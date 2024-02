Axel lanza la primera ofensiva contra Milei por los fondos

Por Macarena Ramírez –

Durante la conferencia de prensa de verano -prevista para las 17 horas- Axel Kicillof anunciará este miércoles que la provincia de Buenos Aires hará un reclamo formal por los fondos automáticos que el gobierno nacional dejó de enviar.

El mandatario lo hará el mismo día en que reapareció la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, con un documento con fuertes críticas al presidente Javier Milei, y en el marco de la guerra total entre la Casa Rosada y los gobernadores tras el fracaso de la ley ómnibus.

Según anticipó una fuente del gobierno provincial a Letra P, desde la localidad balnearia de Pehuén Có, en el marco de las conferencias de verano, Kicillof hará la presentación oficial de la queja por los fondos que la Casa Rosada dejó de enviar a la provincia y por los cuales gobernadores de todos los colores políticos vienen reclamando por diferentes vías.

“Va a anunciar que la provincia va a reclamar formalmente al gobierno nacional los fondos correspondientes a las transferencias obligatorias automáticas que no se han realizado”, indicó un funcionario bonaerense a este medio, al tiempo que especificó que son múltiples recursos que le corresponden a la provincia a excepción de la coparticipación y Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Las fuentes oficiales evitaron revelar la herramienta que mostrará el gobernado, que podría recurrir a la Justicia o anunciar un paso intermedio, primero con una queja formal. Cualquier movimiento, sin embargo, formará parte un camino que podría terminar en la Corte Suprema. Y Kicillof no sería el primero. Desatada la guerra total la Casa Rosada y los gobernadores luego de que el Presidente definiera eliminar Fondo Compensador del Interior por el cual se subsidiaban a las empresas de colectivos urbanos, el chubutense Ignacio Torres ya anunció que recurrirá a la Justicia.

Este lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó el cierre del grifo, al confirmar que el Gobierno no transferirá a las provincias el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID): “En principio la Nación no lo va a transferir porque es un fondo que no tiene existencia hoy, no existe”, dijo el funcionario, pese a que el mismo está establecido por ley.

El pasado viernes los gobernadores de todas las provincias habían enviado a través de sus ministros y ministras Educación una nota dirigida al secretario de Educación, Carlos Torrendell, pidiendo certidumbre respecto del envío, o no, de esos recursos. Este lunes llegó la respuesta.

La ofensiva del gobernador bonaerense se da el mismo día en que reapareció Cristina Kirchner por primera vez desde el cambio de gobierno, con un extenso documento en el que cuestionó fuertemente la política económica de Milei, lo que generó duras respuestas por parte la administración libertaria e incluso un cruce entre la expresidenta y el ministro de Economía, Toto Caputo.

Fuente Letra P