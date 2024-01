Palazzo: “A mí ningún presidente me va a tratar de coimero”

De la Redacción de Contrapoder –

“¡Yo quiero saber si a algunos de ustedes tres han recibido pedidos de coimas!”, irrumpió en el debate Sergio Palazzo, diputado de Unión por la Patria y jefe de La Bancaria, recordando la acusación sin pruebas del Presidente sobre que los legisladores opositores exigen coimas para introducir cambios en la ley. La pregunta estaba dirigida a los presidentes de las tres comisiones que conforman el plenario para discutir la Ley Ómnibus.

“Yo creo que la pregunta que usted acaba de hacer no tiene ningún asidero”, le contestó el cordobés libertario Gabriel Bornoroni, titular de la comisión de Legislación General.

“Cómo que no… yo no tengo ninguna denuncia en mi vida, o ningún procesamiento para que me venga a tratar de coimero un presidente de la nación”, replicó Palazzo, volviendo a exigirle a Bornoroni una respuesta, quien finalmente debió responder que nadie le había pedido coimas a él, ante lo cual el legislador de UP refutó “Si a usted le gusta que lo traten de coimero es problema suyo, pero a mi nadie me va a tratar de coimero”.