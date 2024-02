Fiscal pide citar a Bullrich, Milman, integrantes de Revolución Federal y 180 personas más

Por Franco Mizrahi –

El juicio contra Fernando Sabag Montiel, su pareja Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, los tres acusados de intentar asesinar a la expresidenta Cristina Kirchner, va tomando forma. La fiscal general ante el tribunal de juicio, Gabriela Baigún, así como la querella y las defensas realizaron sus planteos con las medidas que consideran necesarias para el debate oral y público. La fiscal Baigún solicitó que se cite a más de 180 testigos, entre los que se destacan la propia Cristina, la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el diputado macrista Gerardo Milman, su pareja y sus secretarias Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz. También requirió que presten testimonio los integrantes del grupo “copitos” y los de Revolución Federal así como los custodios de la expresidenta y su vecina Ximena Tezanos Pinto.

La querella coincidió con algunos de los testigos (pidió que se convoque a 77 personas) pero requirió que se haga una instrucción suplementaria para corregir todas las irregularidades que la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo cometieron en primera instancia. Los planteos serán resueltos por el TOF 6 a cargo del proceso.

La fiscal y los 180 testigos

La fiscal Gabriela Baigún consideró que deben citarse a declarar más de 180 personas para tener claro cómo se planeó y ejecutó el intento de asesinato de Cristina Kirchner cuando era vicepresidenta de la Nación.

La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó se convoque en el marco del juicio a:

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich

La citación de Bullrich es por ser la presidenta del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), centro en el que según declaró Ivana Bohdziewicz, asesora de Milman, se borró el contenido de celulares claves para la pesquisa. En su tercera declaración judicial, que fue espontánea, afirmó: “Milman le dijo (a otra asesora) que había hablado con Patricia (Bullrich) y que nos iba a poner un perito para ver la información que tenían los celulares porque era probable que se filtrara nuestra información. No para borrar algo puntualmente. De ahí nos fuimos a Av. De Mayo 953, 3er. Piso, oficina Patricia Bullrich, si no me equivoco, llegamos ahí, no había nadie, solo estaba Milman con el perito (…) le di mi teléfono y estuvo analizándolo y decide borrar todo”. Cuando le preguntaron si en las oficinas de Bullrich manipularon otro celular contestó: “Sí, el de Milman, pero no se qué hicieron”. En esa dirección funciona el IEES.

El diputado macrista Gerardo Milman

El 23 de septiembre de 2023, el testigo Jorge Abello declaró haber escuchado a Milman decir en el bar Casablanca 2 días antes del atentado contra CFK que “cuando la maten voy a estar camino a la costa”. Dijo que el diputado estaba con dos mujeres. Se comprobó que eran Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco. No es la única línea que lo compromete. Hay que recordar que Milman participó de las marchas del violento grupo antiK Revolución Federal bajo la consigna “Todos presos, muertos o exiliados” en una guillotina, que presentó un proyecto en el Congreso donde hacía mención a un falso atentado contra CFK, que entregó a la Justicia un celular que compró luego del atentado y que ocultó que tenía otros dos aparatos telefónicos operativos al momento del ataque contra CFK.

Las asesoras de Milman, Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco

Por ser claves en la línea que se sigue sobre Milman.

Florencia Retamoso, pareja de Milman

Según explicó la fiscal en su escrito de 78 páginas, “conforme surge del peritaje realizado sobre el celular perteneciente a Gómez Monaco, en un mensaje remitido por Norberto Novoa a esta última se indica que “lo que hay que bloquear es que Florencia se meta, que no se la intervenga. Por eso hay que emprolijarla”

La fiscal también busca determinar quién fue el chofer de Milman del día de borrado de los celulares. A lo mismo apunta la querella.

Jorge Teodoro, sindicado como el perito que borró el contenido del teléfono celular de Bohdziewicz

“Esta información tomó estado público en virtud de su publicación en diversos medios periodísticos, e incluso fue mencionado por Sabag Montiel en sus manuscritos”, destacó Baigún en su escrito.

Hernán Carrol y Matías Almeida del espacio la Nueva Centro Derecha

Carrol es referente del espacio Nueva Centro Derecha, fue cercano a Milei y Bullrich. Sabag Montiel, una vez detenido, pidió que Carrol le pague un abogado privado. Carrol intercambió mensajes con Brenda Uliarte antes y después del atentado, compartió un evento digital con Uliarte y un cumpleaños con Uliarte y Sabag Montiel. Declaró como testigo el 25 de octubre de 2022. Borró el contenido de su celular.

Fernando Villares, ex colaborador de Milman, quien tendría vínculos con Hernán Carrol, otro de los apuntados por la querella

De acuerdo a Baigún, según surge de la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones, Villares y Carrol registran un viaje coincidente al exterior (en fecha 23-02-2016, con destino a Perú)”.

Los vendedores de copos de azúcar Lucas Acevedo, Leonardo Volpintesta, Miguel Ángel Castro Riglos y Sergio Orozco, quienes se dedicaban a la venta de algodón de azúcar junto a Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo

Carrizo es defendido por el abogado Gastón Marano, exasesor de un senador de Juntos por el Cambio en la comisión bicameral de Inteligencia, y era el dueño del emprendimiento de venta de copos de azúcar. Los jóvenes del grupo “copitos” se reunieron con Uliarte antes y después del atentado y tenían expresiones de odio hacia Cristina. Hasta dieron una entrevista televisiva post atentado con Brenda. En un principio quedaron en el centro de la escena judicial pero luego su posible rol en el caso fue dejado de lado por la Justicia.

Los cofundadores de Revolución Federal, Jonathan Morel y Leonardo Sosa (hoy ambos militantes mileístas) y Gastón Guerra y Sabrina Basile, también integrantes de esta violenta organización

Los cuatro están procesados en otro expediente por protagonizar actos violentos contra dirigentes políticos. El juez Marcelo Martínez de Giorgi consideró que el atentado contra CFK fue el último eslabón de una cadena de hechos violentos protagonizados por Revolución Federal que se iniciaron meses antes del ataque contra Cristina. Uliarte compartió al menos una manifestación violenta con este grupo. Para el magistrado del caso Revolución Federal, la pesquisa debía tramitar de manera conjunta con el caso del intento de homicidio de la vicepresidenta pero Capuchetti y la Cámara Federal porteña decidieron que las causas tramiten por separado.

Brenda Abigail Ortega, miembro “Revolución Federal” , con quien Uliarte mantuvo contacto

, con quien Uliarte mantuvo contacto La vecina de CFK Ximena Tezanos Pinto y Cristina Lujan Romero

De acuerdo a la fiscal Baigún, Tezanos Pinto “brindó alojamiento a Delfma Wagner – conforme surge de los dichos vertidos en medios periodísticos- y mantuvo reuniones en ese inmueble con miembros de la agrupación Revolución Federal durante los días inmediatamente anteriores al hecho que se investiga”. Respecto a Lujan Romero, que es amigas de Tezanos Pinto, “ofició de nexo entre estos y aquella.” Tal como publicó El Destape, Luján Romero fue denunciada por las legisladoras porteñas Claudia Neira y Maia Daer por ser parte de un violento escrache contra ellas que hizo Revolución Federal.

Delfina Wagner,una joven fascista con vínculos con Uliarte y con Revolución Federal

Vivió en la casa de Tezanos Pinto, la vecina de Cristina Fernández de Kirchner que dice tener afinidad política con Republicanos Unidos.

Alejandra Mroue, periodista de Crónica TV

Entrevistó a Uliarte “y planificó realizar un emprendimiento comercial con la asesora de Gerardo Milman, Carolina Gómez Monaco”.

Agentes de la Policía Federal y la PSA que intervinieron en la cadena de custodia del celular de Sabag Montiel que se manipuló de forma errónea y no se pudo peritar.

Martín Uliarte, primo de Brenda Uliarte, con quien ella se comunicó en varias oportunidades luego del atentado, y es policía bonaerense. Fue quien escribió el papel con “La Regla Tueller”

Según resaltó la querella: “Hace poco, se conoció que el autor del manuscrito fue Martín Uliarte, primo de Brenda Uliarte. Desde el inicio de la instrucción, se supo que Martín Uliarte y Brenda Uliarte se comunicaron varias veces el 1 de septiembre” de 2022, día del atentado. Los contactos continuaron el 2 y 3 de septiembre. Nunca se conoció el contenido de estas llamadas. Según resaltaron los abogados de CFK, Marcos Aldazábal y José Ubeira, “de un informe de la PSA, también surgió que los mensajes entre Brenda y Martín habrían sido borrados por Uliarte, aunque algunos fueron recuperados. De acuerdo con la DAJuDeCO, además, el 1 de septiembre de 2022 entre las 23 y las 24 hs., Martín Uliarte habría tenido, además, zonas de impacto en una antena común con Hernán Carrol”.

Eduardo Prestofelippo, el influencer conocido como El Presto

Había amenazado a CFK en 2020. Tuvo un amorío con Uliarte. Y tiene una fotografía de cuando era adolescente con Jorge Rafael Videla y otra ya de adulto con Tezanos Pinto. A su vez, Prestofelippo tiene relación fluida con otro influencer que integró la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el macrismo.

Además, la fiscal solicitó un entrecruzamiento de llamados entre los teléfonos de Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo y los de Tezanos Pinto y Delfina Wagner entre el 1 de julio de 2022 y el 15 de septiembre de 2022, “debiendo especificar asimismo la existencia de interlocutores en común y de coincidencia temporal y espacial”.

También requirió que “se realice un análisis, a partir de los peritajes realizados sobre los celulares secuestrados en poder de quienes se encuentran imputados en autos y quienes lo están en el marco de la causa CFP 3103/2022”, que es la de Revolución Federal. Busca “establecer la existencia de abonados telefónicos en común, ya sea en la agenda de contactos o en grupos de aplicaciones de mensajería o de redes sociales que los nombrados integran”.

Finalmente, la fiscal solicitó medidas para determinar si Sabag Montiel y Uliarte recibieron pagos en criptomonedas.

El planteo de los abogados de CFK

El planteo de la fiscal dista del de la querella que representan Marcos Aldazábal y José Ubeira. Tienen un mismo objetivo pero distintas estrategias. Según surge del dictamen, Baigún ofrece como prueba todo lo que aparece en la instrucción y más también. Pide llamar como testigos a la inmensa mayoría de los que aparecen mencionados en la causa. La querella, por su parte, hizo un pedido de testigos más acotado (pidió por 77 personas) aunque hubo coincidencias con la fiscal Baigún. Por ejemplo, los abogados de CFK solicitaron se convoque a Martín Uliarte (y a los policías que participaron del allanamiento en que se secuestró el escrito sobre la Regla de Tueller), a las asesoras de Milman, a Carrol, Almeida, a los copitos y al Presto, entre otros.

La regla de Tueller “es una doctrina de seguridad que calcula el tiempo que tiene una persona para sacar un arma y lograr dispararla sin que se la saquen. Se enseña en las fuerza de seguridad de los Estados Unidos y fue traída como una novedad a la Argentina por Patricia Bullrich cuando Gerardo Milman era su viceministro”, se explica en un video que subió CFK en redes cuando recusó a la jueza María Eugenia Capuchetti, el 16 de noviembre de 2022. “¿A Capuchetti le parece normal que una persona como Brenda Uliarte tuviera en su casa una referencia a una técnica tan específica y sofisticada? Al parecer sí, porque la jueza nunca investigó quien escribió esa nota, los entrenó o capacitó”, se especificó en el video. Ahora se sabe que la escribió el primo policía de Brenda que fue citado a declarar en diciembre pasado y no supo explicar por qué entregó ese escrito a Uliarte. Para la querella, claramente mintió.

Aldazábal y Ubeira también pidieron que declare Nadia Ayelén Mir, ex cuñada de Carolina Gómez Mónaco, cuya denuncia en la jurisdicción de San Martín resulta relevante para comprender el nexo entre la asesora de Milman y el atentado contra la ex Vicepresidenta.

La diferencia central con la estrategia de Baigun es que la fiscal busca que ciertas cuestiones se resuelvan en el debate mientras que la querella pretende que se aborden en una instrucción suplementaria. Para Aldazábal y Ubeira, por el irregular accionar de Capuchheti y Rívolo, “lo que existe en esta causa no es un desdoblamiento de la instrucción, sino una denegación de justicia”. Y “la vía para saldar déficits investigativos una vez elevada una causa es realizar una instrucción suplementaria, y no partir una causa. La instrucción suplementaria, en este caso, es vital para entender el contexto en el que actuaron Carrizo, Sabag Montiel y Uliarte, pero, también, porque es un derecho de la víctima que los hechos que la afectaron se investiguen con seriedad”. La referencia a la partición es porque en instrucción quedaron las líneas que pueden conducir a los autores intelectuales del atentado.

“La investigación llevada a cabo en la etapa de instrucción fue, sin dudas, deficitaria. En concreto, se dejó de lado prácticamente toda producción de medidas de prueba vinculadas con las motivaciones subyacentes al atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Además, quizás hasta intencionalmente, no se siguieron pistas que apuntaban a deslindar responsabilidades de personas que podrían haber participado en la organización de los hechos que aquí se investigan”, se resalta en el escrito que presentaron los abogados de la querella.

“Está claro que el apuro por elevar a juicio sólo parte de la investigación está directamente vinculado con la falta de voluntad de hurgar en todo lo que pudo haber detrás del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Específicamente, el fiscal y la jueza de grado decidieron conservar en instrucción las líneas que apuntan a Gerardo Milman y su entorno, a miembros de la agrupación Nuevo Centro Derecha y a Revolución Federal. La demora en realizar la pericia sobre la Regla Tueller también supuso que permanezca en la instrucción la investigación sobre el rol de Leandro Uliarte, línea que, recientemente, ordenó investigar la Cámara de Apelaciones”, añadieron los letrados. “Si bien no hay certezas sobre la participación de ninguno de estos actores, sí existen indicios que exigen, como mínimo, una investigación seria”, remarcaron. Por eso reclamaron una instrucción suplementaria.

En el marco de esa investigación suplementaria, los abogados de la querella pidieron copias de todos los expedientes que hay relativos al caso del atentado (incluso el de Revolución Federal) y medidas de prueba como allanamientos a la sede del Instituto de Estudios Estratégicos, que dirige Patricia Bullrich, y a los domicilios de Milman y Carrol.

A su vez, requirieron que “se convoque a una junta conformada por expertos propuestos por el MPF, la querella, la PSA, la PFA y la GNA con el fin de determinar cuál es el mejor procedimiento para intentar recuperar el contenido del celular que le fue secuestrado a Sabag Montiel el 1 de septiembre de 2022”.

Ahora, el tribunal de juicio tendrá que resolver si acepta lo planteado por la fiscalía, por la querella y también por las defensas. Por ejemplo, los abogados del “copito” Carrizo pidieron la declaración de 63 testigos.

En el entorno de CFK son optimistas y creen que el juicio podría realizarse este año.

El juicio contra Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo es por tentativa de homicidio doblemente calificado por alevosía, por ser planificado entre dos o más personas y agravado por el uso de un arma de fuego, en grado de tentativa. A Sabag Montiel se lo considera autor (fue quien gatilló el arma). A su pareja Uliarte se le adjudica una coautoría (prácticamente planearon el atentado juntos). Y a Carrizo una participación secundaria.