciones de la sociedad, juntando la mayor cantidad de voluntades posibles.

*Gobernar es saber qué, cómo y cuándo crear nuevas y mejores realidades sin un ir y venir constante, donde lo que queremos y decimos hoy es diferente de ayer, de antes de ayer y de mañana.

Y finalmente, remarcó que “gobernar y hacerlo bien, es un trabajo complejo y abnegado, es crear con conocimiento y coraje, sin improvisaciones ni fantasías”.

Apoyo internacional

El apoyo a Sergio Massa ahora traspasó las fronteras de la Argentina. Desde el exterior los presidentes de España, Pedro Sánchez, de Brasil, Lula Da Silva y el ex mandatario de Uruguay, José “Pepe” Mujica, llamaron a votarlo en el balotaje del 19 de noviembre de estas elecciones 2023 al tiempo que alertaron que el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, es un peligro.

La semana pasada, Massa ya había recibido el respaldo de decenas entre los que se destacaban la expresidenta chilena Michelle Bachelet, el español José Luis Rodríguez Zapatero, y el colombiano Ernesto Samper.