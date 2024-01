Tensión de Milei con sus diputados y revés para Villarruel en el Senado

Por Claudio Mardones –

La primera semana corta del año se vive en el Congreso con una intensidad proporcional a la disputa política que se pondrá en juego en los próximos días. Este miércoles comenzó a tapizarse el camino para el tratamiento del mega proyecto de ley que el Ejecutivo quiere sancionar antes de fin de mes, aunque la mayoría de los legisladores de todas las orientaciones políticas dudan de poder avanzar en tan poco tiempo con un texto tan ambicioso. Por la mañana el presidente Javier Milei recibió a 15 diputados de La Libertad Avanza, en un primer encuentro cara a cara desde que se cruzaron en la Asamblea Legislativa del 10 de diciembre. La cita desató todo tipo de especulaciones dentro del oficialismo, pero sólo fue el preludio de dos momentos clave de la tarde: el arranque del trabajo de comisiones del Senado, con un resultado inesperado, y el descenlace em Diputados de una larga y accidentada negociación para activar las comisiones que tramitarán el texto que obsesiona al oficialismo.

La reunión en Casa Rosada ya estaba confirmada desde el martes, cuando la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se reunió con el bloque de LLA para aportar la información que le reclamaban sus legisladores. No era el único planteo. Los mismos que escucharon a la funcionaria son los que vienen reclamando desde hace semanas tener un diálogo directo con Milei y una línea de negociación para defender el proyecto de ley y también el DNU 70/23. De la reunión sólo se conoció un escueto comunicado donde explicaron que se juntaron para «abordar la conformación de las comisiones legislativas y el tratamiento del proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos». Sin embargo, detrás del hermetismo volvieron a circular versiones de un encuentro tenso, con un Milei que volvió a exigir celeridad y cohesión para llevar adelante el proyecto. Lo escucharon el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, y 15 de los 38 miembros de la bancada que conduce Oscar Zago, que también fue de la partida. Los detalles de la reunión continúan en silencio pero no hubo desmentidas sobre las versiones de una dura reunión con un presidente que no esta dispuesto a negociar.

La señal que multiplicó las sospechas fue la conferencia habitual que ofreció el vocero Manuel Adorni. Volvió a redoblar la apuesta y apuntó a la «casta sindical» para apuntar contra el paro nacional que realizará la CGT el próximo 24 de enero. En la hoja de ruta del oficialismo, al día siguiente debería comenzar la sesión para tratar el mega proyecto en el recinto de la Cámara Baja. La fecha que manejan en la Rosada para contar con esa ley es lo que más irrita a los legisladores del oficialismo y posiblemente es uno de los temas que saltaron en la reunión con el presidente. En esa rosca no estuvo el ministro del Interior, Guillermo Francos. En su entorno explicaron a Tiempo que estuvo en otras reuniones y que el tema parlamentario lo analizó con Menem y la titular del Senado, Victoria Villarruel.

Por la tarde los rumores sobre los malos resultados de la reunión no habían cesado. Sin embargo pasaron a un segundo plano. Antes del crepúsculo terminaron los tironeos entre el oficialismo y el panperonismo para constuir a las cuatro comisiones por donde comenzará el tratamiento del proyecto. El número es exiguo para el calibre de la iniciativa. Sólo se pondrán en marcha las comisiones de Presupuesto, Legislación General, Asuntos Constitucionales y Relaciones Exteriores y su conformación será materia de discusiones a partir del mediodía. Aunque los demás bloques ya negociaron y aceptaron, en el bloque de Unión por la Patria ya advirtieron que Menem no respetó la proporcionalidad del sistema D’Hont (aunque no aparece en el reglamento de ese modo) y dejará al panperonismo con dos miembros menos en Asuntos Constitucionales y uno menos en las otras tres comisiones. La controversia no pasará en silencio y retumbará en cada una de las cuatro reuniones constitutivas, aunque la negociación final sacó del radar la activación de la Comisión de Juicio Político, donde el oficialismo planeaba ofrendarle un gesto a la Corte Suprema de Justicia.

Para el peronismo se trató de una ofensiva que sólo se mantiene en estado latente para no empeorar la negociación. Pero recrudecerá en cuestión de tiempo y una de las razones que podría haber instalado la postergación fue el fallo de la Cámara de Apelaciones del fuero laboral, que anuló el capítulo de legislación del trabajo que el DNU trataba de imponer. En el Gobierno apelarán y apuestan a revertir la situación, pero la decisión aporta un primer fogonazo de la batalla judicial que evolucionará en los próximos meses.

En el ánimo del panperonismo hay más chances de hacer caer el DNU que de impedir que el mega proyecto llegue al recinto y sea aprobado por una mayoría circunstancial. Parte de ese escenario comenzará a definirse este jueves con la constitución de las comisiones. El bloque de UxP había reclamado una reunión de Menem con los jefes parlamentarios. El encuentro no se concretó pero el panperonismo no frenó el armado de las comisiones aunque pondrá el grito en el cielo por la distribución de las bancas.

Dentro del bloque de UxP no quieren que se repita el escenario del Senado, donde LLA pudo alcanzar 39 voluntades gracias a un pacto con el PRO, la UCR y los bloques provinciales, con el objetivo de doblegar a la primera minoría del peronismo, con 33 bancas. Este miércoles en Diputados parecía que se estaba cerrando el mismo cerco, pero la publicación de los decretos parlamentarios que constituyeron las comisiones disiparon esa imagen.

Para esa hora el arranque del trabajo de comisiones en el Senado había dejado un sabor amargo. El oficialismo esperaba cerrar la jornada con un dictamen favorable para llevar al recinto la Boleta Única de Papel, pero se trabó el debate y el peronismo, a través de Martín Doñate, demostró que el expediente que venía en revisión de Diputados, se contradice con la reforma electoral que impulsa el Gobierno a través del mega proyecto. La sumatoria de reparos postergó el debate y LLA no pudo anotarse un dictamen. Deberán esperar con la misma paciencia que deberán invertir para lograr dictámenes a favor de la eliminación de la doble imposición fiscal con Luxemburgo y Japón. Ambas iniciativas no pasaron porque la oposición quiere saber el costo fiscal explicado por la canciller Diana Mondino y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Los acuerdos bilaterales con China, Turquía y Emiratos Árabes Únidos sí tuvieron su dictamen favorable, pero la primera jornada de comisiones del Senado demostró que la mayoría que estrenó Villarruel hace una semana era más circunstancial de lo esperado.