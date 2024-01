El dictamen no garantiza que se apruebe la ley

De la Redacción de Contrapoder –

El oficialismo y la oposición dialoguista llegaron a un acuerdo parcial, con más tinte político que legislativo, y firmaron un dictamen de mayoría con 55 firmas, 34 de las cuales marcaron sus disidencias. Tras una jornada de intensísimas negociaciones, cerca de la 1:30 de este miércoles el plenario de tres comisiones de Diputados logró el número para el despacho que el Gobierno pretendía tener antes del paro convocado por la CGT.

Al acuerdo se arribó de manera forzada, luego de largas horas de intensas reuniones, negociaciones y cambios. Las divergencias internas más fuertes se vieron dentro de la UCR, un bloque clave para la resolución de la aprobación de la “Ley Bases”, en el que no hay consenso, y esa situación promete mantenerse incluso en el tratamiento de la mega ley en el recinto.

Por el lado de los diputados dialoguistas (bloque de Pichetto), tampoco encontraron satisfechas sus demandas en cuatro apartados: retenciones, privatizaciones, emergencias tarifarias y previsional, y actualización tardía de haberes jubilatorios.

“Hay acuerdo”, dijeron desde el sector de Pichetto: “Hay dictamen de mayoría pero con disidencia de la UCR y Hacemos Cambio Federal. Van a votar a favor de la ley en general y en particular en contra del aumento de retenciones”, dijo en off uno de los integrantes de la bancada, dejando trascender que habría habido una ruptura de la Coalición Cívica.

El dictamen de La Libertad Avanza contó con el respaldo del PRO, una parte de Innovación Federal y monobloques, aunque 34 de esos acompañamientos fueron con disidencias.

Por su parte, Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, ratificó anoche que firmarían un dictamen de rechazo de su sector y apuntó que “la bancada oficialista no se anima a argumentar en favor del proyecto de ley que estamos tratando en una reunión en donde pretenden sacar dictamen”.

La expectativa en Unión por la Patria es el impacto que pueda tener la masiva concurrencia que tuvo el acto por el paro general convocado por la CGT en parte de los legisladores que firmaron en disidencia, y que el mensaje que dio el pueblo trabajador en las calles de todo el país sea escuchado por sus representantes como un llamado a detener el extremo ajuste que implicaría la aprobación de la mega ley del Gobierno.

Los gobernadores de Juntos por el Cambio difundieron anoche una lista de nuevas demandas a las que ataban su respaldo parlamentario. Todas las medidas reclamadas apuntan directamente a vigorizar fondos provinciales y a dotar de mayor autonomía a los mandatarios para administrarlos.

Si bien la oposición dialoguista le dio el dictamen a Milei en tiempo y forma para que pudiera exhibirlo antes del paro, eso no le garantiza al oficialismo contar con el número para su aprobación; incluso desde UP hay quienes advierten por lo bajo que el presidente no solo no tiene garantizada la aprobación de su mega ley, sino que tras la tremenda movilización de este miércoles, ni siquiera tiene garantizado el quórum para el próximo jueves.