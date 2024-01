Davos: Milei llamó “neomarxistas” a los países desarrollados

De la Redacción de Contrapoder –

En su primer viaje oficial, Javier Milei expuso en la 54° reunión anual del Foro Económico Mundial en la ciudad suiza de Davos que nuclea la presencia de líderes mundiales, empresarios y financistas con un discurso centrado en la crítica al socialismo -como él mismo había anticipado en su embarque- y a las agendas de expansión de derechos que mantienen los países primermundistas.

El presidente advirtió que “Occidente está en peligro” por la decisión de sus principales referentes de abandonar “el modelo de la libertad por experimentos colectivistas” y sumirse a un sistema “empobrecedor” que fracasó en todos los países donde se implementó.



Con un extenso repaso de los índices de PBI per cápita mundiales desde el año 0 de la era cristiana hasta la fecha, el mandatario defendió al capitalismo con la vehemencia que era utilizada a mitad de siglo pasado cuando este modelo económico todavía se disputaba con el comunismo.

En este marco, Milei advirtió que “la doxa de izquierda ataca al capitalismo por cuestiones de moralidad” pero que este sistema de “libre empresa es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza e indigencia en todo el mundo”.

En su discurso, además, criticó la expansión de la justicia social y calificó a la misma como una idea “intrínsecamente injusta y violenta” por estar financiada con el cobro de impuestos “coactivos” por parte del estado. «¿O acaso alguno de nosotros puede elegir no pagar impuestos?”, preguntó el presidente a un auditorio que lo observaba atónito.

Con dos guerras activas en dos de los continentes más económicamente activos del mundo, que dejan como saldo miles de civiles fallecidos e incuantificables daños materiales, Javier Milei sostuvo que el planeta “se encuentra en su mejor momento” y que el capitalismo es virtuoso “porque promueve la paz”. Seguido a esto, el presidente citó al legislador y reconocido teórico liberal, Frédéric Bastiat, quien advertía que “donde entra el comercio, no entran las balas”.

En la misma línea, el presidente advirtió que no existen fallos en el mercado y que los economistas neo-clásicos que quieran solucionar lo que consideran uno “estarán abriendo las puertas al socialismo y condenando a las personas a la pobreza».

Milei, contra el feminismo y la agenda ambiental

Seguidamente, el mandatario criticó la agenda del feminismo y advirtió que “el libertarismo ya establece la igualdad entre los sexos. La piedra fundacional de nuestro credo dice que todos los hombres somos creados iguales, que todos tenemos los mismos derechos inalienables otorgados por el creador, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la propiedad”.

Además, el mandatario sostuvo que que en lo “único” que devino la “agenda del feminismo radical es en mayor intervención del estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportan nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer u organismos internacionales dedicados a promover esta agenda”.

De la misma forma apuntó contra la agenda ambiental y declaró que “lo más cruel” de estas demandas es que “los países ricos, que se hicieron ricos explotando legítimamente sus recursos naturales, ahora pretenden expiar sus culpas castigando a los países más pobres impidiéndoles desarrollar sus economías por un presunto crimen que no cometieron”.

Al concluir, el presidente calificó estas ideas como neo-marxistas y advirtió que las mismas se introdujeron en la sociedad gracias a “la apropiación de los medios, la cultura, las universidades y los organismos internacionales”, advirtiendo que este último es el más grave ya que cuenta con poder para influir políticamente.

Por último, Milei invitó a los demás países a “retomar el camino de la prosperidad”. Para ello, sostuvo el mandatario, “la libertad económica, el gobierno limitado y el respeto irrestricto de la propiedad privada son elementos esenciales para el crecimiento económico”, concluyó.

Tras ser tímidamente aplaudido, el mandatario salió del auditorio para preparar su primer encuentro con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, que tendrá lugar este mediodía en el Forum Venue Congress Center Area.

Previamente, el mandatario mantuvo una reunión con el secretario de Estado para las Relaciones Internacionales del Reino Unido, David Cameron.

En la cumbre, que duró cerca de 20 minutos y de la que también participaron la canciller Diana Mondino y Karina Milei, ambos mandatarios dialogaron sobre el apoyo de Gran Bretaña en las negociaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional y la promoción de inversiones inglesas. Además, el presidente llevó a la mesa la causa Malvinas y advirtió que se fijaron “puntos para avanzar sobre el tema.”

“Fue una reunión excelente, muy cordial. Hablamos de profundizar los vínculos comerciales, del apoyo que nos van a dar en el FMI y cómo promover las inversiones inglesas en Argentina”, sostuvo Milei tras la bilateral.

El discurso:

Buenas tardes, muchas gracias: hoy estoy acá para decirles que

occidente está en peligro, está en peligro porque aquellos, que

supuestamente deben defender los valores de occidente, se encuentran

cooptados por una visión del mundo que – inexorablemente – conduce

al socialismo, en consecuencia a la pobreza.

Lamentablemente en las últimas décadas, motivados por algunos

deseos bienpensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo

de querer pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del

mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad, por distintas

versiones, de lo que llamamos colectivismo.

Nosotros estamos, acá, para decirles que los experimentos colectivistas

nunca son la solución a los problemas, que aquejan a los ciudadanos

del mundo, sino que – por el contrario – son su causa. Créanme, nadie

mejor que nosotros los argentinos para dar testimonios de estas dos

cuestiones.

Cuando adoptamos el modelo de la libertad – allá por el año 1860 – en

35 años nos convertimos en la primera potencia mundial, mientras que

cuando abrazamos el colectivismo, a lo largo de los últimos 100 años,

vimos como nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse

sistemáticamente, hasta caer en el puesto número 140 del mundo. Pero

antes de poder dar esta discusión será importante, que – primero –

viéramos los datos que sustentam por qué no sólo el capitalismo de libre

empresa no sólo es un sistema posible para terminar con la pobreza, del

mundo, sino que es el único sistema – moralmente deseable – para

lograrlo.

Si consideramos la historia del progreso económico podemos ver cómo

desde el año cero hasta el año 1800, aproximadamente, el pbi per

cápita del mundo, prácticamente, se mantuvo constante durante todo el

período de referencia.

Si uno mira un gráfico de la evolución del crecimiento económico, a lo

largo de la historia de la humanidad, uno estaría viendo un gráfico con la

forma de un palo de hocker, una función exponencial, que se mantuvo

constante, durante el 90 por ciento del tiempo, y se dispara

exponencialmente a partir del siglo xix. La única excepción a esta

historia de estancamiento se dio a finales del siglo xv, con el

descrubrimiento de américa.

Pero salvando esta excepción, a lo largo de todo el período, entre el año

cero y el año 1800, el pbi per cápita, a nivel global, se mantuvo

estancado.

Ahora bien, no sólo que el capitalismo generó una explosión de riqueza,

desde el momento que se adoptó como sistema económico, sino que si

uno analiza los datos lo que se observa es que el crecimiento se viene

acelerando, a lo largo de todo el período.

Durante todo el período – comprendido entre el año cero y el 1800 – la

tasa de crecimiento del pbi per cápita se mantuvo estable en torno al

0,02 por ciento, anual. Es decir, prácticamente sin crecimiento; a partir

del siglo xix con la revolución industrial la tasa de crecimiento pasa al

0,66 por ciento. A ese ritmo para duplicar el pbi per cápita se necesitaría

crecer, durante 107 años.

Ahora bien, si observamos el período entre 1900 y 1950, la tasa de

crecimiento se acelera al 1,66 por ciento, anual. Ya no necesitamos 107

años para duplicar el pbi per cápita, sino 66. Y si tomamos el período –

comprendido entre 1950 y el año 2000 – vemos que la tasa de

crecimiento fue de 2,1 por ciento, anual, lo que derivaría en que sólo 33

años podríamos duplicar el pbi per cápita del mundo. Esta tendencia

lejos de detenerse se mantiene viva, aún hoy. Si tomamos el período,

entre el año 2000 y el 2023, la tasa de crecimiento volvió a acelerar el 3

por ciento, anual, lo que implica que podriamos duplicar nuestro pbi per

cápita, en el mundo en tan sólo 23 años.

Ahora bien, cuando se estudia el pbi per cápita, desde el año 1800 al

día de hoy, lo que se observa es que, luego de la revolución industrial,

el pbi per cápita mundial, se multiplicó por más de 15 veces, generando

una explosión de riqueza que sacó de la pobreza al 90 por ciento de la

población mundial.

No debemos olvidar nunca, que – para el año 1800 – cerca del 95 por

ciento, de la población mundial, vivía en la pobreza más extrema;

mientras que ese número cayó al 5 por ciento para el año 2020, previo a

la pandemia.

La conclusión es obvia: lejos de ser la causa de nuestros problemas, el

capitalismo de libre empresa, como sistema económico, es la única

herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la

indigencia, a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. La evidencia

empírica es incuestionable. Por eso, como no cabe duda de que el

capitalismo de libre mercado es superior – en términos productivos – la

doxa de izquierda ha atacado al capitalismo por sus cuestiones de

moralidad, por ser – según ellos – dicen sus detractores, que es injusto.

Dicen que el capitalismo es malo porque es individualista y que el colectivismo es bueno

porque es altruista, y en consecuencia bregan por la “justicia social”.

Pero este concepto que en el primer mundo se ha puesto de moda en la última década, en

mi país es una constante del discurso político desde hace mas de 80 años.

El problema es que la justicia social no sólo no es justa sino que tampoco aporta al

bienestar general.

Muy por el contrario, es una idea intrínsecamente injusta, porque es violenta. Es injusta

porque el estado se financia a traves de impuestos y los impuestos se cobran de manera

coactiva ¿o acaso alguno de nosotros puede elegir no pagar impuestos? Lo cual significa

que el estado se financia a través de la coacción, y que a mayor carga impositiva, mayor es

la coacción, menor es la libertad

Quienes promueven la justicia social parten de la idea de que el conjunto de la economia es

una torta que se puede repartir de manera distinta pero esa torta no está dada, es riqueza

que se va generando en lo que kirzner llama un proceso de descubrimiento.

Si genera un producto de buena calidad a un precio atractivo le va a ir bien y va a producir

más. De modo que el mercado es un proceso de descubrimiento en el cual el capitalista

encuentra sobre la marcha el rumbo correcto.

Pero si el estado castiga al capitalista por tener éxito y lo bloquea en este proceso de

descubrimiento, destruye sus incentivos, y la consecuencia de ello es que va a producir

menos y la “torta” será más chica, generando un perjuicio para el conjunto de la sociedad.

El colectivismo, al inhibir estos procesos de descubrimiento y al dificultar la apropiación de

lo descubierto, ata al emprendedor de las manos y le imposibilita producir mejores bienes y

ofrecer mejores servicios a un mejor precio.

¿Cómo puede ser entonces que desde la academia, los organismos internacionales, la

politica y la teoria economica se demonice un sistema economico que no sólo ha sacado de

la pobreza mas extrema al 90% de la población mundial, y lo hace cada vez mas rapido,

sino que ademas es justo y moralmente superior?

Gracias al capitalismo de libre empresa hoy el mundo se encuentra en su mejor momento.

No hubo nunca, en toda la historia de la humanidad, un momento de mayor prosperidad que

el que vivimos hoy.

El mundo de hoy es mas libre, mas rico, mas pacifico y mas prospero que en cualquier otro

momento de nuestra historia.

Esto es cierto para todos pero es particularmente cierto para aquellos paises que son mas

libres, donde respetan la libertad economica y los derechos de propiedad de los individuos.

Porque aquellos paises que son mas libres son 8 veces mas ricos que los reprimidos, el

decil mas bajo de la distribución de los paises libres vive mejor que el 90% de la poblacion

de los paises reprimidos, tienen 25 veces menos cantidad de pobres en el formato estandar,

y 50 veces menos en el formato extremo, y por si eso fuera poco, los ciudadanos de los

paises libres viven un 25% mas que los ciudadanos de los paises reprimidos.

Ahora bien, para entender qué venimos a defender, es importante definir de qué hablamos

nosotros cuando hablamos de libertarismo.

Para definirlo retomo las palabras del máximo procer de la libertad de nuestro país, alberto

benegas lynch (h) que dice que:

“el libertarismo es el respeto irrestrico del proyecto de vida del projimo, basado en el

principio de no agresion, en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los individuos.

Cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de

intervencion estatal, la libre competencia, la division del trabajo y la cooperacion social.

Donde solo se puede ser exitoso sirviendo al projimo con bienes de mejor calidad o mejor

precio”.

Dicho de otro modo, el capitalista es un benefactor social que, lejos de apropiarse de la

riqueza ajena, contribuye al bienestar general. En definitiva, un empresario exitoso es un

héroe.

Este es el modelo que nosotros estamos proponiendo para la argentina del futuro. Un

modelo basado en los principios fundamentales del libertarismo: la defensa de la vida, de la

libertad y de la propiedad

Ahora bien, si el capitalismo de libre empresa y la l i b e r t a d e c o n o m i c a h a n s i d o

h e r r a m i e n t a s extraordinarias para terminar con la pobreza en el mundo; y nos

encontramos hoy en el mejor momento de la historia de la humanidad, ¿por qué digo

entonces que occidente está en peligro?

Digo que occidente está en peligro justamente porque en aquellos paises que debieramos

defender los valores del libre mercado, la propiedad privada, y las demas instituciones del

libertarismo, sectores del establishment politico y economico, algunos por errores en su

marco teorico y otros por ambicion de poder , están socavando los fundamentos del

libertarismo, abriendole las puertas al socialismo y condenándonos potencialmente a la

pobreza, a la miseria y al estancamiento.

Porque nunca debe olvidarse que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenomeno

empobrecedor que fracasó en todos los paises que se intentó. Fue un fracaso en lo

económico. Fue un fracaso en lo social. Fue un fracaso en lo cultural. Y ademas asesinó a

más de 100 millones de seres humanos.

El problema esencial de occidente hoy es que no sólo debemos enfrentarnos a quienes, aun

luego de la caida del muro y la evidencia empirica abrumadora, siguen bregando por el

socialismo empobrecedor; sino tambien a nuestros propios lideres, pensadores y

academicos que, amparados en un marco teorico equivocado, socavan los fundamentos del

sistema que nos ha dado la mayor expansion de riqueza y prosperidad de nuestra historia.

El marco teórico al que me refiero es el de la teoría económica neoclásica, que diseña un

instrumental que, sin quererlo , term ina s iendo funcional a la intromisión del estado , el s

ocialismo , y l a degradación de la sociedad. El problema de los neoclasicos es que como el

modelo del que se enamoraron no mapea contra la realidad, atribuyen el error a supuestos

fallos del mercado en vez de revisar las premisas de su modelo.

So pretexto de un supuesto fallo de mercado se introducen regulaciones que lo unico que

generan es distorsiones en el sistema de precios, que impiden el calculo economico, y en

consecuencia el ahorro, la inversion y el crecimiento

Este problema radica esencialmente en que ni siquiera los economistas supuestamente

libertarios comprenden qué es el mercado, ya que si se comprendiera se vería rapidamente

que es imposible que exista algo asi como fallos del mercado.

El mercado no es una curva de oferta y demanda en un grafico. El mercado es un

mecanismo de cooperacion social donde se intercambian voluntariamente. Por lo tanto,

dada esa definicion, el fallo del mercado es un oxímoron. No existe fallo de mercado.

Si las transacciones son voluntarias, el unico contexto en el que puede haber un fallo de

mercado es si hay coacción. Y el único con la capacidad de coaccionar de manera

generalizada es el estado que tiene el monopolio de la violencia. En consecuencia, si

alguien considera que hay un fallo de mercado, les recomendaria que revisen si hay

intervención estatal en el medio. Y si encuentran que no hay intervención estatal en el

medio, les sugiero que hagan de nuevo el análisis porque definitivamente está mal. Los

fallos de mercado no existen.

Un ejemplo de los supuestos fallos del mercado que describen los neoclasicos son las

estructuras concentradas de la economia. Sin embargo, sin funciones que presenten

rendimiento crecientes a escala, cuya contrapartida son las estructuras concentradas de la

economía no podríamos explicar el crecimiento económico desde el año 1800 hasta hoy.

Fijense que interesante. Desde el año 1800 en adelante con la población multiplicándose

más de 8 o 9 veces, el producto per cápita creció más de 15 veces. Existen rendiminetos

crecientes, eso llevó la probreza extrema del 95% al 5%. Sin embargo, esa presencia de

rendimientos crecientes implican estructuras concentradas, lo que se llamaría un monopolio.

¿cómo puede ser que algo que haya generado tanto bienestar para la teorica neoclasica

eso es un fallo de mercado? Economistas neoclasicos salgan de la caja. Cuando el modelo

falla, no hay que enojarse con la realidad hay que enojarse con el modelo y cambiarlo.

El dilema que enfrenta el modelo neo-clásico es que dicen querer perfeccionar el

funcionamiento del mercado atacando lo que ellos consideran fallos, pero al hacerlo no sólo

le abren las puertas al socialismo, sino que atentan contra el crecimiento economico.

Ejemplo, regular monopolios, destruirle las ganancias, y destrozar los rendimientos

creicientes automáticamente destruiria el crecimiento económico.

Dicho de otro modo, cada vez que ustedes quieran hacer una correccion de un supuesto

fallo de mercado, inexorablemente, por desconocer lo que es el mercado o por haberse

enamorado de un modelo fallido, le estan abriendo las puertas al socialismo y están

condenando a la gente a la pobreza.

Sin embargo, frente a la demostracion teórica de que la intervencion del estado es

perjudicial, y la evidencia empirica de que fracasó – porque no podia ser de otra manera- la

solucion que propondrán los colectivistas no es mayor libertad sino que es mayor

regulacion, generando una espiral descendiente de regulaciones hasta que todos seamos

mas pobres, y la vida de todos nosotros dependa de un burocrata sentado en una oficina de

lujo.

Dado el estrepitoso fracaso de los modelos colectivistas y los innegables avances del

mundo libre, los socialistas se vieron forzados a cambiar su agenda. Dejaron atrás la lucha

de clases basada en el sistema economico para reemplazarla por otros supuestos conflictos

sociales igual de nocivos para la vida en comunidad y para el crecimiento económico.

La primera de estas nuevas batallas fue la pelea ridícula y anti natural entre el hombre y la

mujer.

El libertarismo ya establece la igualdad entre los sexos. La piedra fundacional de nuestro

credo dice que todos los hombres somos creados iguales, que todos tenemos los mismos

derechos inalienables otorgados por e l creador , entre los que se encuentran la vida, la

libertad y la propiedad

En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervencion del

estado para entorpecer el proceso economico, darle trabajo a burócratas que no le aportan

nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer u organismos internacionales

dedicados a promover esta agenda.

Otro de los conflictos que los socialistas plantean es el del hombre contra la naturaleza.

Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda

costa, incluso llegando a abogar por mecanismos de control poblacional o en la agenda

sangrienta del aborto.

Lamentablemente, estas ideas nocivas han impregnado fuertemente en nuestra sociedad.

Los neomarxistas han sabido coptar el sentido común de occidente. Lograron esto gracias a

la apropiación de los medios de comunicación, de la cultura, de las universidades, y sí,

también de los organismos internacionales.

Por suerte, somos cada vez más los que nos atrevemos a levantar la voz. Porque vemos

que, si no combatimos frontalmente estas ideas, el único destino posible es que cada vez

vamos a tener más estado, más regulacion, más socialismo, mas pobreza, menos libertad,

y, en consecuencia, peor nivel de vida.

Occidente, lamentablemente, ya comenzó a transitar este camino. Sé que a muchos les

puede sonar ridiculo plantear que occidente se ha volcado al socialismo. Pero sólo es

ridiculo en la medida que uno se restringe a la definición económica tradicional del

socialismo, que establece que es un sistema económico donde el estado es el dueño de los

medios de producción.

Esta definición debiera ser , para nosotros , actualizada a las circunstancias presentes. Hoy

los estados no necesitan controlar directamente los medios de producción para controlar

cada aspecto de la vida de los individuos.

Con herramientas como la emisión monetaria, el endeudamiento, los subsidios, el control de

la tasa de interés, los controles de precios y las regulaciones para corregir los supuestos

“fallos de mercado”, pueden controlar los destinos de millones de seres humanos.

Asi es como llegamos al punto en el que con distintos nombres o formas, buena parte de las

ofertas políticas generalmente aceptadas en la mayoria de los paises de occidente son

variantes colectivistas.

Ya sea que se declamen abiertamente comunistas, o socialistas , socialdemocratas ,

demcratas cristianos, neokeynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas.

En el fondo no hay diferencias sustantivas: todas sostienen que el estado debe dirigir todos

los aspectos de la vida de los individuos. Todas defienden un modelo contrario al que llevó

a la humanidad al progreso más espectacular de su historia.

Nosotros venimos hoy aqui a invitar a los demas paises de occidente a que retomemos el

camino de la prosperidad. La libertad economica, el gobierno limitado y el respeto irrestricto

de la propiedad privada son elementos esenciales para el crecimiento economico.

Este fenomemo de empobrecimiento que produce el colectivismo no es una fantasía. Ni

tampoco fatalismo. Es una realidad que los argentinos conocemos muy bien.

Porque ya lo vivimos. Ya pasamos por esto. Porque como dije antes, desde que decidimos

abandonar el modelo de la libertad que nos habia hecho ricos, estamos atrapados en una

espiral descendiente en donde cada día somos más pobres.

Ya lo vivimos nosotros. Y estamos acá para alertarlos acerca de lo que puede pasar si los

paises de occidente que se hicieron ricos con el modelo de la libertad, continuan por este

camino de servidumbre.

El caso argentino es la demostracion empirica de que no importa cuan rico seas, cuantos

recursos naturales tengas, no importa cuan capacitada esté la población, ni cuan educada

sea, ni cuantos lingotes de oro haya en las arcas del banco central.

Si se adoptan medidas que entorpecen el libre funcionamiento de los mercados, la libre

competencia, los sistemas de precios libres, si se entorpece el comercio, si se atenta contra

la propiedad privada, el unico destino posible es la pobreza.

Para finalizar, quiero dejarle un mensaje a todos los empresarios aqui presentes y a los que

nos están mirando desde todos los rincones del planeta.

No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del estado. No

se entreguen a una clase política que lo unico que quiere es perpetuarse en el poder y

mantener sus privilegios.

Ustedes son benefactores sociales. Ustedes son heroes. Ustedes son los creadores del

periodo de prosperidad mas extraordinario que jamas hayamos vivido. Que nadie les diga

que su ambicion es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto a

un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general.

No cedan al avance del estado. El estado no es la solución. El estado es el problema

mismo.

Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia, y sepan que a partir de hoy,

cuentan con un aliado inclaudicable en la republica argentina.

Muchas gracias y Viva la libertad carajo.