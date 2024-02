El gol sobre la hora del peronismo a Javier Milei

Por Gabriela Pepe –

Subieron la escalera hacia el tercer piso del Palacio Legislativo cantando la marcha peronista. Minutos después de que el recinto de la Cámara de Diputados definiera la vuelta a comisiones de la ley ómnibus, integrantes del bloque de Unión por la Patria (UP) celebraron la resistencia opositora que le asestó una derrota estrepitosa al gobierno de Javier Milei y frenó el avance del proyecto fundacional de La Libertad Avanza.

Ya en las oficinas del bloque, calmaron la euforia. “No tenemos que festejar. Es un tema del Gobierno, se tienen que hacer cargo ellos de esta situación. Nosotros hicimos nuestra parte, nos mantuvimos siempre firmes”, advirtió un diputado puertas adentro, cuando todavía sonaban los aplausos por el resultado.

No pudieron aprobar casi ninguna facultad delegada, sus socios de la UCR, el PRO, el Pichettismo y la CC los abandonaron. Ante la posibilidad de fracasar también en privatizaciones, decidieron retroceder en lo tratado, enviar el proyecto de nuevo a comisión y levantar la sesión. pic.twitter.com/YiuMGwnX2F — Paula Penacca (@PaulaPenacca) February 6, 2024

La decisión del oficialismo de retirar la ley ómnibus no los había tomado por sorpresa en el recinto. En las oficinas de la presidencia de la Cámara, que ocupa Martín Menem, se discutía el destino de la ley entre los enviados del Poder Ejecutivo, entre ellos Santiago Caputo, el titular de la bancada oficialista, Oscar Zago (LLA) y los presidentes de los bloques dialoguistas, como Miguel Ángel Pichetto (Hacemos Coalición Federal) y Rodrigo de Loredo (UCR). Afuera había quedado Germán Martínez, de UP.

“¿Dónde es la reunión?”, le preguntó Martínez a Menem cuando se decidió pasar a un cuarto intermedio, después de que el oficialismo sufriera derrotas estrepitosas en la votación en particular. “Esperá que primero vamos a hablar nosotros”, le respondió el riojano. El peronista entendió que no estaba invitado al encuentro. “Vení”, intervino Pichetto. “No hay que reuniones a las que no te invitan”, respondió el líder de la banca de UP.

Pero la información sobre el devenir del encuentro traspasó las puertas de la oficina de Menem. En UP supieron de la decisión de devolver el proyecto a comisiones antes de que terminara la reunión. “Se vienen sorpresas”, anticiparon integrantes del bloque que ya de vuelta en sus bancas el final del cuarto intermedio. En la oficina de la presidencia del cuerpo, Caputo definía el retiro del proyecto. Los dialoguistas estaban incrédulos antes lo que calificaban como “total inoperancia” por parte del oficialismo.

Algunos referentes de la bancada peronista esperaban el desenlace. Desde temprano, después de la reunión del bloque se habían activado contactos con integrantes de la bancada de Hacemos Coalición Federal, en particular con los diputados cordobeses que responden a Martín Llaryora. El diputado Máximo Kirchner tiene una buena relación con su par Carlos Gutiérrez. Le hizo saber que no se negaba a darle apoyo para avanzar en la coparticipación del impuesto PAIS. A cambio, pedía el rechazo al capítulo de privatizaciones y el límite a la toma de deuda en moneda extranjera sin intervención del Congreso. Llayora ya lo había puesto como los escollos principales en la negociación.

Los dos puntos fueron centrales en la decisión del Gobierno de retirar la ley. Sin las facultades delegadas, las privatizaciones y el artículo referido a la deuda, el proyecto perdía todo sentido. Los bloques dialoguistas se cansaron de advertirlo desde la votación de la ley en general, el jueves pasado, durante el fin de semana y hasta el mismo martes.

El diálogo del ministro de Economía, Toto Caputo, con los gobernadores no tuvo resultados positivos. “Les dijo que les iba a compensar la pérdida de fondos con transferencias discrecionales, pero no dio ninguna garantía. No quedaba nada por escrito y no hay confianza, contó un diputado de Hacemos Coalición Federal al tanto de las conversaciones.

🚨🚨NO FUE LEY🚨🚨 👉🏼 Pasaron todos los límites. Forzaron el reglamento. Agredieron y apretaron. 🤦🏽‍♀️ Negociaron fuera del Congreso y con personajes que no son del gobierno.

Hubo lobby empresario. Todo oscuro. 👉🏼 Tensaron la democracia y la República. 👉🏼 No se pusieron de… pic.twitter.com/Y6pyFmS4ZD — Mónica Litza (@monicalitza) February 6, 2024

Ya con la sesión avanzada, el martes, en el oficialismo repetían como un mantra algo parecido a la enseñanza que habían recibido de Pichetto que reza que “el oficialismo se lleva la ley y la oposición, los discursos”. Algunos diputados aliados empezaron a advertirle a los enviados del Presidente sobre la estrategia de UP, que daba largos monólogos en el recinto en cada punto. “¿No se das cuenta de que hablan en todos los artículos y mientras te están volteando la ley?”, dijeron. Uno de los incisos del artículo 4 había juntado 154 votos en contra. La bancada de UP tiene 99 diputados. El rechazo había sumado legisladores de Hacemos Coalición Federal, la izquierda y el radicalismo. El capítulo de privatizaciones asomaba igual.

Con el resultado puesto, una de las principales figuras de UP con oficinas fuera del Congreso fue lapidario en su análisis. “No se puede creer la falta de profesionalismo que tienen, no entienden nada”, se sorprendía el referente, después de escuchar el relato de cómo había sido del devenir de la jornada, que terminó con la decisión de Santiago Caputo de dar por perdida la batalla.

En el Congreso, había satisfacción por la labor cumplida. “Valió la pena el paro de la CGT, lo meticulosos que fuimos durante toda la discusión parlamentaria, la articulación que hicimos con otros bloques”, celebró Martínez. Uno de sus compañeros de bloque matizó la victoria. “Esto no es mérito nuestro. Todos los errores fueron de ellos”, apuntó.

Más allá de las lecturas, el peronismo levantó como gran logro la unidad del bloque, que se mantuvo coherente en su rechazo en la totalidad, con la única excepción de los tres diputados tucumanos que abandonaron la bancada por orden del gobernador Osvaldo Jaldo. “El ganador es UP porque se mantuvo indemne a cualquier situación. Fuimos coherentes”, se jactaron en el peronismo.

Fuente letra P